Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti dizisinde partneri olan Seray Kaya'yı diziden ayrıldıktan sonra takipten çıkmıştı. Doğukan Güngör'ün Seray Kaya'yı takipten çıkmasının nedeni çok geçmeden anlaşıldı. Reyting sonuçlarının ardından dans ederek paylaşım yapan Seray Kaya'ya tepki Doğukan Güngör'den geldi. Seray Kaya ilk kez Doğukan Güngör hakkında konuştu ve oyuncuya ateş püskürdü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Seray Kaya'dan Doğukan Güngör'e gönderme: Herkesin bir sabrı var Doğukan Güngör, uyuşturucu soruşturması nedeniyle "Kızılcık Şerbeti"nden çıkarılmasının ardından, eski partneri Seray Kaya'nın dizinin reyting başarısını kutlayan paylaşımına tepki göstererek onu takipten çıktı. Doğukan Güngör, uyuşturucu soruşturması sonucu "Kızılcık Şerbeti" kadrosundan çıkarıldı. Seray Kaya, Güngör'ün ayrılışı sonrası dizinin yüksek reytinglerini dans ederek kutladığı bir video paylaştı. Doğukan Güngör, bu paylaşımın ardından Seray Kaya'yı sosyal medyadan takipten çıktı. Seray Kaya da Doğukan Güngör'ü takipten çıkararak karşılık verdi. Seray Kaya, Güngör'ün ayrılışından üzüntü duyduğunu ve yanında olmaya çalıştığını ifade etti.

SERAY KAYA'DAN DOĞUKAN GÜNGÖR AÇIKLAMASI

Seray Kaya açıklamasında, "Ben bazı şeylere susuyorum çünkü işimle konuşulmak istiyorum. Rol arkadaşımın sevdiği işe veda etmiş olması beni çok üzdü. Bir arkadaşı olarak yanında olmaya çalıştım. Umarım bu sürecin üstesinden çok hızlı gelir" dedi.

Ünlü oyuncu Doğukan Güngör, ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından yapılan testin pozitif çıkmasıyla birlikte Kızılcık Şerbeti'nin kadrosundan çıkarıldı.

Doğukan Güngör'e ilk veda eden isim Seray Kaya oldu. Seray Kaya, "Emeklerin ve güzel partnerliğin için teşekkürler Doğukan" notunu düştü. Doğukan Güngör'ün diziden ayrılmasının ardından ilk paylaşım Seray Kaya'dan gelmişti. Ancak Doğukan Güngör, Seray Kaya'yı sosyal medyadan sildi. Kısa süre sonra ise Seray Kaya da Doğukan Güngör'ü takipten çıkardı. Çok geçmeden ikilinin neden arasının açıldığı ortaya çıktı.

SERAY KAYA'NIN REYTİNG SEVİNCİ DOĞUKAN GÜNGÖR'Ü SİNİRLENDİRDİ

Doğukan Güngör'ün diziden ayrılmasının ardından yayınlanan ilk bölümde reytinglerin yüksek gelmesinin ardından Seray Kaya dans ettiği videoyu paylaştı. Doğukan Güngör ise Seray Kaya'nın sevinçli videosunun ardından ünlü oyuncuyu takipten çıktı.