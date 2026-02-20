Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Fatma Turgut soğuktan yüzünü hareket ettiremedi! Son halini sosyal medyadan paylaştı

Fatma Turgut, Stockholm'deki Raye konseri sırasında hissedilen -13 derece soğukta yüzünün neredeyse buz tuttuğunu itiraf etti. Soğuğa karşı hassas olan şarkıcının son hali hayranlarını endişelendirdi.

Fatma Turgut soğuktan yüzünü hareket ettiremedi! Son halini sosyal medyadan paylaştı
Model grubunun eski solisti Fatma Turgut, aktif kullandığı sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendirdi. Turgut, Raye konseri için gittiği 'de yüzünün aldığı hali paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

Fatma Turgut soğuktan yüzünü hareket ettiremedi! Son halini sosyal medyadan paylaştı

Fatma Turgut, Stockholm'da katıldığı Raye konseri sırasında aşırı soğuktan yüzünün etkilendiğini sosyal medya hesabından paylaşarak takipçilerini endişelendirdi.
Şarkıcı Fatma Turgut, Stockholm'da hissedilen -13°C soğuk nedeniyle yüzünün donduğunu ve oynatamadığını paylaştı.
Bu durum, sanatçının sosyal medya takipçileri arasında endişe ve şaşkınlık yarattı.
Turgut, soğuk hava koşullarına rağmen Stockholm'daki konserinde sahne aldı.
FATMA TURGUT SOĞUKTAN YÜZÜNÜ OYNATAMADI

Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, Raye konseri için gittiği Stockholm'de yaşadığı deneyimini hayranlarıyla paylaştı. Turgut, soğuk karşısında oldukça hassas olduğunu belirterek, "O gün soğuktan yüzüm bu hale geldi. Hissedilen -13'tü." ifadelerini kullandı.

Fatma Turgut soğuktan yüzünü hareket ettiremedi! Son halini sosyal medyadan paylaştı

Paylaşımına gelen yorumlarda hayranları hem şaşırdı hem de üzüldü. Turgut'un soğuğa karşı hassasiyetini bilen takipçileri, ünlü şarkıcının bu kadar etkilendiğini görünce yorum yağdırdı. Sanatçı, bu zor koşullara rağmen Stockholm konserinde hayranlarına unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı ve performansının ardından yüzündeki soğuk izlerini esprili bir dille paylaştı.

Fatma Turgut soğuktan yüzünü hareket ettiremedi! Son halini sosyal medyadan paylaştı

FATMA TURGUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

2 Ocak 1984 doğumlu, 2007 yılında daha sonra Model adını alacak olan "A Due Carmen" isimli rock müzik grubuna katıldı. Model grubu ile birlikte Perili Sirk (2009), Diğer Masallar (2011) ve Levlâ'nın Hikâyesi (2013) isimli üç albüm yayımladı.

Fatma Turgut soğuktan yüzünü hareket ettiremedi! Son halini sosyal medyadan paylaştı
