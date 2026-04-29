Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Galatasaray'da devir teslim: Icardi gidiyor, yerli 'Kule' geliyor! Bonservisi bile belli oldu

Sarı-kırmızılı camiada bir devir kapanıyor. Dört sezondur taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi ile yollar ayrılırken, forvet hattındaki boşluk genç yıldız Bertuğ Yıldırım ile doldurulacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Galatasaray'da devir teslim: Icardi gidiyor, yerli 'Kule' geliyor! Bonservisi bile belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 09:22
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 09:22

’da hareketliliği erken başladı. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Cimbom, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray'da devir teslim: Icardi gidiyor, yerli 'Kule' geliyor! Bonservisi bile belli oldu

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, Mauro Icardi'nin olası ayrılığının ardından Başakşehir'den Bertuğ Yıldırım'ı transfer etmeyi planlıyor.
Mauro Icardi'nin sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.
Galatasaray'ın forvet hattı için yerli bir isim arayışı sürüyor.
Başakşehir forması giyen 23 yaşındaki santrafor Bertuğ Yıldırım, hedeflenen oyuncu.
Galatasaray yönetimi, Bertuğ Yıldırım için Başakşehir ile yaklaşık 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya yakın.
Bertuğ Yıldırım, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta 469 dakika süre alıp 7 gol ve 1 asist kaydetti.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'da devir teslim: Icardi gidiyor, yerli 'Kule' geliyor! Bonservisi bile belli oldu

Takımın simge isimlerinden ’nin sezon sonunda vedaya hazırlandığı öğrenilirken, yönetim Arjantinli yıldızı görkemli bir şekilde uğurlamanın planlarını yapıyor. Icardi sonrası için rotayı yerli isme kıran Aslan, aradığı golcüyü ise 'de buldu.

Galatasaray'da devir teslim: Icardi gidiyor, yerli 'Kule' geliyor! Bonservisi bile belli oldu

HEDEF: BERTUĞ YILDIRIM

Forvet hattında hem fizik gücü yüksek hem de yerli rotasyonuna katkı sağlayacak bir isim arayan Galatasaray, isminde karar kıldı. 23 yaşındaki santrforun potansiyeline güvenen teknik heyet, genç oyuncunun takıma kazandırılmasını istiyor.

Galatasaray'da devir teslim: Icardi gidiyor, yerli 'Kule' geliyor! Bonservisi bile belli oldu

TRANSFERİN MALİYETİ BELLİ OLDU

Gelen bilgilere göre; Galatasaray yönetimi, Bertuğ için Başakşehir ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Pazarlıkların 3 milyon Euro civarında bir rakama noktalanması beklenirken, tarafların prensipte el sıkışmaya yakın olduğu ifade ediliyor.

Galatasaray'da devir teslim: Icardi gidiyor, yerli 'Kule' geliyor! Bonservisi bile belli oldu

KISITLI SÜREDE DEV KATKI

Bu sezon Başakşehir formasıyla çok fazla şans bulamasa da görev aldığı anlarda verimliliğiyle dikkat çeken Bertuğ Yıldırım'ın karnesi şu şekilde:

Süper Lig Maçı17
Alınan Süre469 Dakika
Gol Sayısı7
Asist1
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.