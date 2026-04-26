Galatasaray Fenerbahçe CANLI nereden izlenir? Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar (beIN Sports HD1 CANLI) GS-FB ilk 11’ler…

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı izle! Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk düğümü dev derbiyle çözülüyor. Galatasaray Fenerbahçe mücadelesinde gözler yıldız oyuncularda olacak. Ev sahibi Galatasaray’da sakatlığını atlatan Osimhen formasına kavuşurken Fenerbahçe’nin gol ümitleri ise Talisca, Kerem gibi yıldızlarda olacak. Asensio sakatlığını atlatırken karşılaşmaya yedekler arasında başlıyor. Galatasaray Fenerbahçe mücadelesine Rams Park ev sahipliği yaparken kritik karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek. Galatasaray Fenerbahçe maçı ilk 11’ler belli oldu. Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler zorlu deplasmandan üç puanla dönerek zirveyle puan farkını 1’e düşürmeyi hedefliyor. Okan Buruk ve öğrencileri ise taraftarı önünde kazanarak şampiyonluk ateşini yakmak istiyor. Peki Galatasaray Fenerbahçe canlı nereden izlenir? İşte, Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar…

GİRİŞ:
26.04.2026
saat ikonu 19:40
|
GÜNCELLEME:
26.04.2026
saat ikonu 19:40

Galatasaray Fenerbahçe maçını veren yabancı kanallar belli oldu. Süper Lig’de bu sezonun başından itibaren şampiyonluğu ne kadar istediğini gösteren Galatasaray, geride kalan haftalarda 22 galibiyet, 5 beraberlik yaşarken sadece 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise derbilerde gösterdiği performansla dikkat çekerken ligin sona ermesine haftalar kala 67 puanla ikinci sırada bulunuyor. Okan Buruk savunma hattında Davinson- Abdülkerim ikilisine şans verirken Fenerbahçe’de ise Skriniar Oosterwolde forma giyecek. İki takım bu sezon üçüncü kez karşılaşmaya hazırlanırken Kadıköy’de oynanan derbi 1-1 eşitlikle tamamlanırken Süper Kupa’da ise gülen taraf 2-0’la Fenerbahçe olmuştu. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçını veren yabancı kanallar hangileri? Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar listesi…

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yayınlanacağı yabancı kanallar ve muhtemel ilk 11'ler belli oldu.
Galatasaray bu sezon 22 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ligde mücadele ediyor.
Fenerbahçe ise 67 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Derbiyi Fransa'da beIN Sports 2 ve myCANAL, Portekiz'de Sport TV2, Romanya'da Prima Sports 3 ve Prima Play, Rusya'da Match, Football 3 ve MatchTV, Balkan ülkelerinde ise Arena Sport, Sportklub ve SuperSports yayınlayacak.
Galatasaray'da Osimhen özel koruyucu aparatla sahada olacakken, Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun kadroya dönmesi bekleniyor.
GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI NEREDEN İZLENİR?

’in 31’nci haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Dev derbi mücadelesi dünyanın birçok ülkesinden naklen olarak canlı yayınlanacak.

İngiltere, Almanya, Fransa, Azerbaycan, Rusya, İtalya, Suudi Arabistan gibi birçok ülkede mücadele yabancı taraftarlarla buluşacak.

Türkiye’de ise mücadelenin resmi yayıncı kuruluşu dışında Galatasaray Fenerbahçe derbisi yayınlanmayacak. Galatasaray Fenerbahçe maçı bugün (26 Nisan) saat 20.00’da beIN Sports HD1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE (26 NİSAN 2026)

Galatasaray Fenerbahçe mücadelesi için nefesler tutuldu. Yasin Kol’un düdük çalacağı karşılaşmada yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Çağdaş Altay olarak açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan atamaya göre VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak. Galatasaray Fenerbahçe mücadelesini canlı olarak naklen izlemek isteyenler için derbi beIN Sports HD1 ekranlarının yanı sıra TOD TV aracılığıyla da izleyiciyle buluşacak. TOD TV üzerinden üyelik yapanlar karşılaşmayı telefon, tablet ve internet bağlantısı olan araçlarıyla izleyebilecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇINI VEREN YABANCI KANALLAR HANGİLERİ?

Derbi mücadelesi sadece Türkiye’den değil Avrupa’da, Orta Doğu’da ve diğer birçok ülkede canlı yayınlanacak. Almanya, Fransa, İtalya, Azerbaycan, Amerika, Hollanda başta olmak üzere derbinin canlı yayınlanacağı resmi yayıncı kuruluşlar belli oldu.

Mücadele Fransa’da beIN Sports 2 ekranlarından ve alternatif olarak myCANAL üzerinden canlı yayınlanacak. Derbi mücadelesi Portekiz’de ise Sport TV2 ekranlarında olacak. Romanya’da ise Prima Sports 3 ve Prima Play derbiyi canlı naklen yayınlayacak.

Alternatif olarak Rusya’da Match, Football 3 ve MatchTV mücadeleyi izleyicileriyle paylaşırken Balkan ülkelerinde ise Arena Sport, Sportklub, SuperSports derbiyi ekranlara taşıyacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11’LER

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Barış, Osimhen

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Kerem, Talisca, Cherif

OSİMHEN SAHADA, GÖZLER ASENSİO’DA

Galatasaray’da bu sezon şampiyonluk yarışında en önemli oyuncuların başında gelen Osimhen elinden geçirdiği sakatlığın ardından Ziraat Türkiye Kupası’nda sahalara dönmüştü. Kolu kırıldığı için ameliyat olan Osimhen özel koruyucu aparatla sahada olacak.

Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Marco Asensio, derbide kadroya dönecek. Yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli oyuncu, sakatlığını atlattı ve hafta içinde bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Domenico Tedesco'nun Galatasaray karşısında İspanyol futbolcuyu sahaya sürmesi bekleniyor.

