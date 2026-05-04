Gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen ve hücum hattını dünya yıldızlarıyla donatmayı planlayan Beşiktaş, transfer piyasasını hareketlendirecek bir hamleye imza atıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş'tan Brezilyalı yıldıza kanca! Sergen Yalçın çok istedi: Serdal Adalı devreye girdi Beşiktaş, gelecek sezon şampiyonluk hedefi doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek için Inter forması giyen Brezilyalı yıldız Luis Henrique'yi transfer etmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 'mutlaka alınmalı' dediği 24 yaşındaki Luis Henrique için Inter ile resmi görüşmeler başlayacak. Başkan Serdal Adalı, transfer için tüm mali imkanları seferber edecek ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. Piyasa değeri 23 milyon euro olan oyuncu için Inter'in beklentisi 20 milyon euro civarında, Beşiktaş ise pazarlıkla bu rakamı düşürmeyi hedefliyor. Luis Henrique, hızı, fiziksel gücü ve her iki kanat ile forvet arkasında görev yapabilmesiyle öne çıkıyor. Beşiktaş'ın transferdeki rakipleri arasında Lyon, Monaco, Marsilya, Everton, Aston Villa ve Bournemouth gibi kulüpler bulunuyor. Luis Henrique bu sezon Inter formasıyla 39 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti ve şu anda sakatlık tedavisi görüyor.

Bologna'nın yıldızı Orsolini ile temaslarını sürdüren siyah-beyazlı kurmaylar, listeye şimdi de Inter forması giyen Luis Henrique'yi ekledi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın "mutlaka alınmalı" dediği 24 yaşındaki Sambacı için Milano ekibiyle resmi görüşmelerin başlaması an meselesi.

BAŞKAN SERDAL ADALI GEMİLERİ YAKTI

Beşiktaş yönetimi transferin yol haritasını belirledi. Kulüp başkanı Serdal Adalı'nın, Brezilyalı yıldızı kadroya katmak adına tüm mali imkanları seferber edeceği ve transferde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağı öğrenildi. İtalyan deviyle önümüzdeki günlerde masaya oturacak olan siyah-beyazlı yetkililer, hem kulüple hem de oyuncunun menajeriyle eş zamanlı yürütecekleri operasyonla transferi bitirmeyi hedefliyor.

PAZARLIK MASASINDA HEDEF: 20 MİLYON EURO

Piyasa değeri 23 milyon euro bandında olan Luis Henrique için Inter'in beklentisi kapıyı 20 milyon euro'dan açmak. Beşiktaş yönetimi ise kulübün mali yapısını koruyarak bu rakamı daha makul bir seviyeye çekmek için sıkı bir pazarlık stratejisi izleyecek.

SAHADA BİR 'ÇİLİNGİR': LUİS HENRİQUE

Sadece hızıyla değil, fiziksel gücüyle de dikkat çeken Luis Henrique, Sergen Yalçın'ın taktik tahtasında kilit bir rol üstlenecek. Kısa mesafedeki patlayıcı hızıyla savunmaları dengesiz yakalıyor. Her iki kanadın yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor ve kapalı savunmaları açma özelliğiyle tam bir "çilingir" görevi görüyor.

AVRUPA'NIN DEVLERİ PUSUDA

Beşiktaş'ın bu transferde işi hiç de kolay değil. Genç yıldızın peşinde Ligue 1'den Lyon, Monaco ve Marsilya gibi köklü kulüpler bulunurken; Premier Lig'den Everton, Aston Villa ve Bournemouth da oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

SEZON KARNESİ VE SAKATLIK DURUMU

Bu sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Luis Henrique, 1 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. İtalyan ekibindeki tek golünü Şubat ayında Sassuolo ağlarına gönderen Sambacı, şu sıralar bir sakatlık problemiyle boğuşuyor. 24 Nisan'da sağ uyluk adalesinden sakatlanan yıldız oyuncunun, yaklaşık 2 hafta sonra yeniden yeşil sahalara dönmesi öngörülüyor.