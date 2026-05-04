Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla şimşekleri üzerine çeken Ederson, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maçlık cezaya çarptırıldı. Çift sarı karttan gelen 1 maçlık otomatik cezasıyla birlikte toplamda 4 resmi müsabakada takımdaki yerini alamayacak olan tecrübeli eldiven, sarı-lacivertli camiada hayal kırıklığına sebep oldu.

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de Ederson ile yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: İşte ayrılığın perde arkası Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson, Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrası 4 maç ceza aldı ve bu durumun ardından kulüp yönetimi yolların ayrılmasına karar verdi. Ederson, derbide gördüğü kırmızı kart sonrası PFDK tarafından 3 maç cezaya çarptırıldı ve çift sarı karttan gelen 1 maçlık otomatik cezasıyla toplamda 4 resmi müsabakada forma giyemeyecek. Tecrübeli kaleci, derbi sonrası yaptığı açıklamada haksızlığa uğradığını düşündüğünü ancak VAR kabinine yaptığı hareketin yanlış olduğunu belirterek Fenerbahçe ailesinden özür diledi. Fenerbahçe yönetimi, tartışmalar ve alınan cezalar sonrası Ederson ile yolları ayırma kararı aldı. Brezilyalı kalecinin transferi için Al Hilal'in ardından Al Nassr da devreye girdi ve Fenerbahçe, serbest kalma bedelinin 22 milyon euro olduğunu ve bu bedelin peşin ödenmesi gerektiğini belirtti. Spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın Ederson ile Domenico Tedesco arasında yumruklaşma yaşandığına dair iddiaları Fenerbahçe Kulübü tarafından yalanlandı ve hukuki sürecin başlatıldığı duyuruldu.

EDERSON'DAN DERBİ SONRASI AÇIKLAMA

Olaylı derbi sonrası açıklama yapan Brezilyalı kaleci, "Haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum, hakem kararlarını hala kabul etmiyorum. Ancak maçın hararetiyle VAR kabinine yaptığım hareket yanlıştı. Tüm Fenerbahçe ailesinden özür dilerim" diyerek pişmanlığını dile getirdi.

ARAP DEVLERİ SIRAYA GİRDİ: 22 MİLYON EURO BEKLENİYOR

Saha dışındaki tartışmalar ve alınan ağır cezalar sonrası Fenerbahçe yönetimi, Ederson ile yolları ayırma kararı aldı. Brezilyalı kalecinin talipleri ise her geçen gün artıyor. Al Hilal’in ardından Al Nassr'ın da transfer için resmen devreye girdiği öğrenildi.

Fenerbahçe’nin transfer stratejisi ise oldukça net:

Madde Açıklama Serbest Kalma Maddesi 22 milyon euro Ödeme Şartı Bu bedelin peşin olarak ödenmesi durumunda transfer gerçekleşecek. Kâr Tablosu 11 milyon euroya transfer edilen oyuncudan 2 kat kâr elde edilecek. Bütçe Rahatlığı Oyuncunun 11 milyon euroluk yıllık maliyetinden kurtulunarak finansal rahatlama sağlanacak.

KULÜPTEN "YUMRUKLAŞMA" İDDİALARINA SERT YALANLAMA

Öte yandan, spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın gündeme bomba gibi düşen "Ederson ile Tedesco'nun yumruklaşmaları oldu. Tedesco'nun burasında siyahlığı gördüm. Aldığım bilgi; Ederson'un Tedesco'ya yumruk attığı, araya birilerinin girdiği, İrfan Can'ın da bu yüzden gönderildiği orada kavga-yumruk var mı emin değilim. Duran da vurmuş Tedesco'ya. Şamar oğlanına dönmüş Tedesco, Duran da dövmüş. İrfan Can ne yapmış vurmuş mu bilmiyorum" iddiasına Fenerbahçe kulübünden jet hızında yalanlama geldi.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sky Spor kanalında Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddialar tamamen asılsız ve hayal ürünüdür. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız arasında yaşandığı öne sürülen bu olayların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini rica eder, hukuki sürecin başlatıldığını kamuoyuna bildiririz."

Çakar, Domenico Tedesco'nun darbe aldığını ve takımdan ayrılan isimlerin bu kavgalar nedeniyle gönderildiğini iddia etmişti. Ancak sarı-lacivertli yönetim, bu iddiaları kesin bir dille reddederek konuyu yargıya taşıma kararı aldı.