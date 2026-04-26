Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'da 19. oldu! MotoGP'de sezonun 4. yarışı koşuldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. yarışının heyecanı İspanya'da yaşandı. İspanya Grand Prix'sini, BK8 Gresini takımından İspanyol Alex Marquez kazandı. Prima Pramac Yamaha takımında mücadele eden milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu ise uzun tur cezası aldığı yarışı 19. sırada noktaladı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2026 sezonunun heyecanı devam ediyor. Sezonun 4. yarışı, İspanya'da Jerez de la Frontera kentindeki 4,4 kilometrelik Jerez Angel Nieto Pisti'nde 25 tur üzerinden gerçekleştirildi.

İspanya Grand Prix'sini, BK8 Gresini takımından İspanyol Alex Marquez ilk sırada tamamladı. Marquez, 40 dakika 48.861 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezonki ilk etap galibiyetini elde etti.

İlk 3 etabı kazanan Aprilia Racing takımının İtalyan pilotu Marco Bezzecchi, liderin 1.903 saniye gerisinde ikinci, Pertamina Enduro VR46 ekibinden İtalyan Fabio Di Giannantonio ise 5.796 saniye farkla üçüncü oldu.

Ducati Lenovo'dan İspanyol Marc Marquez ise ikinci turda yaptığı kazayla yarış dışı kaldı.

TOPRAK YARIŞI 19. SIRADA NOKTALADI

Uzun tur cezasını çektikten sonra piste 21. sırada geri dönen ve yarışı bitirmeye odaklanan Prima Pramac Yamaha takımındaki milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, damalı bayrağı liderin 44.557 saniye arkasında 19. sırada gördü ve hafta sonunu puansız tamamladı.

MotoGP'de sezonun 5. etabı Fransa Grand Prix'si, 10 Mayıs'ta koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Marco Bezzecchi: 101
2. Jorge Martin: 90
3. Fabio Di Giannantonio: 71
4. Pedro Acosta: 66
5. Marc Marquez: 57

