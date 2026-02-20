Cennetin Çocukları dizisinde İsmail Hacıoğlu yerine başrol arayışı başladı! Yasaklı madde sonrası kritik karar

TRT1'in dikkat çeken dizisi Cennetin Çocukları'nda dengeleri değiştirecek gelişmeler yaşanıyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi ekibi yeni başrol için pimi çekti. İsmail Hacıoğlu'nun İskender rolünü üstlendiği Cennetin Çocukları'nda yaşanan bu gelişmeler sonrası gözler dizinin akıbetine çevrilmişti. 'Dizi bitiyor mu?', 'Cennetin Çocukları final mi yapacak?' soruları cevap ararken, yeni başrol için ekibin arayışa geçtiği öğrenildi. Detaylar haberimizde...

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNDE İSMAİL HACIOĞLU YERİNE BAŞROL ARAYIŞI BAŞLADI!

Cennetin Çocukları dizisinde başrol oynayan İsmail Hacıoğlu hakkında kritik bir karar alındı. Hacıoğlu'nun yasaklı madde operasyonunda gözalına alınması sonrası dizinin çekimlerine ara verilmişti.

Yapım cephesi bu süreçte çok önemli bir karar aldı. Savcılık ifadesi sonrası serbest kalan ama yasaklı madde kullandığını kabul eden Hacıoğlu'nun dizi ile ilişkisi sona erdi. Gelen son bilgiler ise Cennetin Çocukları dizisine yeni başrol için oyuncu arayışının başladığı yönünde.

YASAKLI MADDE SONRASI KRİTİK KARAR

Ünlülere yönelik yapılan ysaklı madde soruşturmasında adı geçen ve hakkında göz altı kararı verilen İsmail Hacıoğlu, TRT cephesinde de hassas bir değerlendirme sürecini başlatmış oldu.

İfadesinin ardından adli kontrol şartı koyulan ve serbest bırakılan Hacıoğlu'nun test sonuçlarının da henüz netleşmediği belirtiliyor. İsmail Hacıoğlu'nun gözaltı sonrası yaptığı açıklamada; 'Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Yasaklı maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye yasaklı madde temin etmedim.

Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar yaaklı madde bulunmaktaydı. Cep telefonumu şifresiyle birlikte polis memurlarına teslim ettim' ifadeleri yer almıştı.

SET DURDU, EKİP İSTANBUL'DA

Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrası Ayvalık'ta çekilen Cennetin Çocukları'nın çekimlerine de ara verildi. Set ekibi İstanbul'a dönerken, yapım şirketi olan Motto Yapım'dan yeni senaryo planları da başlamış oldu. Cennetin Çocukları hikayesinin 2 haftalık stok bölümünün buluduğu belirtilirken, dizide köklü değişikliklerin olacağı konuşulanlar arasında yer alıyor.

Senaryosunu Ali Kara'nın yazdığı projede, şimdi tüm gözler İsmail Hacıoğlu'nun yerine gelecek yeni başrol oyuncusuna çevrilmiş durumda.