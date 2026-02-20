Menü Kapat
Editor
 Dilek Ulusan

Seray Kaya'dan Doğukan Güngör'e gönderme: Herkesin bir sabrı var

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Doğukan Güngör Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılmış ve oyuncuya ilk veda eden isim rol arkadaşı Seray Kaya olmuştu. Seray Kaya'nın reytingler sonrası paylaştığı video Doğukan Güngör'ü sinirlendirmiş ve Kaya'yı takipten çıkmıştı. Seray Kaya ilk kez Doğukan Güngör hakkında konuştu ve "Herkesin bir sabrı var" dedi.

Seray Kaya'dan Doğukan Güngör'e gönderme: Herkesin bir sabrı var
20.02.2026
20.02.2026
, dizisinde partneri olan 'yı diziden ayrıldıktan sonra takipten çıkmıştı. Doğukan Güngör'ün Seray Kaya'yı takipten çıkmasının nedeni çok geçmeden anlaşıldı. Reyting sonuçlarının ardından dans ederek paylaşım yapan Seray Kaya'ya tepki Doğukan Güngör'den geldi. Seray Kaya ilk kez Doğukan Güngör hakkında konuştu ve oyuncuya ateş püskürdü.

SERAY KAYA'DAN DOĞUKAN GÜNGÖR AÇIKLAMASI

Seray Kaya açıklamasında, "Ben bazı şeylere susuyorum çünkü işimle konuşulmak istiyorum. Rol arkadaşımın sevdiği işe veda etmiş olması beni çok üzdü. Bir arkadaşı olarak yanında olmaya çalıştım. Umarım bu sürecin üstesinden çok hızlı gelir" dedi.

Seray Kaya'dan Doğukan Güngör'e gönderme: Herkesin bir sabrı var

Ünlü oyuncu Doğukan Güngör, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından yapılan testin pozitif çıkmasıyla birlikte Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarıldı.

Seray Kaya'dan Doğukan Güngör'e gönderme: Herkesin bir sabrı var

Doğukan Güngör'e ilk veda eden isim Seray Kaya oldu. Seray Kaya, "Emeklerin ve güzel partnerliğin için teşekkürler Doğukan" notunu düştü. Doğukan Güngör'ün diziden ayrılmasının ardından ilk paylaşım Seray Kaya'dan gelmişti. Ancak Doğukan Güngör, Seray Kaya'yı sosyal medyadan sildi. Kısa süre sonra ise Seray Kaya da Doğukan Güngör'ü takipten çıkardı. Çok geçmeden ikilinin neden arasının açıldığı ortaya çıktı.

SERAY KAYA'NIN REYTİNG SEVİNCİ DOĞUKAN GÜNGÖR'Ü SİNİRLENDİRDİ

Doğukan Güngör'ün diziden ayrılmasının ardından yayınlanan ilk bölümde reytinglerin yüksek gelmesinin ardından Seray Kaya dans ettiği videoyu paylaştı. Doğukan Güngör ise Seray Kaya'nın sevinçli videosunun ardından ünlü oyuncuyu takipten çıktı.

Seray Kaya'dan Doğukan Güngör'e gönderme: Herkesin bir sabrı var
