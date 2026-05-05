Spor
Avatar
Editor
 Serhat Yıldız

Fenerbahçe'de Lukaku sesleri! Son sözü Conte söyleyecek: Napoli'ye veda edebilir

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de yönetim, 6-7 Haziran’daki kongre öncesi yeni yönetime dünya çapında bir kadro bırakmak için düğmeye bastı. İtalya'da krize dönüşen Romelu Lukaku transferi için pusuda bekleyen sarı-lacivertlilerin gözü, bugün Antonio Conte ile Belçikalı golcü arasında gerçekleşecek kritik görüşmeye çevrildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Lukaku sesleri! Son sözü Conte söyleyecek: Napoli'ye veda edebilir
GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 10:21

'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için geri sayım sürerken, mevcut yönetim operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni seçilecek yönetime güçlü bir kadro mirası bırakmak isteyen kurmaylar, rotayı İtalya’ya çevirdi. Listenin ilk sırasında ise dünya yıldızı Romelu Lukaku var.

Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde İtalya'ya yönelerek Napoli'nin yıldız golcüsü Romelu Lukaku'yu transfer etmek istiyor.
Romelu Lukaku'nun Napoli'deki geleceği, teknik direktör Antonio Conte ile yapacağı görüşmeyle netleşecek.
Conte'nin Lukaku hakkındaki raporu, transferin seyrini değiştirecek en önemli faktör olarak görülüyor.
Lukaku'nun yıllık 8 milyon euro'luk maaşı Napoli için ciddi bir yük oluşturuyor.
Eğer Conte ve Napoli yönetimi yolları ayırma kararı alırsa, Fenerbahçe resmi girişimlerini hızlandıracak.
NAPOLİ’DE KARAR GÜNÜ: CONTE VE LUKAKU YÜZ YÜZE

İtalya basınından Il Mattino’nun paylaştığı bilgilere göre; cephesinde bugün sıcak saatler yaşanıyor. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve bir "krize" dönüşen Belçikalı golcü, teknik direktör Antonio Conte ile masaya oturacak.

Yüz yüze gerçekleşecek bu dev zirve, Lukaku’nun Napoli’deki geleceğini netleştirecek. Conte’nin daha önce Inter’de birlikte şampiyonluk yaşadığı eski öğrencisiyle ilgili vereceği rapor, transferin seyrini değiştirecek en önemli faktör olarak görülüyor.

FENERBAHÇE PUSUYA YATTI

Yıllık 8 milyon euro’luk maaşıyla Napoli bütçesinde ciddi bir yük oluşturan Lukaku için İtalyan kulübünün nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe yönetimi ise bu belirsizliği fırsata çevirmek adına görüşmeden çıkacak kararı adeta dört gözle bekliyor.

Eğer Conte ve Napoli yönetimi yolları ayırma kararı alırsa, sarı-lacivertliler Belçikalı yıldızı renklerine bağlamak için resmi girişimlerini hızlandıracak.

