TRT1 ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Cennetin Çocukları’nda başrol oynayan İsmail Hacıoğlu’nun diziden çıkarılıp çıkarılmadığına dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan İsmail Hacıoğlu’nun yasaklı madde kullandığını itiraf ettiği ortaya çıkmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından dizide ‘Kamil/İskender’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan İsmail Hacıoğlu’nun diziden çıkarılıp çıkarılmadığı merak konusu oldu. Peki, İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden çıkarıldı mı? İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinde neden yok? İsmail Hacıoğlu’nun Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin detayları sizin için araştırdık. İşte İsmail Hacıoğlu’nun Cennetin Çocukları dizisindeki akıbeti…

İSMAİL HACIOĞLU CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDEN ÇIKARILDI MI?

İki haftalık stok bölümü bulunan Cennetin Çocukları dizisinde Kamil/İskender rolüyle başrol oynayan İsmail Hacıoğlu’nun projeden çıkarıldığı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Motto Yapım imzalı Cennetin Çocukları dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu ile yollar ayrıldı. Hacıoğlu’nun, dizinin yayınlanan son fragmanında yer almaması da dikkatlerden kaçmadı.

İSMAİL HACIOĞLU CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDE NEDEN YOK?

