Fenerbahçe derbisi sonrası Osimhen depremi! Premier Lig devi kancayı taktı: Dursun Özbek ile görüştüler

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe’yi 3-0 gibi net bir skorla geçen Galatasaray’da zafer sarhoşluğu yaşanırken, maçın yıldızı Victor Osimhen için transfer kazanları şimdiden kaynamaya başladı. İngiltere Premier Lig devinin sportif direktörünün Osimhen'i derbide izlediği ve sarı-kırmzılıların Başkanı Dursun Özbek ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. İşte detaylar...

GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 10:23

Şampiyonluk yolunda kritik virajlardan biri olan Fenerbahçe derbisinde Galatasaray, taraftarı önünde gövde gösterisi yaptı. Sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekipte gol perdesini 40. dakikada Nijeryalı yıldız Victor Osimhen açtı. İkinci yarıda vites düşürmeyen Cimbom, 67’de Barış Alper Yılmaz’ın penaltı golü ve 83’te Lucas Torreira’nın vuruşuyla fişi çekti.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray, Fenerbahçe derbisini 3-0 kazanırken, Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta'nın Victor Osimhen'i izlemek için protokolde yer alması ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşmesi gündeme oturdu.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisini Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz (penaltı) ve Lucas Torreira'nın golleriyle 3-0 kazandı.
Kolundaki kırığına rağmen forma giyen Victor Osimhen, performansıyla tribünleri mest etti.
Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta, derbiyi Victor Osimhen'i izlemek için takip etti.
Berta, maç sonrası Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya gelerek Osimhen'in sözleşme şartları ve bonservis beklentisi hakkında bilgi aldı.
Arsenal'in yeni sezonda forvet hattını güçlendirmek için Osimhen'i listesinin ilk sırasına yazdığı belirtiliyor.
Victor Osimhen bu sezon toplam 31 maçta 20 gol ve 7 asist kaydetti.
Özellikle kolundaki kırık tam iyileşmemesine rağmen fedakarlık yaparak sahaya çıkan ve 11’de yerini alan Osimhen, hırsıyla tribünleri mest etti.

PROTOKOLDE SÜRPRİZ MİSAFİR: ANDREA BERTA

Derbinin tek heyecanı sahada değil, protokol tribününde de yaşandı. Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta, dev maçı yerinden takip eden isimler arasındaydı. Berta’nın dev maça geliş sebebi ise Victor Osimhen olduğu ortaya çıktı.

DURSUN ÖZBEK İLE GÖRÜŞTÜ

İddialara göre Berta, Nijeryalı golcünün performansına tam not verdi ve maçın bitimiyle birlikte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi. İngiliz devinin, golcü oyuncunun sözleşme şartları ve bonservis beklentisi hakkında ilk ağızdan bilgi aldığı öğrenildi.

ARSENAL’İN YENİ SEZON PLANI

Yeni sezonda forvet hattını dünyaca ünlü bir isimle takviye etmek isteyen Arsenal’in, Osimhen’i listenin ilk sırasına yazdığı belirtiliyor. 27 yaşındaki forvetin bu sezon sergilediği istatistikler ise dudak uçuklatıyor:

KulvarMaç SayısıGolAsist
Toplam (Tüm Kulvarlar)31207

Sezon sonunda Londra ekibinin Galatasaray’ın kapısını resmi bir teklifle çalması beklenirken, sarı-kırmızılı yönetimin bu ilgiye karşı nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

