Fenerbahçe'de Mohamed Salah çıkartması: Ertan Torunoğulları devrede! Dünya devleri pusuda bekliyor

Fenerbahçe’de Jose Mourinho sonrası koltuğu devralan Domenico Tedesco ile yolların ayrılması ve Başkan Sadettin Saran’ın yeni seçimde aday olmayacağını açıklamasıyla kulüp tarihinin en hareketli günlerinden biri yaşanıyor. İdari belirsizliğe rağmen sarı-lacivertlilerde gelecek sezonun kadro planlaması için dev bir isim gündeme geldi.
Transfer operasyonunun merkezindeki isim Futbol A.Ş. yöneticisi Ertan Torunoğulları, Mohamed Salah'ın menajeriyle şu ana kadar iki kez masaya oturup oyuncunun şartlarını masaya yatırdı.
Yapılan görüşmelerde öne çıkan başlıklar ise şöyle:
Salah’ın yıllık 20 milyon Euro bandında bir talepte bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun önceliği kariyerine Avrupa’nın üst düzey liglerinde devam etmek. Galatasaray derbisi sonrası planlanan üçüncü görüşmenin, kulüpteki seçim kararı nedeniyle şimdilik askıya alındığı belirtiliyor.
Fenerbahçe’nin bu dev hamlesi, dünya futbolunun diğer devlerini de harekete geçirmiş durumda. Open Magazine'de yer alan habere göre, Mısır Milli Takımı Menajeri Ibrahim Hassan, Salah’a olan ilgiyi resmen doğruladı. Hassan, "Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve İtalya’dan gelen teklifler olduğunu biliyoruz" diyerek piyasanın ne kadar kızışacağını işaret etti.
Mısırlı yıldız için Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu destekli kulüplerin de devasa bütçelerle pusuda beklediği ancak 33 yaşındaki futbolcunun henüz Avrupa defterini kapatmaya niyetli olmadığı vurgulanıyor.
Fenerbahçe camiası, yapılacak seçimin ardından göreve gelecek yeni yönetimin Salah dosyasını devralıp almayacağını merakla bekliyor. Eğer yeni yönetim bu transfer ateşini yeniden yakarsa, sarı-lacivertliler sadece Türkiye’de değil, dünya çapında ses getirecek bir operasyona imza atabilir.