Galatasaray’da orta saha sil baştan: 10 numara için rüya hedef Bruno Fernandes!

Gelecek sezonun transfer stratejisini belirleyen Galatasaray’da hareketli günler kapıda. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk liderliğinde yürütülen çalışmalarda öncelik, Avrupa arenasında fark yaratacak bir kadro derinliği oluşturmak. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı camiada asıl büyük operasyonun orta sahada gerçekleşmesi bekleniyor.
Galatasaray’ın mevcut orta saha kurgusunda radikal kararlar alınabilir. Performansıyla dikkat çeken Gabriel Sara için gelecek teklifleri masaya yatırmaya hazırlanan yönetim, takımın omurgasını oluşturan Lucas Torreira ve tecrübeli yıldız İlkay Gündoğan ile de yolların ayrılma ihtimalini gündeminde tutuyor. Özellikle 10 numara pozisyonunda Yunus Akgün’den beklenen verimin tam olarak alınamaması, teknik heyeti dünya çapında bir "orkestra şefi" arayışına itti.
Sarı-kırmızılıların hayallerini süsleyen o isim ise Bruno Fernandes. Sky Sport’tan Florian Plettenberg’in paylaştığı bilgilere göre; Galatasaray, Portekizli yıldızı hâlâ "rüya hedef" olarak listenin en başında tutuyor. Geçmiş transfer dönemlerinde de oyuncuyla ilgilenen yönetimin, Fernandes’in menajerlik şirketi ve çevresiyle yeniden temas kurmak için harekete geçeceği ifade ediliyor.
Ancak bu dev transferin gerçekleşmesi önünde ciddi zorluklar bulunuyor. Manchester United’ın bu sezon sergilediği başarılı grafik ve Şampiyonlar Ligi potasında yer alması, Fernandes’in takımdan ayrılma ihtimalini zorlaştırıyor. İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro bandında seyrediyor.
|Oyuncu
|Takım
|Maç Sayısı
|Gol
|Asist
|Transfer Durumu
|Bruno Fernandes
|Manchester United
|34
|8
|21
|Galatasaray yönetimi, zor gözükse de bu transfer için tüm şartları zorlayarak taraftarına büyük bir sürpriz yapmayı amaçlıyor.