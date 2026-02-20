Menü Kapat
TGRT Haber
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

"Grey's Anatomy" dizisiyle tanınan oyuncu Eric Dane hayatını kaybetti

Grey's Anatomy" dizisindeki "McSteamy" rolüyle bilinen 53 yaşındaki aktör Eric Dane, hayatını kaybetti. Eric Done'ın bir süredir ALS ile mücadele ettiği biliniyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.02.2026
10:24
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
10:37

ABD yapımı ünlü "Grey's Anatomy" dizisindeki "McSteamy" rolüyle bilinen 53 yaşındaki Eric Dane, hayatını kaybetti. Eric Dane'e 10 ay önce teşhisi konmuştu.

HABERİN ÖZETİ

"Grey's Anatomy" dizisiyle tanınan oyuncu Eric Dane hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.
"Grey's Anatomy" dizisindeki "McSteamy" rolüyle tanınan 53 yaşındaki aktör Eric Dane, 10 ay önce teşhis edilen ALS hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
Aktör Eric Dane 53 yaşında vefat etti.
Ölüm nedeni, 10 ay önce teşhis konulan ALS hastalığı.
"Grey's Anatomy" dizisindeki "McSteamy" rolüyle geniş kitlelerce tanınıyordu.
Bilgi Okunma süresi 13 saniyeye düşürüldü.

ERIC DANE HAYATINI KAYBETTİ

Dane'in menajeri Melissa Bank, yaptığı yazılı açıklamada, Dane'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bank, Dane'in son günlerini ailesi, eşi ve kızlarıyla geçirdiğini belirtti. Dane, Nisan 2025'te kendisine, bir nörolojik hastalık olan ALS teşhisi konulduğunu duyurmuştu. 53 yaşında hayata gözlerini yuman Dane, ABC'nin uzun süredir yayında olan "Grey's Anatomy" dizisinde "McSteamy" rolüyle geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

"Grey's Anatomy" dizisiyle tanınan oyuncu Eric Dane hayatını kaybetti

ERIC DANE KİMDİR

9 Kasım 1972 doğumlu Eric Dane, 2000 yılına kadar çeşitli televizyon filmlerinde rol aldı. En bilinen rolü medikal drama dizisi Grey's Anatomy'de (2006–2012) oynadığı Dr. Mark "McSteamy" Sloan karakteri oldu.

"Grey's Anatomy" dizisiyle tanınan oyuncu Eric Dane hayatını kaybetti

ALS NEDİR?

Kas güçsüzlüğüne neden olan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. ALS belirtileri bir uzuvda kas seğirmesi, konuşma, yutkunma ve hareket etme güçlüğü olarak ortaya çıkar.

#aktör
#als
#Eric Dane
#Grey's Anatomy
#Mcsteamy
#Magazin
