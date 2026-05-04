Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de Ederson ile yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: İşte ayrılığın perde arkası

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde aldığı kırmızı kartla eleştirilerin odağı olan Brezilyalı file bekçisi Ederson için yolun sonu göründü. PFDK’dan gelen 4 maçlık men cezası bardağı taşırırken, yönetim 22 milyon euroyu getiren kulübe yıldız ismi uğurlamaya hazırlanıyor.

Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla şimşekleri üzerine çeken , Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maçlık cezaya çarptırıldı. Çift sarı karttan gelen 1 maçlık otomatik cezasıyla birlikte toplamda 4 resmi müsabakada takımdaki yerini alamayacak olan tecrübeli eldiven, sarı-lacivertli camiada hayal kırıklığına sebep oldu.

EDERSON'DAN DERBİ SONRASI AÇIKLAMA

Olaylı derbi sonrası açıklama yapan Brezilyalı kaleci, "Haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum, hakem kararlarını hala kabul etmiyorum. Ancak maçın hararetiyle VAR kabinine yaptığım hareket yanlıştı. Tüm ailesinden özür dilerim" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

ARAP DEVLERİ SIRAYA GİRDİ: 22 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Saha dışındaki tartışmalar ve alınan ağır cezalar sonrası Fenerbahçe yönetimi, Ederson ile yolları ayırma kararı aldı. Brezilyalı kalecinin talipleri ise her geçen gün artıyor. Al Hilal’in ardından Al Nassr'ın da için resmen devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin transfer stratejisi ise oldukça net:

MaddeAçıklama
Serbest Kalma Maddesi22 milyon euro
Ödeme ŞartıBu bedelin peşin olarak ödenmesi durumunda transfer gerçekleşecek.
Kâr Tablosu11 milyon euroya transfer edilen oyuncudan 2 kat kâr elde edilecek.
Bütçe RahatlığıOyuncunun 11 milyon euroluk yıllık maliyetinden kurtulunarak finansal rahatlama sağlanacak.

KULÜPTEN "YUMRUKLAŞMA" İDDİALARINA SERT YALANLAMA

Öte yandan, spor yorumcusu 'ın gündeme bomba gibi düşen "Ederson ile Tedesco'nun yumruklaşmaları oldu. Tedesco'nun burasında siyahlığı gördüm. Aldığım bilgi; Ederson'un Tedesco'ya yumruk attığı, araya birilerinin girdiği, İrfan Can'ın da bu yüzden gönderildiği orada kavga-yumruk var mı emin değilim. Duran da vurmuş Tedesco'ya. Şamar oğlanına dönmüş Tedesco, Duran da dövmüş. İrfan Can ne yapmış vurmuş mu bilmiyorum" iddiasına Fenerbahçe kulübünden jet hızında yalanlama geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sky Spor kanalında Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddialar tamamen asılsız ve hayal ürünüdür. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız arasında yaşandığı öne sürülen bu olayların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini rica eder, hukuki sürecin başlatıldığını kamuoyuna bildiririz."

https://x.com/Fenerbahce/status/2050887020063465711?s=20

Çakar, Domenico Tedesco'nun darbe aldığını ve takımdan ayrılan isimlerin bu kavgalar nedeniyle gönderildiğini iddia etmişti. Ancak sarı-lacivertli yönetim, bu iddiaları kesin bir dille reddederek konuyu yargıya taşıma kararı aldı.

