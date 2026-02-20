Mahmut Orhan'dan anlamlı bağış! Konser gelirlerini depremzedelere bağışlayacak

Dünya çapında bir üne kavuşan DJ Mahmut Orhan, 6 Şubat depremlerinden etkilenen vatandaşlarımızı unutmadı. Orhan, Avustralya'da gerçekleştireceği turnesinin gelirini 6 Şubat 2023'te merkez üsleri sırasıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ilimizi yıkıcı şekilde etkileyen depremlerde mağdur olan çocuklar ve gençler için bağışlayacağını duyurdu.

DJ MAHMUT ORHAN'DAN ANLAMLI HAREKET

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunan Mahmut Orhan, "6 Şubat'ta ülkemde yaşanan felaketin üzerinden zaman geçti, derin etkileri ise geçmedi. Bu bir resmi duyuru olmasa da bugün başlayan Avustralya turnemin gelirini, 6 Şubat depremlerinden etkilenen çocuklar ve gençler için yürütülen bir gelişim programına bağışlamaya karar verdiğimi paylaşmak istedim. Müziğin benim hayatımda açtığı umutlu alanı biraz olsun genişletebilmek, depremden etkilenen kardeşlerimle paylaşabilmek dileğiyle..." dedi.

MAHMUT ORHAN KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

11 Ocak 1993 Bursa doğumlu Mahmut Orhan, DJ'lik hayatına 16 yaşındayken başladı. Çalışmaları deep house, indie dance ve nu disco üzerine olan Orhan, müzik sektörüne ilk adımını 2011'de attı. 2012'de "Little Buddha 5", "Fringe", "Siddharta Dubai" ve "Céiron" parçalarını yayımladı

MERT DEMİR DE KONSER GELİRLERİNİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN EĞİTİM MASRAFLARINA BAĞIŞLADI

Mert Demir de konser gelirlerini bağışlayacağını duyurdu ve "Türkiye turnemizin ilk ayağının tüm biletleri tükendi. Geriye birbirinden güzel anılar kaldı. Turnenin gelirlerini ihtiyaç sahibi kardeşlerimin eğitim masrafları için bağışladım. 1 Nisan'da kaldığımız yerden devam ediyoruz :) Görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum." dedi.