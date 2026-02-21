Menü Kapat
TGRT Haber
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
TGRT Haber
 Selime Albayrak

İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden çıkarıldı mı? İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinde neden yok?

Cennetin Çocukları dizisinde ‘Kamil/İskender’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan İsmail Hacıoğlu’nun diziden çıkarılıp çıkarılmadığı merak konusu oldu. Yasaklı madde kullandığını itiraf eden İsmail Hacıoğlu’nun Cennetin Çocukları dizisinden neden olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden çıkarıldı mı? İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinde neden yok? İşte detaylar…

İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden çıkarıldı mı? İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinde neden yok?
Haber Merkezi
21.02.2026
08:37
21.02.2026
08:37

ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Cennetin Çocukları’nda başrol oynayan ’nun diziden çıkarılıp çıkarılmadığına dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan İsmail Hacıoğlu’nun yasaklı madde kullandığını itiraf ettiği ortaya çıkmıştı. Yaşanan gelişmenin ardından dizide ‘Kamil/İskender’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan İsmail Hacıoğlu’nun diziden çıkarılıp çıkarılmadığı merak konusu oldu. Peki, İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden çıkarıldı mı? İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinde neden yok? İsmail Hacıoğlu’nun Cennetin Çocukları dizisinden çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin detayları sizin için araştırdık. İşte İsmail Hacıoğlu’nun Cennetin Çocukları dizisindeki akıbeti…

İSMAİL HACIOĞLU CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDEN ÇIKARILDI MI?

Cennetin Çocukları dizisinde ‘Kamil/İskender’ karakteriyle izleyici karşısına çıkan İsmail Hacıoğlu’nun diziden çıkarılıp çıkarılmadığı merak ediliyor. TRT1 ekranlarında tüm hızıyla yayınlanmaya devam eden başarılı projenin başrol oyuncusu Hacıoğlu, son günlerde yasaklı madde soruşturması kapsamında dikkatleri üzerine çekiyor.

İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden çıkarıldı mı? İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinde neden yok?

İsmail Hacıoğlu’nun yeni sezonun iddialı projeleri arasında yer alan Cennetin Çocukları dizisinin oyuncu kadrosundan çıkarılıp çıkarılmadığı büyük bir merakla araştırılıyor. Fenomen dizide başrol oynayan ve başarılı oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Hacıoğlu, yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.

İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden çıkarıldı mı? İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinde neden yok?

Yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan İsmail Hacıoğlu’nun yasaklı madde kullandığını itiraf ettiği ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz gün savcılıkta verdiği ifadesi sonrası adli kontrole gerek duyulmaksızın serbest bırakılan Hacıoğlu, henüz test sonuçları çıkmasa da yasaklı madde kullandığını kabul etmişti.

İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden çıkarıldı mı? İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinde neden yok?

Son günlerde yasaklı madde soruşturması kapsamında dikkatleri üzerine çeken İsmail Hacıoğlu’nun başrolünde yer alığı Cennetin Çocukları dizisinde yerine başka bir karakterle yeni bir oyuncu arayışı başladığı öğrenilmişti. Fenomen dizinin hikayesinin değişeceği de gündemdeyken, Kamil/İskender karakteriyle izleyici karşısına çıkan Hacıoğlu için karar netleşti.

İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden çıkarıldı mı? İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinde neden yok?

İki haftalık stok bölümü bulunan Cennetin Çocukları dizisinde Kamil/İskender rolüyle başrol oynayan İsmail Hacıoğlu’nun projeden çıkarıldığı öğrenildi. Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Motto Yapım imzalı Cennetin Çocukları dizisinin başrol oyuncusu İsmail Hacıoğlu ile yollar ayrıldı. Hacıoğlu’nun, dizinin yayınlanan son fragmanında yer almaması da dikkatlerden kaçmadı.

İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden çıkarıldı mı? İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinde neden yok?

İSMAİL HACIOĞLU CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDE NEDEN YOK?

İsmail Hacıoğlu’nun neden Cennetin Çocukları dizisinde yer almadığı izleyici tarafından araştırılan sorular arasında yer alıyor. Özellikle son günlerde adı yasaklı madde soruşturması kapsamında ön plana çıkan Hacıoğlu, başrol oynadığı Cennetin Çocukları dizisinden çıkarıldı.

İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden çıkarıldı mı? İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinde neden yok?

TRT yönetiminin kararı sonucunda; yasaklı madde kullandığını itiraf eden İsmail Hacıoğlu’nun Cennetin Çocukları dizisine devam etmeyeceği öğrenildi. Dizinin son fragmanında Hacıoğlu’na yer verilmemesi ise bu kararın en büyük yansıması oldu. 2 bölüm stoğu olan dizinin daha önce çekilen sahneleri ekranlara gelecek.

İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinden çıkarıldı mı? İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinde neden yok?

İsmail Hacıoğlu’nun yalnızca daha önce tamamlanan bölümleri izleyici karşısına çıkacakken, iki bölüm ardından dizi yeni bir senaryo kurgusu ve oyuncu yapılanmasıyla yoluna devam edecek. Cennetin Çocukları’nda başrol oynayan Hacıoğlu’nun yasaklı madde soruşturması kapsamında gözaltına alınması ve yasaklı madde kullandığını itiraf etmesi diziden çıkarılmasına neden oldu.

Cennetin Çocukları dizisiyle dikkatleri üzerine çeken İsmail Hacıoğlu, yasaklı madde kullandığını itiraf etmesinden dolayı kadro dışı bırakıldı. Yeni sezonun büyük bir ilgiyle takip edilen dizisinde Hacıoğlu’nun vedası sonrası değişiklikler yaşanacağı öğrenildi.

