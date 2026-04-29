Barcelona'dan Osimhen için dudak uçuklatan teklif! Galatasaray hiç düşünmeden cevap verdi

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı maçlarda klasını konuşturan ve Avrupa'nın elit kulüplerini peşine takan Victor Osimhen için sıcak saatler yaşanıyor. İspanyol devi Barcelona’nın, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak adına Galatasaray’ın kapısını çaldığı öğrenildi.
A Spor tarafından paylaşılan bilgilere göre; Barcelona yönetimi, Osimhen transferi için henüz resmiyete dökülmemiş olsa da 100 milyon euronun üzerinde devasa bir rakamı sarı-kırmızılı kulübe iletti. Hücum hattını güçlendirmek isteyen Katalan temsilcisinin, Nijeryalı golcüyü projesinin merkezine koymak istediği belirtiliyor.
Galatasaray yönetimi ise bu astronomik teklife rağmen geri adım atmaya niyetli değil. Osimhen’in takımdaki etkisinden ve piyasa değerinden taviz vermek istemeyen sarı-kırmızılı kurmayların, kapıyı 150 milyon eurodan açtığı ifade ediliyor.
İki dev kulüp arasındaki bu "milyon euroluk" satrancın önümüzdeki günlerde nasıl bir boyut kazanacağı merak konusu. Barcelona’nın teklifini revize edip etmeyeceği veya Galatasaray’ın inadının kırılıp kırılmayacağı, Avrupa transfer piyasasının bir numaralı gündem maddesi olmaya aday görünüyor. Futbolseverlerin gözü kulağı şimdi iki kulüpten gelecek resmi açıklamalara çevrilmiş durumda.