Süper Lig’de heyecan Samsunspor Galatasaray mücadelesiyle devam ediyor. Bu sezon ezeli rakipleri Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor’a karşı gösterdiği mücadeleyle dikkat çeken Galatasaray, şampiyonluk sevinci yaşamak için sahaya çıkacak. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Samsunspor’a rakip olduğu tüm karşılaşmaları kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılılar bu sezon ligde en golcü takım olurken en iyi savunma yapan ekiplerin başında geliyor. Galatasaray, 2025-2026 sezonunda Süper Lig’de oynadığı 31 karşılaşmada rakip fileleri 72 kez sarsarken kalesinde ise sadece 23 gol gördü. Peki Samsunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Samsunspor Galatasaray maçının canlı yayınlanacağı kanal…

HABERİN ÖZETİ Samsunspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor Galatasaray muhtemel 11’ler Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor ile Galatasaray, şampiyonluk yolunda kritik bir maça çıkacak. Samsunspor Galatasaray maçı 2 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak. Galatasaray, bu maçtan 3 puan alması durumunda rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek. Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı oynadığı 3 maçta 5 gol attı. Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı durumda ve yerine Günay Güvenç oynayacak. Samsunspor'da Gabriel Sara ve Yaser Asprilla'nın sakatlıkları nedeniyle forma giyememesi bekleniyor.

SAMSUNSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig’in 32’nci haftasında Samsunspor ve Galatasaray kozlarını paylaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak kritik mücadele bugün ( 2 Mayıs) saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports HD 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

SAMSUNSPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11’LER

Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Marius.

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Osimhen.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK İÇİN SAHADA

Süper Lig'de geride kalan 31 müsabakada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 74 puanla lider girdi. Galatasaray, son 3 hafta öncesinde en yakın takipçileri Fenerbahçe'nin 7, Trabzonspor'un ise 9 puan önünde yer aldı. "Cimbom" yarınki müsabakada 3 puanla ayrılması durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

OSİMHEN SAMSUNSPOR’U BOŞ GEÇMİYOR

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Samsunspor'a karşı mücadele ettiği 3 maçta da gol sevinci yaşadı.

Tecrübeli santrfor, kırmızı-beyazlılara karşı forma giydiği 3 müsabakada toplamda 5 kez fileleri havalandırdı. Osimhen, yarınki müsabakada gol serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Bu sezon 20 Süper Lig maçında forma giyen Osimhen, toplamda 13 kez fileleri havalandırdı. 27 yaşındaki santrfor, ligin 15. haftasındaki Samsunspor karşılaşmasıyla başlayan süreçte forma giydiği 10 müsabakanın 9'unda 10 kez skoru değiştirmeyi başardı.

UĞURCAN ÇAKIR CEZALI

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğurcan Çakır, bugün oynanacak müsabakada cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Uğurcan, ligin 31. haftasında sahalarında Fenerbahçe'yi 3-0 yendikleri derbide sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Karşılaşmada Uğurcan'ın yerine kalede tecrübeli kaleci Günay Güvenç görev yapacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca ayak bileğinde kemik ödemi bulunan Gabriel Sara ile dizinde esneme olan Yaser Asprilla'nın forma giyememesi bekleniyor.