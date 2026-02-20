Tuba Ünsal eski eşinin imdadına koştu! Yaptığı jest ile takdir topladı

Çakallarla Dans, Vizontele Tuba, Çılgın Dershane ve Mahallenin Muhtarları gibi yapımlarla tanınan Tuba Ünsal, eski eşine gösterdiği vefa örneğiyle takdir topladı. Ünlü galerici Murat Pilevneli'nin içine düştüğü maddi darboğazdan çıkış biletini, eski eşi Tuba Ünsal'ın kurduğu stratejik köprü sağladı.

TUBA ÜNSAL'IN ESKİ EŞİ MURAT PİLEVNELİ ZOR GÜNLERİ GERİDE BIRAKTI

Sanat piyasasının ünlü ismi Murat Pilevneli ile galerisinin direktörü Aslı Pamir'in aşk ilişkisinin ardından iş ilişkisi de son buldu. Bir süredir maddi olarak kötü günler geçiren Pilevneli'nin zor günleri geride bıraktığı öğrenildi.

Bir yatırım şirketi Murat Bey'in borçlarını üstlenerek şirketine ortak olmuş ve galerilerini globalleştirip dünyanın farklı noktalarında şube açmak için sözleşme imzalamışlar. Bu yatırım şirketini ayarlayan ise 2010 yılında evlendiği, 2012'de boşandığı ve kızı Sare'nin annesi olan Tuba Ünsal olduğu çıktı.

TUBA ÜNSAL ESKİ EŞİNDEN ALACAĞI PARAYI BİLE İSTEMEMİŞ

Tuba Ünsal, maddi olarak zor durumda olan eski eşinin yardımına koşmuş ve bir yatırım şirketi bulup anlaşmasına aracı olmuş. Bu arada sanat çevrelerinde konuşulanlara göre, Tuba Ünsal'ın da Murat Bey'den alacağı varmış. Ünsal parayı istememiş ve alacağına karşılık, kızları Sare'nin şirkete ortak olmasını istemiş.