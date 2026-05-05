Fenerbahçe aradığı golcüyü Almanya'da buldu! Yıldız forvet teklifi kabul etti: Operasyon başladı

Süper Lig devi Fenerbahçe, gol yollarındaki sorunları dünyaca ünlü bir isimle çözmeye hazırlanıyor. Borussia Dortmund’un yıldız forveti Serhou Guirassy için ilk temaslar kuruldu.

GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 10:38
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 10:38

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen ve kadro kalitesini bir üst seviyeye taşımak isteyen Fenerbahçe, transfer piyasasını sarsacak bir hamle için kolları sıvadı. Kadrosuna elit bir golcü eklemek isteyen yönetim, rotasını Almanya’ya çevirdi.

Fenerbahçe, yeni sezonda şampiyonluk hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için Borussia Dortmund forması giyen golcü Serhou Guirassy için resmi temaslara başladı.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde 1 numaralı öncelik Serhou Guirassy oldu.
Kulüp, Gineli yıldızın durumunu sormak ve şartlarını öğrenmek için Borussia Dortmund ile resmi temaslara başladı.
Guirassy ile yapılan ilk görüşmeler olumlu geçti ve oyuncu, Türkiye seçeneğine sıcak bakıyor.
Oyuncunun transferiyle ilgili kapsamlı rapor, seçim sonrası yeni yönetime sunulacak.
Guirassy, geride kalan sezonda 44 maçta 20 gol ve 6 asist kaydetti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri 40 milyon euro ve sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.
ALMANYA’DA DEV TEMAS: GUİRASSY OPERASYONU BAŞLADI

Bundesliga devi forması giyen Serhou Guirassy, Fenerbahçe’nin transfer listesinde bir numaralı öncelik haline geldi. Sarı-lacivertli kurmayların, Gineli yıldızın durumunu sormak ve şartlarını öğrenmek adına kulübüyle resmi temaslara başladığı bildirildi.

YILDIZ GOLCÜDEN YEŞİL IŞIK

Gelen bilgilere göre, 30 yaşındaki tecrübeli forvetle yapılan ilk görüşmeler oldukça pozitif geçti. seçeneğine mesafeli bakmayan Guirassy’nin, Fenerbahçe’nin projesinden etkilendiği ve kulüplerin anlaşması halinde İstanbul’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Transfer sürecinin önünde şu an için oyuncu cephesinden bir engel gözükmüyor.

KARAR YENİ YÖNETİMDE

Kulüp içindeki dinamikler de bu transfer üzerinde belirleyici olacak. Guirassy transferiyle ilgili hazırlanan kapsamlı raporun, seçim sonrası göreve gelecek olan yeni yönetime sunulacağı belirtildi. Maliyet ve teknik heyet raporlarının incelenmesinin ardından transferin nihai sonuca bağlanması bekleniyor.

DORTMUND KARNESİ GÖZ DOLDURUYOR

Geride bıraktığımız sezonda Borussia Dortmund formasıyla adeta parlayan Guirassy, tüm kulvarlarda çıktığı 44 maçta 20 gol ve 6 asistlik müthiş bir istatistik yakaladı. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro seviyelerinde olan ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız ismin transferi, gerçekleşmesi halinde yılın bombası olmaya aday.

OyuncuTakımSezonMaç SayısıGolAsistPiyasa DeğeriSözleşme Bitiş TarihiNot
GuirassyBorussia Dortmund2025-20264420640 Milyon Euro2028Transferi yılın bombası olmaya aday.
