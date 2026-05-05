Fenerbahçe aradığı golcüyü Almanya'da buldu! Yıldız forvet teklifi kabul etti: Operasyon başladı

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve kadro kalitesini bir üst seviyeye taşımak isteyen Fenerbahçe, transfer piyasasını sarsacak bir hamle için kolları sıvadı. Kadrosuna elit bir golcü eklemek isteyen yönetim, rotasını Almanya’ya çevirdi.
Bundesliga devi Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy, Fenerbahçe’nin transfer listesinde bir numaralı öncelik haline geldi. Sarı-lacivertli kurmayların, Gineli yıldızın durumunu sormak ve şartlarını öğrenmek adına kulübüyle resmi temaslara başladığı bildirildi.
Gelen bilgilere göre, 30 yaşındaki tecrübeli forvetle yapılan ilk görüşmeler oldukça pozitif geçti. Türkiye seçeneğine mesafeli bakmayan Guirassy’nin, Fenerbahçe’nin projesinden etkilendiği ve kulüplerin anlaşması halinde İstanbul’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Transfer sürecinin önünde şu an için oyuncu cephesinden bir engel gözükmüyor.
Kulüp içindeki dinamikler de bu transfer üzerinde belirleyici olacak. Guirassy transferiyle ilgili hazırlanan kapsamlı raporun, seçim sonrası göreve gelecek olan yeni yönetime sunulacağı belirtildi. Maliyet ve teknik heyet raporlarının incelenmesinin ardından transferin nihai sonuca bağlanması bekleniyor.
Geride bıraktığımız sezonda Borussia Dortmund formasıyla adeta parlayan Guirassy, tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 20 gol ve 6 asistlik müthiş bir istatistik yakaladı. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro seviyelerinde olan ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız ismin transferi, gerçekleşmesi halinde yılın bombası olmaya aday.
|Oyuncu
|Takım
|Sezon
|Maç Sayısı
|Gol
|Asist
|Piyasa Değeri
|Sözleşme Bitiş Tarihi
|Not
|Guirassy
|Borussia Dortmund
|2025-2026
|44
|20
|6
|40 Milyon Euro
|2028
|Transferi yılın bombası olmaya aday.