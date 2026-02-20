"Grey's Anatomy" dizisiyle tanınan oyuncu Eric Dane hayatını kaybetti

Kategoriler
ABD yapımı ünlü "Grey's Anatomy" dizisindeki "McSteamy" rolüyle bilinen 53 yaşındaki aktör Eric Dane, hayatını kaybetti. Eric Dane'e 10 ay önce ALS teşhisi konmuştu.
Dane'in menajeri Melissa Bank, yaptığı yazılı açıklamada, Dane'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bank, Dane'in son günlerini ailesi, eşi ve kızlarıyla geçirdiğini belirtti. Dane, Nisan 2025'te kendisine, bir nörolojik hastalık olan ALS teşhisi konulduğunu duyurmuştu. 53 yaşında hayata gözlerini yuman Dane, ABC'nin uzun süredir yayında olan "Grey's Anatomy" dizisinde "McSteamy" rolüyle geniş bir hayran kitlesi edinmişti.
9 Kasım 1972 doğumlu Eric Dane, 2000 yılına kadar çeşitli televizyon filmlerinde rol aldı. En bilinen rolü medikal drama dizisi Grey's Anatomy'de (2006–2012) oynadığı Dr. Mark "McSteamy" Sloan karakteri oldu.
Kas güçsüzlüğüne neden olan beyin ve omurilikteki sinir hücrelerini etkileyen ilerleyici bir nörodejeneratif hastalıktır. ALS belirtileri bir uzuvda kas seğirmesi, konuşma, yutkunma ve hareket etme güçlüğü olarak ortaya çıkar.