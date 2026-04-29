Barcelona'dan Osimhen için dudak uçuklatan teklif! Galatasaray hiç düşünmeden cevap verdi

Süper Lig devi Galatasaray’da sergilediği performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Victor Osimhen için transfer piyasası kızışıyor. Nijeryalı golcü için ilk somut adım dünya devi Barcelona’dan geldi. İşte astronomik teklif...

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı maçlarda klasını konuşturan ve Avrupa'nın elit kulüplerini peşine takan Victor Osimhen için sıcak saatler yaşanıyor. İspanyol devi Barcelona’nın, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak adına Galatasaray’ın kapısını çaldığı öğrenildi.

Barcelona, Galatasaraylı yıldız oyuncu Victor Osimhen'i kadrosuna katmak için 100 milyon euro üzerinde bir teklif sundu.
Galatasaray yönetimi ise Osimhen için 150 milyon euro talep etti.
İki kulüp arasındaki transfer görüşmelerinin önümüzdeki günlerde nasıl ilerleyeceği merak ediliyor.
BARCELONA'NIN TEKLİFİ: 100 MİLYON EURO!

A Spor tarafından paylaşılan bilgilere göre; Barcelona yönetimi, Osimhen transferi için henüz resmiyete dökülmemiş olsa da 100 milyon euronun üzerinde devasa bir rakamı sarı-kırmızılı kulübe iletti. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Katalan temsilcisinin, Nijeryalı golcüyü projesinin merkezine koymak istediği belirtiliyor.

GALATASARAY’IN CEVABI NET: 150 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi ise bu astronomik teklife rağmen geri adım atmaya niyetli değil. Osimhen’in takımdaki etkisinden ve piyasa değerinden taviz vermek istemeyen sarı-kırmızılı kurmayların, kapıyı 150 milyon eurodan açtığı ifade ediliyor.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

İki dev kulüp arasındaki bu "milyon euroluk" satrancın önümüzdeki günlerde nasıl bir boyut kazanacağı merak konusu. Barcelona’nın teklifini revize edip etmeyeceği veya Galatasaray’ın inadının kırılıp kırılmayacağı, Avrupa transfer piyasasının bir numaralı gündem maddesi olmaya aday görünüyor. Futbolseverlerin gözü kulağı şimdi iki kulüpten gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol'un notu belli oldu!
Galatasaray'da devir teslim: Icardi gidiyor, yerli 'Kule' geliyor! Bonservisi bile belli oldu
ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
