Galatasaray'da iç transfer hareketliliği: Son kararı Okan Buruk verecek! 1 maç daha oynarsa opsiyon devreye girecek

Süper Lig'de 26. şampiyonluk kupasına gözünü diken Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadro mühendisliğini planlıyor. Cimbom'da iç transferin bir numaralı gündem maddesi ise tecrübeli orta saha Mario Lemina. İşte detaylar...

Galatasaray'da iç transfer hareketliliği: Son kararı Okan Buruk verecek! 1 maç daha oynarsa opsiyon devreye girecek
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 14:51
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 14:51

yönetiminin yolunda kritik bir viraja girdiği şu günlerde, Mario Lemina’nın sözleşmesindeki özel madde taraftarda heyecana sebep oldu.

HABERİN ÖZETİ

Galatasaray'da iç transfer hareketliliği: Son kararı Okan Buruk verecek! 1 maç daha oynarsa opsiyon devreye girecek

Galatasaray'da Mario Lemina'nın sözleşmesindeki +1 yıllık opsiyon maddesinin aktifleşmesi için sadece bir maç oynaması yeterli olacak.
Lemina'nın sözleşmesindeki '+1 yıllık opsiyon' maddesinin aktifleşmesi için ligde kalan 3 haftada 1 kez daha ilk 11'de sahaya çıkması gerekiyor.
Mevcut durumda yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alan Lemina'nın, sözleşmesinin uzaması durumunda maaşına iyileştirme beklentisi bulunuyor.
32 yaşındaki oyuncu, bu sezon 39 resmi maçta görev alarak 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
Lemina, hem savunma güvenliği hem de oyun kurma becerisiyle Okan Buruk'un güvendiği isimlerden biri konumunda.
Galatasaray'da iç transfer hareketliliği: Son kararı Okan Buruk verecek! 1 maç daha oynarsa opsiyon devreye girecek

1 MAÇA DAHA ÇIKARSA SÖZLEŞMESİ UZAYACAK

32 yaşındaki Gabonlu yıldızın kontratında yer alan "+1 yıllık opsiyon" maddesinin aktif hale gelmesi için artık sayılı günler kaldı. Ligde kalan son 3 haftada Lemina'nın sadece 1 kez daha ilk 11’de sahaya çıkması, sözleşmesinin otomatik olarak uzamasını sağlayacak.

Galatasaray'da iç transfer hareketliliği: Son kararı Okan Buruk verecek! 1 maç daha oynarsa opsiyon devreye girecek

MAAŞ BEKLENTİSİ GÜNDEMDE

Mevcut durumda sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret alan başarılı oyuncunun, yeni sezonda yönetimden farklı bir talebi de var. Gelen bilgilere göre; istikrarlı performansı ve takım içindeki liderliğiyle takdir toplayan Lemina, uzayacak olan sözleşmesinde maaşına bir miktar iyileştirme yapılmasını bekliyor. Yönetimin, teknik heyetin raporu doğrultusunda bu talebe nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.

Galatasaray'da iç transfer hareketliliği: Son kararı Okan Buruk verecek! 1 maç daha oynarsa opsiyon devreye girecek

ORTA SAHANIN DEĞİŞMEZ İSMİ OLDU

Bu sezon Galatasaray orta sahasının yükünü çeken isimlerin başında gelen Lemina, gösterdiği dirençle alkış topladı. Sarı-kırmızılı formayla bu sezon tam 39 resmi maçta görev alan tecrübeli futbolcu, skor tabelasına da 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'da iç transfer hareketliliği: Son kararı Okan Buruk verecek! 1 maç daha oynarsa opsiyon devreye girecek

Hem savunma güvenliği hem de oyun kurma becerisiyle Okan Buruk'un en güvendiği isimlerden biri olan Lemina’nın, önümüzdeki günlerde resmi imzayı atması bekleniyor.

