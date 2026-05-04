Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-Konyaspor maçının hakemi belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamaya göre, Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki bu zorlu müsabakayı Deniz Kayatepe yönetecek.
Kayatepe’nin yardımcılıklarını üstlenecek isimler ve dördüncü hakem kadrosu şu şekilde:
Orta Hakem: Deniz Kayatepe
1. Yardımcı Hakem: Ceyhun Sesigüzel
2. Yardımcı Hakem: Bahtiyar Birinci
Dördüncü Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu
|Detay
|Bilgi
|Organizasyon
|Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final
|Eşleşme
|Beşiktaş - Konyaspor
|Hakem
|Deniz Kayatepe
|Stadyum
|Beşiktaş Park (Tüpraş Stadyumu)