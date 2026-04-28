Fenerbahçe derbisi sonrası Osimhen depremi! Premier Lig devi kancayı taktı: Dursun Özbek ile görüştüler

Şampiyonluk yolunda kritik virajlardan biri olan Fenerbahçe derbisinde Galatasaray, taraftarı önünde gövde gösterisi yaptı. Sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekipte gol perdesini 40. dakikada Nijeryalı yıldız Victor Osimhen açtı. İkinci yarıda vites düşürmeyen Cimbom, 67’de Barış Alper Yılmaz’ın penaltı golü ve 83’te Lucas Torreira’nın vuruşuyla fişi çekti.
Özellikle kolundaki kırık tam iyileşmemesine rağmen fedakarlık yaparak sahaya çıkan ve 11’de yerini alan Osimhen, hırsıyla tribünleri mest etti.
Derbinin tek heyecanı sahada değil, protokol tribününde de yaşandı. Arsenal Sportif Direktörü Andrea Berta, dev maçı yerinden takip eden isimler arasındaydı. Berta’nın dev maça geliş sebebi ise Victor Osimhen olduğu ortaya çıktı.
İddialara göre Berta, Nijeryalı golcünün performansına tam not verdi ve maçın bitimiyle birlikte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi. İngiliz devinin, golcü oyuncunun sözleşme şartları ve bonservis beklentisi hakkında ilk ağızdan bilgi aldığı öğrenildi.
Yeni sezonda forvet hattını dünyaca ünlü bir isimle takviye etmek isteyen Arsenal’in, Osimhen’i listenin ilk sırasına yazdığı belirtiliyor. 27 yaşındaki forvetin bu sezon sergilediği istatistikler ise dudak uçuklatıyor:
|Kulvar
|Maç Sayısı
|Gol
|Asist
|Toplam (Tüm Kulvarlar)
|31
|20
|7
Sezon sonunda Londra ekibinin Galatasaray’ın kapısını resmi bir teklifle çalması beklenirken, sarı-kırmızılı yönetimin bu ilgiye karşı nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.