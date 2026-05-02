Fenerbahçe’de Jose Mourinho sonrası koltuğu devralan Domenico Tedesco ile yolların ayrılması ve Başkan Sadettin Saran’ın yeni seçimde aday olmayacağını açıklamasıyla kulüp tarihinin en hareketli günlerinden biri yaşanıyor. İdari belirsizliğe rağmen sarı-lacivertlilerde gelecek sezonun kadro planlaması için dev bir isim gündeme geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de Mohamed Salah çıkartması: Ertan Torunoğulları devrede! Dünya devleri pusuda bekliyor Fenerbahçe, Jose Mourinho sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ile yollarını ayırmasının ve Başkan Sadettin Saran'ın yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından, Futbol A.Ş. yöneticisi Ertan Torunoğulları'nın Mohamed Salah'ın menajeriyle iki kritik görüşme gerçekleştirdiği ve yıldız oyuncu için Avrupa devlerinin de devrede olduğu belirtiliyor. Fenerbahçe Futbol A.Ş. yöneticisi Ertan Torunoğulları, Mohamed Salah'ın menajeriyle oyuncunun şartlarını görüşmek üzere iki kez bir araya geldi. Mohamed Salah'ın yıllık 20 milyon Euro civarında bir maaş beklentisi olduğu ve önceliğinin Avrupa'nın üst düzey liglerinde kariyerine devam etmek olduğu öğrenildi. Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve İtalya'dan Salah'a teklifler olduğu Mısır Milli Takımı Menajeri Ibrahim Hassan tarafından doğrulandı. Suudi Arabistan'daki kulüplerin de Salah için devasa bütçelerle teklif hazırlığında olduğu ancak oyuncunun henüz Avrupa defterini kapatmak istemediği vurgulanıyor. Fenerbahçe'deki seçim kararı nedeniyle Salah ile planlanan üçüncü görüşme şimdilik askıya alındı.

TORUNOĞULLARI VE SALAH CEPHESİ ARASINDA İKİ KRİTİK GÖRÜŞME

Transfer operasyonunun merkezindeki isim Futbol A.Ş. yöneticisi Ertan Torunoğulları, Mohamed Salah'ın menajeriyle şu ana kadar iki kez masaya oturup oyuncunun şartlarını masaya yatırdı.

Yapılan görüşmelerde öne çıkan başlıklar ise şöyle:

MAAŞ BEKLENTİSİ

Salah’ın yıllık 20 milyon Euro bandında bir talepte bulunduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun önceliği kariyerine Avrupa’nın üst düzey liglerinde devam etmek. Galatasaray derbisi sonrası planlanan üçüncü görüşmenin, kulüpteki seçim kararı nedeniyle şimdilik askıya alındığı belirtiliyor.

DEVLERİN SAVAŞI: PSG, BAYERN VE SUUDİ ARABİSTAN

Fenerbahçe’nin bu dev hamlesi, dünya futbolunun diğer devlerini de harekete geçirmiş durumda. Open Magazine'de yer alan habere göre, Mısır Milli Takımı Menajeri Ibrahim Hassan, Salah’a olan ilgiyi resmen doğruladı. Hassan, "Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve İtalya’dan gelen teklifler olduğunu biliyoruz" diyerek piyasanın ne kadar kızışacağını işaret etti.

KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Mısırlı yıldız için Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu destekli kulüplerin de devasa bütçelerle pusuda beklediği ancak 33 yaşındaki futbolcunun henüz Avrupa defterini kapatmaya niyetli olmadığı vurgulanıyor.

GÖZLER YENİ YÖNETİMDE

Fenerbahçe camiası, yapılacak seçimin ardından göreve gelecek yeni yönetimin Salah dosyasını devralıp almayacağını merakla bekliyor. Eğer yeni yönetim bu transfer ateşini yeniden yakarsa, sarı-lacivertliler sadece Türkiye’de değil, dünya çapında ses getirecek bir operasyona imza atabilir.