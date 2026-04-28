Magazin
Avatar
Editor
 Selime Albayrak

Cemre Baysel’den dikkat çeken açıklama! “Tevekküle inanıyorum”

Başarılı oyunculuk kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündemde yerini alan Cemre Baysel, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şimdilerde Güller ve Günahlar dizisinde ‘Zeynep’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu açıklamalarıyla şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

Kariyeri boyunca pek çok farklı projede boy gösteren , oyunculuk performansının yanı sıra özel hayatı, aşk yaşantısı ve açıklamalarıyla da sık sık gündemde yerini alıyor. Hem başarılı oyunculuk kariyeri hem de güzelliğiyle adından söz ettiren Cemre Baysel, şimdilerde katıldığı bir programda yapmış olduğu açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti. Kanal D ekranlarında yayınlanan Güller ve Günahlar dizisinde ‘Zeynep’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cemre Baysel, etkileyici performansının yanı sıra bu kez açıklamalarıyla adından söz ettirdi. Ünlü oyuncu açıklamalarıyla sosyal medyaya ve magazin dünyasına damga vurdu. İşte Cemre Baysel’in şaşırtan açıklamaları…

HABERİN ÖZETİ

Oyuncu Cemre Baysel, katıldığı bir programda kariyeri, özel hayatı ve inançları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cemre Baysel, 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu.
Gelecekte anne olmayı hayal etmediğini belirtti.
İkili ilişkilerde yontmayı tercih etmediğini ve mücadeleci olduğunu söyledi.
İstediği bir şeyi elde etmek için çok çalışmak, emek vermek ve sabretmek gerektiğini ve tevekkül ettiğini ifade etti.
Oyunculuğa 15 yaşında başladığını ve disiplini sayesinde takdir gördüğünü anlattı.
CEMRE BAYSEL’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA!

Cemre Baysel, başarılı oyunculuk kariyeri ve özel hayatıyla sık sık gündemde yerini alıyor. Özellikle son zamanlarda haraketli aşk yaşantısı ve açıklamalarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu, şimdilerde sosyal medyanın dilinden ve magazin dünyasının gündeminden bir an olsun düşmüyor.

Bir zamanlar meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile uzun bir ilişki yaşayan ve geçtiğimiz haziran ayında yollarını ayıran Cemre Baysel, son olarak aradığı aşkı yarış pilotu Cem Bölükbaşı’nda bulmuştu. Magazinin gözde çiftleri arasında yer alan ikili, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada birbirlerini takipten çıkmış ve yer aldıkları fotoğrafları kaldırmalarıyla gündemde yerini almıştı.

Cemre Baysel, son olarak katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Mesleğinin yanı sıra şaşırtan açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu bakın hangi açıklamalarda bulundu. İşte Cemre Baysel’in şaşırtan açıklamaları…

“ANNE OLMAYI HAYAL ETMİYORUM”

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Cemre Baysel, özel hayatına ve iş yaşantısına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, anne olmayı isteyip istemediği sorularına; “Gelecekte anne olmayı hayal etmiyorum. Ben şu an annelik nedir, nasıl olunur bilmiyorum” şeklinde cevap verdi.

Cemre Baysel, “İkili ilişkilerde insan yontmayı öğrendim mi?” sorusuna ise “Aslında yontmayı tercih etmiyorum. Çok mücadeleci bir insanım; denerim. Olmuyor mu? Demek ki olmuyordur. Ama öncesinde mutlaka çabalamışımdır” cevabını verdi.

“TEVEKKÜLE İNANIYORUM”

'İbrahim Selim ile Bu Gece' programında çarpıcı açıklamalarda bulunan Cemre Baysel, inanç dünyasına dair de konuştu. Ünlü oyuncu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir şeyi çok istiyorsam, sadece 'Ben istiyorum' demekle olmayacağını bilirim. Bunun için çok çalışmak, emek vermek ve sabretmek gerekiyor. İstediğim bir şeyi elde etmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve sonunda ona ulaşıyorum. Bu, '777' dediğim için olan bir şey değil; ben çalışıp tevekkül ediyorum”

CEMRE BAYSEL KARİYER YOLCULUĞUNDAN BAHSETTİ!

Katıldığı programda kariyerine dair de çarpıcı açıklamalarda bulunan Cemre Baysel, çalışma disiplininden bahsetti. Şimdilerde 27 yaşında olan güzel oyuncu kariyer yolculuğuna değinerek şu ifadelere yer verdi:

“Oyunculuğa çok küçük yaşta, henüz 15 yaşımdayken başladım. Tabii ki benden daha küçük yaşta başlayan arkadaşlarım da var. Lise bire giderken bir yandan okula gidiyor, bir yandan sete gidiyordum. Kendime laf söyletmemek için derslerime asılıyor, ödevlerimi tamamlıyordum. Bu disiplinimden dolayı çok takdir görüyordum. Hiç tanımadığım insanlara dokunabiliyor olma fikrini ve bu duyguyu çok sevdim.”

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cemre Baysel ve Cem Bölükbaşı ayrıldı mı? Tüm paylaşımlar silindi
Güller ve Günahlar dizisinin çekimlerinde kahkaha dolu anlar! Murat Yıldırım partneri Cemre Baysel’i taşıyamadı
ETİKETLER
#Cemre Baysel
#Anne Olmak
#Tevekkül
#Oyunculuk Kariyeri
#İbrahim Selim Ile Bu Gece
#Magazin
