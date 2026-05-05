Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul için geri sayım sürerken, mevcut yönetim transfer operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Yeni seçilecek yönetime güçlü bir kadro mirası bırakmak isteyen kurmaylar, rotayı İtalya’ya çevirdi. Listenin ilk sırasında ise dünya yıldızı Romelu Lukaku var.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe'de Lukaku sesleri! Son sözü Conte söyleyecek: Napoli'ye veda edebilir Fenerbahçe, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesinde İtalya'ya yönelerek Napoli'nin yıldız golcüsü Romelu Lukaku'yu transfer etmek istiyor. Romelu Lukaku'nun Napoli'deki geleceği, teknik direktör Antonio Conte ile yapacağı görüşmeyle netleşecek. Conte'nin Lukaku hakkındaki raporu, transferin seyrini değiştirecek en önemli faktör olarak görülüyor. Lukaku'nun yıllık 8 milyon euro'luk maaşı Napoli için ciddi bir yük oluşturuyor. Eğer Conte ve Napoli yönetimi yolları ayırma kararı alırsa, Fenerbahçe resmi girişimlerini hızlandıracak.

NAPOLİ’DE KARAR GÜNÜ: CONTE VE LUKAKU YÜZ YÜZE

İtalya basınından Il Mattino’nun paylaştığı bilgilere göre; Napoli cephesinde bugün sıcak saatler yaşanıyor. Bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve bir "krize" dönüşen Belçikalı golcü, teknik direktör Antonio Conte ile masaya oturacak.

Yüz yüze gerçekleşecek bu dev zirve, Lukaku’nun Napoli’deki geleceğini netleştirecek. Conte’nin daha önce Inter’de birlikte şampiyonluk yaşadığı eski öğrencisiyle ilgili vereceği rapor, transferin seyrini değiştirecek en önemli faktör olarak görülüyor.

FENERBAHÇE PUSUYA YATTI

Yıllık 8 milyon euro’luk maaşıyla Napoli bütçesinde ciddi bir yük oluşturan Lukaku için İtalyan kulübünün nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini koruyor. Fenerbahçe yönetimi ise bu belirsizliği fırsata çevirmek adına görüşmeden çıkacak kararı adeta dört gözle bekliyor.

Eğer Conte ve Napoli yönetimi yolları ayırma kararı alırsa, sarı-lacivertliler Belçikalı yıldızı renklerine bağlamak için resmi girişimlerini hızlandıracak.