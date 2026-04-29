Galatasaray’da transfer hareketliliği erken başladı. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Cimbom, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da devir teslim: Icardi gidiyor, yerli 'Kule' geliyor! Bonservisi bile belli oldu Galatasaray, Mauro Icardi'nin olası ayrılığının ardından Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım'ı transfer etmeyi planlıyor. Mauro Icardi'nin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Galatasaray'ın forvet hattı için yerli bir isim arayışı sürüyor. Başakşehir forması giyen 23 yaşındaki santrafor Bertuğ Yıldırım, hedeflenen oyuncu. Galatasaray yönetimi, Bertuğ Yıldırım için Başakşehir ile yaklaşık 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya yakın. Bertuğ Yıldırım, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 469 dakika süre alıp 7 gol ve 1 asist kaydetti.

Takımın simge isimlerinden Mauro Icardi’nin sezon sonunda vedaya hazırlandığı öğrenilirken, yönetim Arjantinli yıldızı görkemli bir şekilde uğurlamanın planlarını yapıyor. Icardi sonrası için rotayı yerli isme kıran Aslan, aradığı golcüyü ise Başakşehir'de buldu.

HEDEF: BERTUĞ YILDIRIM

Forvet hattında hem fizik gücü yüksek hem de yerli rotasyonuna katkı sağlayacak bir isim arayan Galatasaray, Bertuğ Yıldırım isminde karar kıldı. 23 yaşındaki santrforun potansiyeline güvenen teknik heyet, genç oyuncunun takıma kazandırılmasını istiyor.

TRANSFERİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Gelen bilgilere göre; Galatasaray yönetimi, Bertuğ için Başakşehir ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Pazarlıkların 3 milyon Euro civarında bir rakama noktalanması beklenirken, tarafların prensipte el sıkışmaya yakın olduğu ifade ediliyor.

KISITLI SÜREDE DEV KATKI

Bu sezon Başakşehir formasıyla çok fazla şans bulamasa da görev aldığı anlarda verimliliğiyle dikkat çeken Bertuğ Yıldırım'ın karnesi şu şekilde: