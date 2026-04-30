Trendyol Süper Lig’de önümüzdeki sezonun "mutlak şampiyonluk" kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe, dünya çapında ses getirecek bir hamleye imza attı.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Mohamed Salah ile anlaştı! Maaş talebi dudak uçuklattı: Derbi sonrası kritik gelişme Fenerbahçe'nin, gelecek sezon için mutlak şampiyonluk hedefiyle Liverpool'dan Mohamed Salah'ı transfer etme girişimi, yıldız futbolcunun yüksek maaş talebi ve kulüpte yaşanan gelişmeler nedeniyle belirsizliğe sürüklendi. Fenerbahçe, Liverpool'dan Mohamed Salah ile ilgileniyor. Salah, yıllık 20 milyon Euro garanti maaş talep ediyor. Bu maaş talebi, transferin önündeki en büyük engel olarak belirtiliyor. Galatasaray derbisinin ardından yapılması planlanan kritik görüşme, kulüpteki beklenmedik durumlar nedeniyle durduruldu. Transferin tamamen rafa kalkıp kalkmadığı veya ertelenip ertelenmediği şimdilik gizemini koruyor.

Liverpool ile sözleşme durumu merak konusu olan Mohamed Salah için nabız yoklayan Kanarya, transfer sürecinde oldukça hareketli günler yaşıyor.

SALAH’TAN DUDAK UÇUKLATAN MAAŞ TALEBİ: 20 MİLYON EURO!

Transfer kulislerine bomba gibi düşen bilgilere göre, Salah cephesiyle kurulan ilk temaslar beklenenden daha olumlu geçti. Kariyerine Avrupa’nın rekabetçi liglerinde devam etmek isteyen 34 yaşındaki yıldızın, Türkiye opsiyonuna kapıyı kapatmadığı öğrenildi. Ancak Mısırlı oyuncunun Fenerbahçe’den talep ettiği yıllık ücret, transferin önündeki en büyük eşik olarak duruyor. Yıldız futbolcunun, yıllık 20 milyon Euro garanti maaş istediği belirtildi.

DERBİ SONRASI PLANLANIYORDU AMA...

Fenerbahçe yönetimi, Salah tarafının sunduğu bu dev mali tabloya rağmen pazarlıkları sürdürme kararı almıştı. Hatta taraflar arasındaki üçüncü kritik görüşmenin, Galatasaray derbisinin hemen ardından yapılması kararlaştırılmıştı.

Ancak kulüp içindeki son gelişmeler, transfer operasyonunun seyrini bir anda değiştirdi. Derbi sonrası yapılması planlanan o büyük buluşma, kulüpte yaşanan beklenmedik durumlar nedeniyle aniden durduruldu. Transferin tamamen mi rafa kalktığı yoksa sadece ertelendi mi olduğu ise şimdilik gizemini koruyor.