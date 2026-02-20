Menü Kapat
Murat Dalkılıç'ın ifadesinde çeşitli isimler verdiği iddiasına basın danışmanından açıklama

Uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmak ve fuhşa aracılık etmek gibi ağır suçlamalarla başlatılan soruşturmada, ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ünlü sanatçının çelişkili ifadeleri dikkat çekerken, çeşitli isimler verdiği iddiasına basın danışmanından açıklama geldi.

20.02.2026
20.02.2026
kapsamında son olarak Kaan Tangöze, , gibi isimlerin de aralarında bulunduğu gözaltına alınan 21 şüpheli hakkında karar verildi. İşlemleri tamamlanan isimlerden Kaan Tangöze, Kemal Doğulu, Murat Dalkılıç ve İsmail Hacıoğlu serbest bırakıldı. Kaan Tangöze ve İsmail Hacıoğlu uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti. Murat Dalkılıç'ın çelişkili ifadesi dikkat çekerken, çeşitli isimler verdiği iddiasına ise yalanlama geldi.

MURAT DALKILIÇ'IN BASIN DANIŞMANI ÇEŞİTLİ İSİMLER VERDİĞİ İDDİASINI YALANLADI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Dün savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılan Murat Dalkılıç'ın çeşitli isimler verdiğine yönelik haberlerle ilgili basın danışmanından açıklama geldi. Açıklamada, "İddia tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamakta ve kişilik haklarını açıkça ihlal etmektedir .Bu kapsamda, gerçek dışı ve mesnetsiz haberleri yapan ve yayan kişi ve kurumlar hakkında gerekli suç duyurularında bulunulacak olup, tüm yasal haklarımız kararlılıkla kullanılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Murat Dalkılıç'ın ifadesinde çeşitli isimler verdiği iddiasına basın danışmanından açıklama

MURAT DALKILIÇ'IN İTİRAFINDA DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Dalkılıç, savcılık sorgusunda aylık gelirini 250 bin TL olarak beyan ederken, hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını savundu. Firari iş insanı Kasım Garipoğlu tanıdığını ancak yalısındaki partilere katıldığı iddiasını önce reddeden ünlü şarkıcı, savcılığın önüne koyduğu dijital delillerin ardından ifadesini değiştirdi. Garipoğlu'nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın telefonunda yapılan incelemede, Dalkılıç’ın adının katılımcı listesinde olduğu belirlendi. Bu gelişme üzerine Dalkılıç, "Burak Ateş'in daveti üzerine 2-3 yıl önce Akaretler-Levent arasındaki bir villada düzenlenen partiye bir saatliğine katıldığını" itiraf etti. Dalkılıç ayrıca parti sırasında uyuşturucu madde kullanmadığını savundu. İfadesinin sonunda uzun süredir burun tedavisi gördüğünü ve Cuma günü ameliyat olacağını da ekledi.

Murat Dalkılıç'ın ifadesinde çeşitli isimler verdiği iddiasına basın danışmanından açıklama

ŞOFÖRÜN TELEFONUNDAN ÇIKAN "ÜNLÜLER LİSTESİ"

Soruşturma dosyasında yer alan ve Kasım Garipoğlu’nun şoförü İsmail Ahmet Akçay'ın telefonundan çıkan dijital listede yer alan bazı isimler şunlar: Burak Altındağ, Semiha Bezek, Eylül Su Sapan, Berk Atan, Dilara Aksuyek, Yusuf Tekin, Yavuz Cansız, Cengizcan Atasoy, Süreyya Arioba, İbrahim Barut, Taha Bilici, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Mehmetcan Çelik, Emre Aslakçı, Patrizio, Charlie, Çisel Çakıroğlu, Orhan Aydın, Sinan Koç, Özge Tita, Betül Turan, Emek Emre, Melisa Gizem, Buse İskenderoğlu, Mehmet Germeyanlıgil, Ege Mutaf, Işıl Yaz Özer, Özlem Temponi, Marco Temponi, Seray Kurt, Elif Köksal, İrem Aksaç, Deniz Marşan, Melisa Öztürk, Suranaz Şahin, Sima Tarkan, Sandra Alazoğlu, Murat Dalkılıç, Bilge Yenigül, Derin Talu, Melis Uzun, Merve Ünal, İlknur Şeref, Özge Ertöz, Buket Dizer, Ezgi Karayel, Yankı Zerey, Emine Yıldız, İpek Onat ve Çağla Ardak.

ETİKETLER
#İsmail Hacıoğlu
#murat dalkılıç
#Uyuşturucu Soruşturması
#Kaan Tangöze
#Kasım Garipoğlu
#Magazin
