Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Galatasaray-Fenerbahçe maçı pankartları dikkat çekti: İletişim Başkanı Duran'dan teşekkür

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin sahada açtığı dijital güvenlik mesajı veren pankartlar için teşekkür etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 20:56
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 21:08

İletişim Başkanı , "Bugün yeşil sahada açılan bu pankartlar, sadece birer slogan değil; özellikle dijital dünyadaki güvenliğimiz için de önemli birer mesaj" dedi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dijital dünyadaki güvenlik ve dezenformasyonla mücadele konusunda açtığı pankartlar dolayısıyla kulüplere teşekkür ederek, bu pankartların önemli bir mesaj taşıdığını belirtti.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Galatasaray ve Fenerbahçe spor kulüplerini, sahadaki rekabeti anlamlı bir farkındalıkla taçlandırdıkları için teşekkür etti.
Duran, yeşil sahada açılan pankartların sadece slogan olmadığını, dijital dünyadaki güvenlik için önemli birer mesaj olduğunu vurguladı.
Etkileşim tuzağına düşmeden, bilginin kaynağını sorgulayarak dezenformasyona 'dur' denilmesi çağrısında bulundu.
Gerçeğin peşinde, manipülasyondan uzak bir gelecek için herkese görev düştüğünü ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
"BU PANKARTLAR SADECE SLOGAN DEĞİL, MESAJ"

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sahadaki rekabeti anlamlı bir farkındalıkla taçlandıran ülkemizin iki köklü spor kulübü Galatasaray Spor Kulübü’nü ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nü yürekten teşekkür ediyorum. Bugün yeşil sahada açılan bu pankartlar, sadece birer slogan değil; özellikle dijital dünyadaki güvenliğimiz için de önemli birer mesaj. Etkileşim tuzağına düşmeden, bilginin kaynağını sorgulayarak; dezenformasyona hep birlikte 'dur' diyelim. Unutmayalım ki; gerçeğin peşinde, manipülasyondan uzak bir gelecek için hepimize görev düşüyor" ifadelerine yer verdi.

ETİKETLER
#dezenformasyon
#Dijital Güvenlik
#Burhanettin Duran
#İletişim Başkanı
#Spor Pankartları
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.