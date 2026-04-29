Galatasaray'da devir teslim: Icardi gidiyor, yerli 'Kule' geliyor! Bonservisi bile belli oldu

Galatasaray’da transfer hareketliliği erken başladı. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Cimbom, bir yandan da gelecek sezonun kadro planlaması için düğmeye bastı.
Takımın simge isimlerinden Mauro Icardi’nin sezon sonunda vedaya hazırlandığı öğrenilirken, yönetim Arjantinli yıldızı görkemli bir şekilde uğurlamanın planlarını yapıyor. Icardi sonrası için rotayı yerli isme kıran Aslan, aradığı golcüyü ise Başakşehir'de buldu.
Forvet hattında hem fizik gücü yüksek hem de yerli rotasyonuna katkı sağlayacak bir isim arayan Galatasaray, Bertuğ Yıldırım isminde karar kıldı. 23 yaşındaki santrforun potansiyeline güvenen teknik heyet, genç oyuncunun takıma kazandırılmasını istiyor.
Gelen bilgilere göre; Galatasaray yönetimi, Bertuğ için Başakşehir ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Pazarlıkların 3 milyon Euro civarında bir rakama noktalanması beklenirken, tarafların prensipte el sıkışmaya yakın olduğu ifade ediliyor.
Bu sezon Başakşehir formasıyla çok fazla şans bulamasa da görev aldığı anlarda verimliliğiyle dikkat çeken Bertuğ Yıldırım'ın karnesi şu şekilde:
|Süper Lig Maçı
|17
|Alınan Süre
|469 Dakika
|Gol Sayısı
|7
|Asist
|1