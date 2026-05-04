Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan atamaya göre, Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki bu zorlu müsabakayı Deniz Kayatepe yönetecek.

HABERİN ÖZETİ Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş-Konyaspor maçının hakemi belli oldu! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu, Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçını Deniz Kayatepe'nin yöneteceğini duyurdu. Maçın orta hakemi Deniz Kayatepe olacak. Yardımcı hakemler Ceyhun Sesigüzel ve Bahtiyar Birinci, dördüncü hakem ise Tugay Kaan Numanoğlu olarak belirlendi. Müsabaka Beşiktaş Park (Tüpraş Stadyumu)'nda oynanacak.

HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

Kayatepe’nin yardımcılıklarını üstlenecek isimler ve dördüncü hakem kadrosu şu şekilde:

Orta Hakem: Deniz Kayatepe

1. Yardımcı Hakem: Ceyhun Sesigüzel

2. Yardımcı Hakem: Bahtiyar Birinci

Dördüncü Hakem: Tugay Kaan Numanoğlu

