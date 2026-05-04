Beşiktaş'tan Brezilyalı yıldıza kanca! Sergen Yalçın çok istedi: Serdal Adalı devreye girdi

Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen ve hücum hattını dünya yıldızlarıyla donatmayı planlayan Beşiktaş, transfer piyasasını hareketlendirecek bir hamleye imza atıyor.
Bologna'nın yıldızı Orsolini ile temaslarını sürdüren siyah-beyazlı kurmaylar, listeye şimdi de Inter forması giyen Luis Henrique'yi ekledi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın "mutlaka alınmalı" dediği 24 yaşındaki Sambacı için Milano ekibiyle resmi görüşmelerin başlaması an meselesi.
Beşiktaş yönetimi transferin yol haritasını belirledi. Kulüp başkanı Serdal Adalı'nın, Brezilyalı yıldızı kadroya katmak adına tüm mali imkanları seferber edeceği ve transferde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı öğrenildi. İtalyan deviyle önümüzdeki günlerde masaya oturacak olan siyah-beyazlı yetkililer, hem kulüple hem de oyuncunun menajeriyle eş zamanlı yürütecekleri operasyonla transferi bitirmeyi hedefliyor.
Piyasa değeri 23 milyon euro bandında olan Luis Henrique için Inter'in beklentisi kapıyı 20 milyon euro'dan açmak. Beşiktaş yönetimi ise kulübün mali yapısını koruyarak bu rakamı daha makul bir seviyeye çekmek için sıkı bir pazarlık stratejisi izleyecek.
Sadece hızıyla değil, fiziksel gücüyle de dikkat çeken Luis Henrique, Sergen Yalçın'ın taktik tahtasında kilit bir rol üstlenecek. Kısa mesafedeki patlayıcı hızıyla savunmaları dengesiz yakalıyor. Her iki kanadın yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor ve kapalı savunmaları açma özelliğiyle tam bir "çilingir" görevi görüyor.
Beşiktaş'ın bu transferde işi hiç de kolay değil. Genç yıldızın peşinde Ligue 1'den Lyon, Monaco ve Marsilya gibi köklü kulüpler bulunurken; Premier Lig'den Everton, Aston Villa ve Bournemouth da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Bu sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Luis Henrique, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. İtalyan ekibindeki tek golünü Şubat ayında Sassuolo ağlarına gönderen Sambacı, şu sıralar bir sakatlık problemiyle boğuşuyor. 24 Nisan'da sağ uyluk adalesinden sakatlanan yıldız oyuncunun, yaklaşık 2 hafta sonra yeniden yeşil sahalara dönmesi öngörülüyor.