Fatma Turgut soğuktan yüzünü hareket ettiremedi! Son halini sosyal medyadan paylaştı

Model grubunun eski solisti Fatma Turgut, aktif kullandığı sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımla takipçilerini endişelendirdi. Turgut, Raye konseri için gittiği Stockholm'de yüzünün aldığı hali paylaştı.
Ünlü şarkıcı Fatma Turgut, Raye konseri için gittiği Stockholm'de yaşadığı soğuk hava deneyimini hayranlarıyla paylaştı. Turgut, soğuk karşısında oldukça hassas olduğunu belirterek, "O gün soğuktan yüzüm bu hale geldi. Hissedilen -13'tü." ifadelerini kullandı.
Paylaşımına gelen yorumlarda hayranları hem şaşırdı hem de üzüldü. Turgut'un soğuğa karşı hassasiyetini bilen takipçileri, ünlü şarkıcının bu kadar etkilendiğini görünce yorum yağdırdı. Sanatçı, bu zor koşullara rağmen Stockholm konserinde hayranlarına unutulmaz bir müzik deneyimi yaşattı ve performansının ardından yüzündeki soğuk izlerini esprili bir dille paylaştı.
2 Ocak 1984 doğumlu, 2007 yılında daha sonra Model adını alacak olan "A Due Carmen" isimli rock müzik grubuna katıldı. Model grubu ile birlikte Perili Sirk (2009), Diğer Masallar (2011) ve Levlâ'nın Hikâyesi (2013) isimli üç albüm yayımladı.