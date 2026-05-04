Fenerbahçe'de Ederson ile yollar ayrılıyor! Yönetim kararını verdi: İşte ayrılığın perde arkası

Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla şimşekleri üzerine çeken Ederson, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 3 maçlık cezaya çarptırıldı. Çift sarı karttan gelen 1 maçlık otomatik cezasıyla birlikte toplamda 4 resmi müsabakada takımdaki yerini alamayacak olan tecrübeli eldiven, sarı-lacivertli camiada hayal kırıklığına sebep oldu.
Olaylı derbi sonrası açıklama yapan Brezilyalı kaleci, "Haksızlığa uğradığımızı düşünüyorum, hakem kararlarını hala kabul etmiyorum. Ancak maçın hararetiyle VAR kabinine yaptığım hareket yanlıştı. Tüm Fenerbahçe ailesinden özür dilerim" diyerek pişmanlığını dile getirdi.
Saha dışındaki tartışmalar ve alınan ağır cezalar sonrası Fenerbahçe yönetimi, Ederson ile yolları ayırma kararı aldı. Brezilyalı kalecinin talipleri ise her geçen gün artıyor. Al Hilal’in ardından Al Nassr'ın da transfer için resmen devreye girdiği öğrenildi.
Fenerbahçe’nin transfer stratejisi ise oldukça net:
|Madde
|Açıklama
|Serbest Kalma Maddesi
|22 milyon euro
|Ödeme Şartı
|Bu bedelin peşin olarak ödenmesi durumunda transfer gerçekleşecek.
|Kâr Tablosu
|11 milyon euroya transfer edilen oyuncudan 2 kat kâr elde edilecek.
|Bütçe Rahatlığı
|Oyuncunun 11 milyon euroluk yıllık maliyetinden kurtulunarak finansal rahatlama sağlanacak.
Öte yandan, spor yorumcusu Ahmet Çakar'ın gündeme bomba gibi düşen "Ederson ile Tedesco'nun yumruklaşmaları oldu. Tedesco'nun burasında siyahlığı gördüm. Aldığım bilgi; Ederson'un Tedesco'ya yumruk attığı, araya birilerinin girdiği, İrfan Can'ın da bu yüzden gönderildiği orada kavga-yumruk var mı emin değilim. Duran da vurmuş Tedesco'ya. Şamar oğlanına dönmüş Tedesco, Duran da dövmüş. İrfan Can ne yapmış vurmuş mu bilmiyorum" iddiasına Fenerbahçe kulübünden jet hızında yalanlama geldi.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sky Spor kanalında Ahmet Çakar tarafından dile getirilen iddialar tamamen asılsız ve hayal ürünüdür. Teknik heyetimiz ve futbolcularımız arasında yaşandığı öne sürülen bu olayların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini rica eder, hukuki sürecin başlatıldığını kamuoyuna bildiririz."
Çakar, Domenico Tedesco'nun darbe aldığını ve takımdan ayrılan isimlerin bu kavgalar nedeniyle gönderildiğini iddia etmişti. Ancak sarı-lacivertli yönetim, bu iddiaları kesin bir dille reddederek konuyu yargıya taşıma kararı aldı.