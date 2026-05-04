Günay Güvenç ile yollar ayrılıyor! Yerine gelecek isim belli oldu: Milli eldiven 'Gelirim' dedi

Galatasaray'da son dönemde sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefi haline gelen Günay Güvenç, yol ayrımına geldi. Özellikle Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Gençlerbirliği mücadelesi ve Süper Lig’deki Samsunspor maçında yediği hatalı gollerle güven tazeleyemeyen 34 yaşındaki file bekçisinin bileti kesildi. Deneyimli eldivenle vedalaşmaya hazırlanan yönetim, Uğurcan Çakır'ı yedekleyecek ismi ise çok uzaklarda aramıyor.

HEDEFTEKİ İSİM: MUHAMMED ŞENGEZER

Milliyet’in haberine göre; sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir formasıyla istikrarlı bir grafik çizen Muhammed Şengezer'i kadrosuna katmak için kolları sıvadı. 29 yaşındaki başarılı kalecinin de kariyerinde yeni bir sayfa açmaya ve Galatasaray forması giymeye oldukça sıcak baktığı öğrenildi.

DERBİ TADINDA TRANSFER YARIŞI

Muhammed Şengezer için sadece Galatasaray değil, ezeli rakibi Beşiktaş da pusuda. Ersin Destanoğlu’nun yanına güçlü bir yerli alternatif arayan siyah-beyazlıların, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer için nabız yokladığı belirtiliyor. İki dev kulübün, başarılı eldiven için sezon sonunda karşı karşıya gelmesi bekleniyor.

SEZON KARNESİ GÜVEN VERİYOR

Bu sezon Başakşehir kalesini tüm kulvarlarda 37 kez koruyan Muhammed Şengezer, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti. Kalesinde 39 gol görmesine rağmen, 13 maçta devleşerek kalesini gole kapatmayı başaran 29 yaşındaki file bekçisi, ligin en formda yerli eldivenleri arasında gösteriliyor. Galatasaray yönetiminin, önümüzdeki günlerde Başakşehir kurmaylarıyla resmi temaslara başlayarak transferi noktalaması bekleniyor.