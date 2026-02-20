Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 Canan Okur

Doktor Başka Hayatta dizisinden beklenen ilk afiş geldi! NOW'un yeni dizisi için gözler yayın tarihine çevrildi

NOW ekranlarının yeni dizisi Doktor Başka Hayatta dizisinden beklenen afiş nihayet yayınlandı. Yeni sezonun iddialı projeleri arasında yerini şimdiden alan dizi için şimdi tüm gözler, yayınlanacağı tarihe çevrildi. Peki Doktor Başka Hayatta dizisi yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...

Doktor Başka Hayatta dizisinden beklenen ilk afiş geldi! NOW'un yeni dizisi için gözler yayın tarihine çevrildi
Haber Merkezi
20.02.2026
19:38
20.02.2026
NOW'un yeni sezon iddialı bir giriş yapması beklenen Doktor Başka Hayatta'nın ilk afişi yayınlandı. Büyük bir heyecanla beklenen dizinin başrollerinde ve bulunuyor. İlk afişini yayınlayan dizi, hem sosyal medyada hem de dizi gündeminde geniş yankı oluştururken, arama motorları dizinin ne zaman yayınlanacağına dair sorularla adeta kilitlendi. Peki Doktor Başka Hayatta dizisi ne zaman yayınlanacak? Tüm merak edilenler haberimizde...

DOKTOR BAŞKA HAYATTA DİZİSİNDEN BEKLENEN İLK AFİŞ GELDİ!

NOW'un şimdiden ses getiren dizisi Doktor Başka Hayatta hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle, sezonun iddialı dizileri arasında yerini aldı. Dizinin ilk afişi izleyici karşısına çıkarken, heyecan giderek artmış durumda.

Doktor Başka Hayatta dizisinden beklenen ilk afiş geldi! NOW'un yeni dizisi için gözler yayın tarihine çevrildi

Afişin yayınlanmasıyla birlikte, Doktor Başka Hayatta dizisi yayın tarihi de merak konusu oldu. Özellikle İbrahim Çelikkol ve Sıla Türkoğlu gibi iki güçlü ismin aynı hikayede başrol olarak oynaması, dizi takipçilerinin beklentilerini de artırdı.

Doktor Başka Hayatta dizisinden beklenen ilk afiş geldi! NOW'un yeni dizisi için gözler yayın tarihine çevrildi

DOKTOR BAŞKA HAYATTA YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Doktor Başka Hayatta dizisi ilk afişi gelir gelmez, tüm gözler yayın tarihine çevrildi. Gelen kulis bilgilerine göre, Doktor Başka Hayatta dizisinin Şubat ayı içerisinde ekranlara gelmesi bekleniyor. NOW cephesinden henüz net bir tarih verilmiş değil. Ancak gelen ilk afişle birlikte dizinin de yakında ekranlarda olması bekleniyor.

Doktor Başka Hayatta dizisinden beklenen ilk afiş geldi! NOW'un yeni dizisi için gözler yayın tarihine çevrildi

DOKTOR BAŞKA HAYATTA OYUNCULARI KİMLER?

NOW'un yeni dizisi Doktor Başka Hayatta'nın başrolünde Prof. Dr. İnan Kural rolüyle İbrahim çelikkol bulunuyor. Kadın başrolde ise Sıla Türkoğlu Elif rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Doktor Başka Hayatta dizisinden beklenen ilk afiş geldi! NOW'un yeni dizisi için gözler yayın tarihine çevrildi

İkilinin ekran uyumu şimdiden geniş yankı oluşturmuşken, Doktor Başka Hayatta dizisinde yer alan diğer güçlü oyuncular arasında Şebnem Hassanisoughi, Esra Akkaya, Aysun Demir, Merve Bulut, Mert Yavuzcan, Özge Oneill Sarımola ve İhlas İlhan yer alıyor.

Doktor Başka Hayatta dizisinden beklenen ilk afiş geldi! NOW'un yeni dizisi için gözler yayın tarihine çevrildi

DOKTOR BAŞKA HAYATTA KONUSU NEDİR?

NOW'un yeni gözdesi Doktor Başka Hayatta, geçirdiği bir saldırı sonucu hayatının son 12 yılını tamemen unutan bir cerrahın hikayesini anlatıyor.

Doktor Başka Hayatta dizisinden beklenen ilk afiş geldi! NOW'un yeni dizisi için gözler yayın tarihine çevrildi

Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi'nin saygın ve zeki Prof. Dr. İnan Kural, gözlerini açtığı anda hiçbir anısını hatırlamıyor. İnan, geçmişine dair bazı izler takip etmeye çalışırken, hastane içerisinde, özel hayatına dair bazı olaylarla yüzleşmek zorunda kalacaktır.

