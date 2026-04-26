Galatasaray ve Fenerbahçe'nin derbi planları ortaya çıktı! Okan Buruk ve Tedesco'dan özel hamleler

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam kozlarını paylaşacak. Nefeslerin tutulacağı derbiye doğru geri sayım sürerken Galatasaray'da Okan Buruk'un Fenerbahçe'de ise Domenico Tedesco'nun derbi planları belli oldu.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 11:04

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen dev derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Nefeslerin tutulacağı derbi müsabakasında hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Derbiye sayılı saatler kala teknik direktörler Okan Buruk ile Domenico Tedesco'nun maç planları da belli oldu. Her iki teknik adam da derbiden galibiyetle ayrılmak istiyor. Buruk ve Tedesco, derbide yaşanabilecek tüm senaryolara karşı hamlelerini belirlemiş durumda.

OKAN BURUK, ŞAMPİYONLAR LİGİ PLANINI DEVREYE SOKUYOR

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılarak ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un, Fenerbahçe maçı planı da ortaya çıktı.

Mehmet Özcan'ın haberine göre, Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada kazanılan Liverpool ve Juventus maçlarındaki oyun planını Fenerbahçe karşısında da uygulayacak. Galatasaray'da kolundaki özel sargıyla sahalara dönen Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in de mücadelede ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtildi.

Cimbom'da yapılan son taktik idmanlarda Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış, Osimhen ilk 11'de denendi. Sarı-kırmızılılarda Yunus, Lang, İlkay ve Icardi ise hamle oyuncuları olarak yedek kulübesinde bekleyecek.

Öte yandan Buruk'un, son haftalarda yükselen formuyla dikkati çeken Alman yıldız Leroy Sane ile de özel bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi. Tecrübeli teknik adamın, Sane'yi maça "Yaratıcı ayaklarına çok ihtiyacımız olacak" sözleriyle motive ettiği belirtildi.

Teknik ekip tarafından oyuncuların kart konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıldığı ve derbinin parolasının "sakinlik" olarak belirlendiği öğrenildi.

TEDESCO'NUN SİLAHI TALISCA OLACAK

Fenerbahçe, dev derbide Galatasaray'ı mağlup ederek puan farkını 1'e düşürmenin ve şampiyonluk umutlarını son haftalara taşımanın hesaplarını yapıyor. RAMS Park'tan galibiyetle ayrılmak için çalışmalarını sürdüren Tedesco'nun da Galatasaray maçı planı ortaya çıktı.

Samet Yüksel'in haberine göre, Tedesco derbide Sidiki Cherif'i yedek kulübesine çekecek. İtalyan hoca, hücum hattının ilerisinde derbiye özel hazırlanan Brezilyalı yıldız Talisca'ya şans verecek. Sakatlıklarını atlatan Nene ve Asensio da derbi öncesi Tedesco'nun elini güçlendirmiş durumda.

Tedesco'nun, Çaykur Rizespor maçında yenilen ikinci goldeki hatası nedeniyle eleştirilen Ederson'a da Galatasaray maçı öncesi "Sana güveniyorum" mesajı verdiği ifade edildi.

Sarı-lacivertlilerin son antrenmanlarında yer alan Marco Asensio'nun da hırsıyla teknik ekibi etkilediği ve tam hazır olmamasına rağmen "Bu maçı oynamalıyım" diyerek ilk 11'e göz kırptığı aktarıldı.

Fenerbahçe'de sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nun oynaması beklenirken sağ kanat için Nene ile Musaba arasında karar verileceği belirtildi. Savunma liderli Skriniar'ın da Galatasaray'ın hücum silahı Osimhen'i markaj altına alacağı, Kante ve Guendouzi ile orta sahada üstünlüğü ele almak isteyen sarı-lacivertlilerin hızlı hücumlarla rakip kalede etkili olmayı planladığı öğrenildi.

