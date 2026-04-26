Savic'ten Trabzonspor'a kötü haber! Sakatlığıyla ilgili açıklama geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'a 35 yaşındaki Karadağlı savunma oyuncusu Stefan Savic'ten kötü haber geldi.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Samsunspor mücadelesinde sol bacağının alt kısmında ağrı hisseden oyuncunun sağlık durumuyla ilgili bordo-mavililerden açıklama yapıldı.
Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, Savic'in durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Ahmet Beşir, "Samsunspor maçında sol bacağının alt kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Stefan Savic'in yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol alt bacak iç kısmında kısmi kas yaralanmasına bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.