Fenerbahçe'de Andrew Robertson sürprizi! Menajeri İstanbul'a getirildi: Seçim kararı sonrası kritik gelişme

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olup şampiyonluğu neredeyse veren Fenerbahçe'den transfer piyasasını sarsacak bir hamle geldi.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Gelecek sezonun kadro planlaması için erkenden düğmeye basan Fenerbahçe yönetimi, rotasını İngiltere Premier Lig’e kırdı. Hedefteki isim ise Liverpool’un tecrübeli savunmacısı Andrew Robertson.
Haberin detaylarına göre Fenerbahçe, İskoç futbolcunun menajerini geçtiğimiz günlerde İstanbul’a getirdi. Taraflar arasında yapılan görüşmede sarı-lacivertliler, Robertson cephesine sözlü bir teklif iletti. Deneyimli sol bekin teklifi değerlendirmeye aldığı ve ilk aşamada kapıyı tamamen kapatmadığı öğrenildi.
Transferde büyük bir heyecana sebep olan bu gelişme, kulüpteki seçim kararı sonrası beklenmedik bir viraja girdi. Yönetimin mevcut belirsizlik nedeniyle süreci dondurduğu, Robertson cephesiyle yapılan görüşmelerin şu an için durduğu belirtiliyor.
Dünya futbolunun en istikrarlı sol beklerinden biri olarak gösterilen 1994 doğumlu Andrew Henry Robertson, kariyer basamaklarını tırnaklarıyla kazıyarak çıkan bir isim.
Profesyonel futbol hayatına 2012 yılında İskoçya'nın Queen's Park takımında merhaba dedi. Kısa sürede dikkatleri üzerine çekerek Dundee United'a transfer oldu. Ardından İngiltere serüveni başladı ve Hull City formasıyla Premier Lig sahnesine çıktı. 2017'den bu yana Jurgen Klopp'un Liverpool'daki vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Robertson, kulübüyle Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları yaşadı.
İskoçya Milli Takımı'nın da kaptanlığını yürüten tecrübeli savunmacı, geride bıraktığımız sezonda Liverpool formasıyla 34 resmi maça çıktı. Takımına skor katkısı sağlamayı da ihmal etmeyen Robertson, sezonu 3 gol ve 2 asist ile tamamlayarak kalitesini bir kez daha kanıtladı.
|Oyuncu
|Takım
|Sezon
|Maç Sayısı
|Gol
|Asist
|Andrew Robertson
|Liverpool
|2025-2026
|34
|3
|2