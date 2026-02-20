Cennetin Çocukları’nın fragmanında İsmail Hacıoğlu detayı! Hacıoğlu yeni tanımda yer almadı

Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölüm tanıtımı izleyiciyle buluştu. Cennetin Çocukları 23. bölüm fragmanında ise dikkat çeken bir eksik vardı. Hafta başında yasaklı madde operasyonu kapsamında gözaltına alınıp daha sonra serbest bırakılan İsmail Hacıoğlu’nun sahnelerine yeni tanıtımda yer verilmemesi soru işaretlerini beraberinde getirdi. Peki, İsmail Hacıoğlu’nun Cennetin Çocukları dizisindeki rolünü kim oynayacak?

CENNETİN ÇOCUKLARI FRAGMANINDA İSMAİL HACIOĞLU DETAYI

Trt 1 kanalında Pazartesi izleyicisiyle buluşan İsmail Hacıoğlu Cennetin Çocukları dizisinin başrollerinde yer alıyordu. Hacıoğlu’nun hakkında çıkan yasaklı madde olayından sonra dizi ve kanal yönetimi İsmail Hacıoğlu’yla yollarını ayırma kararı aldı.

Cennetin Çocuklarının 23. Bölüm fragmanında İsmail Hacıoğlu’na yer verilmemesi dikkatlerden kaçmadı. 2 bölümlük stok görüntüsü olan Cennetin Çocukları dizisi Pazartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde İsmail Hacıoğlu’na yer vermeyecek.

Fragmanda oyuncunun görünmemesi sonrası kulislerde çeşitli iddialar konuşulmaya başlandı. Sosyal medyada “Senaryoda değişiklik mi yapıldı?” ve “Karaktere yeni bir isim mi gelecek?” soruları gündeme taşınırken, izleyiciler şimdi şu soruya yanıt arıyor: İsmail Hacıoğlu’nun Cennetin Çocukları dizisindeki rolünü kim oynayacak? Yapım ekibinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İSMAİL HACIOĞLU YERİNE TANER ÖLMEZ Mİ GELİYOR?

İsmail Hacıoğlu’nun Cennetin Çocukları dizisinden ayrıldıktan sonra yerine başka bir oyuncu arayışları başladı. En yakın zamanda yeni bir oyuncu bulması gereken dizi yapımcıları oyuncu arayışlarını sürdürüyor. Sosyal medyada yayılan iddia göre, Cennetin Çocukları dizisi başrol oyuncusu olarak Taner Ölmez ile görüşmeler başladığı yönündedir. Peki, Cennetin Çocukları dizisinde İsmail Hacıoğlu’nun yerine Taner Ölmez mi gelecek? Sorusu merak edilmeye başlandı. Dizinin yapım ekibinden konuya ilişkin net bir cevap gelmezken, gözler Cennetin Çocukları yapım ekibinden gelecek cevaba çevrildi.

CENNETİN ÇOCUKLARI 22. BÖLÜMDE NELER OLDU?

İskender, Kamil’i ararken Haldun’u bulmuştur. Onun iyileşmesini sağlayabilecek midir? Haldun, İskender’i Kamil’e götürecek bir bilgiye sahip midir? Kızlar, Süleyman’ın hastalığını öğrenmiştir.

Süleyman iyileşebilecek midir? Çapa ve Yasemin nişanlarını tamamlayabilecek midir? Bayram ve Esmeray, ilişkilerini gizlemek için yalan söylemiştir. Bu yalan, onların başına daha büyük belalar açacaktır. Bayram ve Esmeray bu beladan nasıl kurtulacaktır?