Fenerbahçe Galatasaray derbisi ünlüler arasında kavgaya neden oldu! Pelin Öztekin'den Şevket Çoruh'a ağır sözler

Trendyol Süper Lig dev derbisi geçtiğimiz gün gündemde sıklıkla yer aldı. Fenerbahçe ve Galatasaray’ın şampiyonluk için oynadığı maç 3-0 bitmesiyle gündeme damga vurdu. Galatasaray’ın 3-0 kazandığı derbi sonunda pek çok ünlü isimden paylaşım gelirken Fenerbahçe taraftarı olan Şevket Çoruh’un derbideki görüntüleri ünlüler arasında kavgaya neden oldu. Galatasaraylı Pelin Öztekin’in Şevket Çoruh’a dikkat çeken sözlerde bulundu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ünlüler arasında kavgaya neden oldu! Pelin Öztekin'den Şevket Çoruh'a ağır sözler
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 13:35
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 13:38

Dün tüm Türkiye’nin gündeminde yer alan dev derbi, herkesin merakla takip ettiği konulardan oldu. Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanan derbi de pek çok ünlü isminde paylaşımları dikkat çekti. Galatasaray’ın kendi evinde 3-0 olarak maçı bitirmesiyle ünlü isimlerden sosyal medya paylaşımları geldi. Bu isimlerden biri de Galatasaraylı Pelin Öztekin olurken, derbi sonucu ünlüler arasında kavgaya neden oldu. Fenerbahçeli Şevket Çoruh’un derbi sırasındaki görüntülerine tepki gelirken Pelin Öztekin’den de eleştiri gecikmedi. İşte detaylar…

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ ÜNLÜLER ARASINDA KAVGAYA NEDEN OLDU!

Geçtiğimiz akşam futbolseverlerin heyecanla beklediği Fenerbahçe-Galatasaray derbisi adeta gündeme damga vurdu. Trendyol Süper Lig’in 31. Haftasında şampiyonluk için kritik bir viraj olan derbide Galatasaray’ın kendi evinde Fenerbahçe’yi 3-0 yendi.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ünlüler arasında kavgaya neden oldu! Pelin Öztekin'den Şevket Çoruh'a ağır sözler

Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira’nın golleriyle kazanan Galatasaray, derbi sonrası sosyal medyanın gündemine oturdu. Özellikle de ünlü isimlerden peş peşe derbi paylaşımları geldi. Fenerbahçe mağlup olmasıyla üzülürken Galatasaraylılar kazanmanın bayramını kutladı.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ünlüler arasında kavgaya neden oldu! Pelin Öztekin'den Şevket Çoruh'a ağır sözler

Birbirinden ünlü isimler derbi hakkında paylaşımlar yapmasıyla dikkat çekti. Bu isimlerden biri de koyu sarı-kırmızılı Pelin Öztekin oldu. Kazanmanın mutluluğunu sosyal medyasından yayınlayan Öztekin, skorboard’u gösteren karesine #fenerağlama etiketi ekleyerek takipçilerine sundu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ünlüler arasında kavgaya neden oldu! Pelin Öztekin'den Şevket Çoruh'a ağır sözler

Büyük derbi sonrası ünlüler arasında kavgaya neden olan skorla birlikte, Fenerbahçeli olan ünlü isimlerin paylaşımları sosyal medyada gündem oldu. Özellikle de Şevket Çoruh’un derbi sırasından olan görüntüleri pek çok kişi tarafından tepki çekti. Çoruh’a yöneltilen tepkilerin arasında ise Rahim Öztekin’ın kızı Pelin Öztekin’in sözleri gündeme bomba gibi düştü.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ünlüler arasında kavgaya neden oldu! Pelin Öztekin'den Şevket Çoruh'a ağır sözler

PELİN ÖZTEKİN'DEN ŞEVKET ÇORUH'A AĞIR SÖZLER

Koyu Galatasaraylı olduğu bilinen Pelin Öztekin, büyük derbi sonucu kazanmalarıyla sevincini sosyal medyasından paylaşmıştı. Keza Fenerbahçeli ünlü isimlerde kaybetmeleriyle alakalı paylaşımlar yaparken, maçı izlemeye giden Fenerbahçeli Şevket Çoruh eleştirilerin odağında oldu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ünlüler arasında kavgaya neden oldu! Pelin Öztekin'den Şevket Çoruh'a ağır sözler

Maç sırasından söylediği sözlerle pek çok kişi tarafından tepki alan Çoruh’a en dikkat çeken tepkiyi Öztekin yaptı. Sosyal medyasından konu hakkında açıklama yapmasıyla dikkat çekti. Pelin Öztekin, babasının ‘Kavuk’u devrettiği Çoruh için söylediği sözlerle sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe Galatasaray derbisi ünlüler arasında kavgaya neden oldu! Pelin Öztekin'den Şevket Çoruh'a ağır sözler

Pelin Öztekin, “Tribüncülükte her şeye varım ama ben Şükrü Saraçoğlu’na veya Süleyman Seba başkana hiçbir zaman küfretmedim. Her şeyin bi adabı, üslubu vardır. Babamın kararına saygı duymakla beraber görse üzülürdü. EMİNİM! Baba Sahne’yi kurup ayakta tutmak Türk tiyatrosu için bir başarı olsa dahi Baba Karakter de olması lazım. Kavuk alkış ister, meşale değil!" sözlerini ifade etti.

