Fenerbahçe'de Tedesco defteri kapandı: Ödenen tazminat bedeli belli oldu!

Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak ezeli rakibi Galatasaray'a 3-0 yenilerek şampiyonluk yarışında çok büyük yara alan Domenico Tedesco ile yollar ayrılmıştı.
İtalyan teknik adamla yapılan finansal anlaşmanın detayları netlik kazandı. Taraftarların ve spor kamuoyunun odağındaki "Ayrılık maliyeti ne kadar?" sorusu cevabını buldu.
A Spor tarafından paylaşılan bilgilere göre; sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli teknik adamla sözleşme feshi konusunda orta yolu buldu. Yapılan görüşmeler neticesinde Fenerbahçe, yollarını ayırdığı Tedesco'ya 500 bin Euro tutarında bir tazminat ödemesi gerçekleştirdi. Kulüp kanadından resmi bir açıklama henüz gelmemiş olsa da, tarafların bu rakam üzerinde mutabık kalarak karşılıklı olarak helalleştiği öğrenildi.
Tedesco ile olan bağlarını tamamen koparan ve tazminat konusunu hızlıca çözen Fenerbahçe yönetiminin, teknik direktör koltuğu için vakit kaybetmeden yeni isimlerle temasa geçmesi bekleniyor. Ligin geri kalan bölümünde takımın başında kimin olacağı ise şimdiden camiada en çok konuşulan başlık haline geldi.