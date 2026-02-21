Güller ve Günahlar dizisinin çekimlerinde kahkaha dolu anlar! Murat Yıldırım partneri Cemre Baysel’i taşıyamadı

Güller ve Günahlar dizisi Kanal D ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam ederken, sette kahkahaya boğan anlar yaşandı. Yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alan Güller ve Günahlar dizisinin çekimleri sırasında herkesi güldüren bir olay yaşandı. Murta Yıldırım, partneri Cemre Baysel’i taşıyamadı. İki başarılı oyuncunun o anları sosyal medyada gündem oldu. Güller ve Günahlar dizisinin yıldızları herkesi güldürdü. İşte Murat Yıldırım’ın Cemre Baysel’i taşıyamadığı o anlar…

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN ÇEKİMLERİNDE KAHKAHA DOLU ANLAR!

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir heyecanla takip edilen dizinin başrollerinde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel yer alıyor. Uyumlarıyla son zamanların en çok beğenilen dizi çiftleri arasında yer alan ikili, özellikle kamera arkası, set ve çekimlerdeki komik tavırlarıyla dikkat çekiyor.

GÜLLER VE GÜNAHLAR DİZİSİNİN ÇEKİMLERİNDE MURAT YILDIRIM PARTNERİ CEMRE BAYSEL’İ TAŞIYAMADI!

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in yer aldığı Güller ve Günahlar dizisinin çekimlerinde herkesi güldüren bir olay yaşandı. Çekimlerde senaryo gereği bayılan Cemre Baysel’i partneri Murat Yıldırım kucaklayarak kaldırması gerekirken, Yıldırım'ın Baysel'i bir türlü kaldıramaması sette kahkaha tufanına neden oldu. Murat Yıldırım'ın o halleri kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.

Fenomen dizide Zeynep ve Serhat karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncular Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in komik anları sosyal medyanın ve magazin dünyasının gündemine bomba gibi düştü.