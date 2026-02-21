Menü Kapat
Avatar
Editor
 Selime Albayrak

Güller ve Günahlar dizisinin çekimlerinde kahkaha dolu anlar! Murat Yıldırım partneri Cemre Baysel’i taşıyamadı

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yeni sezon dizisi Güller ve Günahlar’ın çekimi sırasında kahkaha dolu anlar yaşandı. Murta Yıldırım, partneri Cemre Baysel’i taşıyamadı. İki oyuncunun o anları sosyal medyaya damga vurdu. İşte detaylar…

Güller ve Günahlar dizisi Kanal D ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ederken, sette kahkahaya boğan anlar yaşandı. Yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alan Güller ve Günahlar dizisinin çekimleri sırasında herkesi güldüren bir olay yaşandı. Murta Yıldırım, partneri ’i taşıyamadı. İki başarılı oyuncunun o anları sosyal medyada gündem oldu. Güller ve Günahlar dizisinin yıldızları herkesi güldürdü. İşte ’ın Cemre Baysel’i taşıyamadığı o anlar…

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN ÇEKİMLERİNDE KAHKAHA DOLU ANLAR!

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni sevilen dizisi Güller ve Günahlar’ın çekimlerinde kahkaha dolu anlar yaşandı. Cumartesi akşamlarına damga vurmaya devam eden iddialı dizinin set görüntüleri kısa sürede sosyal medyada hızla yayıldı. Yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen fenomen dizi, setten paylaşılan görüntülerle de büyük ses getiriyor.

Güller ve Günahlar dizisinin çekimlerinde kahkaha dolu anlar! Murat Yıldırım partneri Cemre Baysel’i taşıyamadı

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir heyecanla takip edilen dizinin başrollerinde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel yer alıyor. Uyumlarıyla son zamanların en çok beğenilen dizi çiftleri arasında yer alan ikili, özellikle kamera arkası, set ve çekimlerdeki komik tavırlarıyla dikkat çekiyor.

Güller ve Günahlar dizisinin çekimlerinde kahkaha dolu anlar! Murat Yıldırım partneri Cemre Baysel’i taşıyamadı

Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren Güller ve Günahlar dizisi, yeni sezonunun iddialı projeleri arasında yer alıyor. Yayınlandığı günden bu yana seyirciden tam not almayı başaran dizi, yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Reytinglerdeki başarısıyla sezonun sevilen projeleri arasında yer alan Güller ve Günahlar dizisinin setten paylaşılan görüntüleri de izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Güller ve Günahlar dizisinin çekimlerinde kahkaha dolu anlar! Murat Yıldırım partneri Cemre Baysel’i taşıyamadı

Son olarak Güller ve Günahlar dizisinin setinden paylaşılan görüntüler sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturdu. Fenomen dizinin çekimleri sırasında kahkaha dolu anlar yaşandı. Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizinde setten paylaşılan görüntüler sosyal medyada viral oldu. Dizinin yıldızları Murat Yıldırım ve Cemre Baysel adeta herkesi kahkahaya boğdu.

Güller ve Günahlar dizisinin çekimlerinde kahkaha dolu anlar! Murat Yıldırım partneri Cemre Baysel’i taşıyamadı

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN ÇEKİMLERİNDE MURAT YILDIRIM PARTNERİ CEMRE BAYSEL’İ TAŞIYAMADI!

Güller ve Günahlar dizisi Kanal D ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. NGM imzalı Güller ve Günahlar dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Güller ve Günahlar dizisinin çekimlerinde kahkaha dolu anlar! Murat Yıldırım partneri Cemre Baysel’i taşıyamadı

Yeni sezonun iddialı dizileri arasında yer alan Güller ve Günahlar, hem etkileyici hikayesi hem de güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kanal D ekranlarının iddialı projelerinden biri olan dizi reytinglerde büyük bir başarı yakalıyor.

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in yer aldığı Güller ve Günahlar dizisinin çekimlerinde herkesi güldüren bir olay yaşandı. Çekimlerde senaryo gereği bayılan Cemre Baysel’i partneri Murat Yıldırım kucaklayarak kaldırması gerekirken, Yıldırım'ın Baysel'i bir türlü kaldıramaması sette kahkaha tufanına neden oldu. Murat Yıldırım'ın o halleri kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

Güller ve Günahlar dizisinin çekimlerinde kahkaha dolu anlar! Murat Yıldırım partneri Cemre Baysel’i taşıyamadı

Fenomen dizide Zeynep ve Serhat karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncular Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in komik anları sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündemine bomba gibi düştü.

