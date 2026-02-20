Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Mahmut Orhan'dan anlamlı bağış! Konser gelirlerini depremzedelere bağışlayacak

DJ Mahmut Orhan son yaptığı paylaşımla takdir topladı. 33 yaşındaki Mahmut Orhan, Avustralya turnesinin gelirini 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklar ve gençler için yürütülen bir gelişim programına bağışlamaya karar verdiği açıkladı

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mahmut Orhan'dan anlamlı bağış! Konser gelirlerini depremzedelere bağışlayacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
saat ikonu 12:49

Dünya çapında bir üne kavuşan DJ Mahmut Orhan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızı unutmadı. Orhan, Avustralya'da gerçekleştireceği turnesinin gelirini 6 Şubat 2023'te merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen depremlerde mağdur olan çocuklar ve gençler için bağışlayacağını duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Mahmut Orhan'dan anlamlı bağış! Konser gelirlerini depremzedelere bağışlayacak

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
DJ Mahmut Orhan, Avustralya turnesi gelirini 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuk ve gençlerin gelişim programına bağışlayacağını duyurdu.
Mahmut Orhan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklar ve gençler için Avustralya turnesinin gelirini bağışlayacak.
Orhan, bu kararı sosyal medya hesabından paylaştı ve müziğin umutlu alanını depremden etkilenenlerle paylaşmak istediğini belirtti.
Mahmut Orhan, 11 Ocak 1993 Bursa doğumlu olup DJ'liğe 16 yaşında başlamıştır.
Mert Demir de Türkiye turnesinin gelirlerini ihtiyaç sahiplerinin eğitim masraflarına bağışladığını duyurdu.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

DJ MAHMUT ORHAN'DAN ANLAMLI HAREKET

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Mahmut Orhan, "6 Şubat'ta ülkemde yaşanan felaketin üzerinden zaman geçti, derin etkileri ise geçmedi. Bu bir resmi duyuru olmasa da bugün başlayan Avustralya turnemin gelirini, 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklar ve gençler için yürütülen bir gelişim programına bağışlamaya karar verdiğimi paylaşmak istedim. Müziğin benim hayatımda açtığı umutlu alanı biraz olsun genişletebilmek, depremden etkilenen kardeşlerimle paylaşabilmek dileğiyle..." dedi.

Mahmut Orhan'dan anlamlı bağış! Konser gelirlerini depremzedelere bağışlayacak

MAHMUT ORHAN KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

11 Ocak 1993 Bursa doğumlu Mahmut Orhan, DJ'lik hayatına 16 yaşındayken başladı. Çalışmaları deep house, indie dance ve nu disco üzerine olan Orhan, müzik sektörüne ilk adımını 2011'de attı. 2012'de "Little Buddha 5", "Fringe", "Siddharta Dubai" ve "Céiron" parçalarını yayımladı

Mahmut Orhan'dan anlamlı bağış! Konser gelirlerini depremzedelere bağışlayacak

MERT DEMİR DE KONSER GELİRLERİNİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN EĞİTİM MASRAFLARINA BAĞIŞLADI

de konser gelirlerini bağışlayacağını duyurdu ve "Türkiye turnemizin ilk ayağının tüm biletleri tükendi. Geriye birbirinden güzel anılar kaldı. Turnenin gelirlerini ihtiyaç sahibi kardeşlerimin eğitim masrafları için bağışladım. 1 Nisan'da kaldığımız yerden devam ediyoruz :) Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum." dedi.

Mahmut Orhan'dan anlamlı bağış! Konser gelirlerini depremzedelere bağışlayacak
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tuba Ünsal eski eşinin imdadına koştu! Yaptığı jest ile takdir topladı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
"Grey's Anatomy" dizisiyle tanınan oyuncu Eric Dane hayatını kaybetti
ETİKETLER
#mert demir
#Eğitim Masrafları
#Mahmut Orhan
#Türkiye Turnesi
#Deprem Bağışı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.