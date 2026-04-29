Fenerbahçe'de Andrew Robertson sürprizi! Menajeri İstanbul'a getirildi: Seçim kararı sonrası kritik gelişme

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yönetim, Liverpool'un dünyaca ünlü sol beki Andrew Robertson için dev bir hamle yaparak menajerini İstanbul’a davet etti. İskoç yıldızla kurulan sıcak temas, kulüpteki seçim süreci nedeniyle şimdilik askıya alındı.

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 15:23

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 mağlup olup şampiyonluğu neredeyse veren Fenerbahçe'den transfer piyasasını sarsacak bir hamle geldi.

Fenerbahçe'de Andrew Robertson sürprizi! Menajeri İstanbul'a getirildi: Seçim kararı sonrası kritik gelişme

HABERİN ÖZETİ

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe, Liverpool'un tecrübeli sol beki Andrew Robertson'ı transfer etmek için menajeriyle İstanbul'da görüşmeler yaptı ancak kulüpteki seçim kararı nedeniyle süreç durduruldu.
Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında Liverpool'un sol beki Andrew Robertson'ı hedefledi.
Andrew Robertson'ın menajeri geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirilerek Fenerbahçe yönetimiyle görüştü ve sözlü bir teklif yapıldı.
Robertson'ın menajeri, ilk aşamada teklife kapıyı tamamen kapatmadı ve teklifi değerlendirmeye aldı.
Fenerbahçe'deki seçim kararı nedeniyle transfer süreciyle ilgili görüşmeler şu an için durduruldu.
Andrew Robertson, kariyerinde Liverpool ile Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları yaşadı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Gelecek sezonun kadro planlaması için erkenden düğmeye basan Fenerbahçe yönetimi, rotasını İngiltere Premier Lig’e kırdı. Hedefteki isim ise Liverpool’un tecrübeli savunmacısı Andrew Robertson.

İSTANBUL'DA GİZLİ ZİRVE

Haberin detaylarına göre Fenerbahçe, İskoç futbolcunun menajerini geçtiğimiz günlerde İstanbul’a getirdi. Taraflar arasında yapılan görüşmede sarı-lacivertliler, Robertson cephesine sözlü bir teklif iletti. Deneyimli sol bekin teklifi değerlendirmeye aldığı ve ilk aşamada kapıyı tamamen kapatmadığı öğrenildi.

SEÇİM KARARI GÖRÜŞMELERİ DURDURDU

Transferde büyük bir heyecana sebep olan bu gelişme, kulüpteki seçim kararı sonrası beklenmedik bir viraja girdi. Yönetimin mevcut belirsizlik nedeniyle süreci dondurduğu, Robertson cephesiyle yapılan görüşmelerin şu an için durduğu belirtiliyor.

ANDREW ROBERTSON KİMDİR? KARİYER ÖZETİ

Dünya futbolunun en istikrarlı sol beklerinden biri olarak gösterilen 1994 doğumlu Andrew Henry Robertson, kariyer basamaklarını tırnaklarıyla kazıyarak çıkan bir isim.

Profesyonel futbol hayatına 2012 yılında İskoçya'nın Queen's Park takımında merhaba dedi. Kısa sürede dikkatleri üzerine çekerek Dundee United'a transfer oldu. Ardından İngiltere serüveni başladı ve Hull City formasıyla Premier Lig sahnesine çıktı. 2017'den bu yana Jurgen Klopp'un Liverpool'daki vazgeçilmezlerinden biri haline gelen Robertson, kulübüyle Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonlukları yaşadı.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

İskoçya Milli Takımı'nın da kaptanlığını yürüten tecrübeli savunmacı, geride bıraktığımız sezonda Liverpool formasıyla 34 resmi maça çıktı. Takımına skor katkısı sağlamayı da ihmal etmeyen Robertson, sezonu 3 gol ve 2 asist ile tamamlayarak kalitesini bir kez daha kanıtladı.

OyuncuTakımSezonMaç SayısıGolAsist
Andrew RobertsonLiverpool2025-20263432
