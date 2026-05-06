Gelecek sezonun transfer stratejisini belirleyen Galatasaray’da hareketli günler kapıda. Başkan Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk liderliğinde yürütülen çalışmalarda öncelik, Avrupa arenasında fark yaratacak bir kadro derinliği oluşturmak. Bu doğrultuda sarı-kırmızılı camiada asıl büyük operasyonun orta sahada gerçekleşmesi bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray’da orta saha sil baştan: 10 numara için rüya hedef Bruno Fernandes! Galatasaray, gelecek sezonun transfer stratejisi kapsamında orta saha için radikal kararlar almayı ve dünya çapında bir 10 numara transferi yapmayı hedefliyor. Galatasaray, Gabriel Sara'ya gelecek teklifleri değerlendirecek ve Lucas Torreira ile İlkay Gündoğan ile yolların ayrılma ihtimalini gündeminde tutuyor. Kulübün 10 numara pozisyonu için rüya hedefi Manchester United'dan Bruno Fernandes. Galatasaray yönetimi, Fernandes'in menajerlik şirketi ve çevresiyle yeniden temas kurmak için harekete geçecek. Bu transferin önündeki en büyük engel, Manchester United'ın mevcut başarılı grafiği ve Şampiyonlar Ligi potansiyeli. Bruno Fernandes'in Manchester United ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor ve güncel piyasa değeri 40 milyon Euro civarında. Bruno Fernandes, bu sezon Manchester United formasıyla 34 maçta 8 gol ve 21 asist kaydetti.

ORTA SAHADA YAPRAK DÖKÜMÜ MÜ KAPIDA?

Galatasaray’ın mevcut orta saha kurgusunda radikal kararlar alınabilir. Performansıyla dikkat çeken Gabriel Sara için gelecek teklifleri masaya yatırmaya hazırlanan yönetim, takımın omurgasını oluşturan Lucas Torreira ve tecrübeli yıldız İlkay Gündoğan ile de yolların ayrılma ihtimalini gündeminde tutuyor. Özellikle 10 numara pozisyonunda Yunus Akgün’den beklenen verimin tam olarak alınamaması, teknik heyeti dünya çapında bir "orkestra şefi" arayışına itti.

HEDEFTEKİ DEV İSİM: BRUNO FERNANDES

Sarı-kırmızılıların hayallerini süsleyen o isim ise Bruno Fernandes. Sky Sport’tan Florian Plettenberg’in paylaştığı bilgilere göre; Galatasaray, Portekizli yıldızı hâlâ "rüya hedef" olarak listenin en başında tutuyor. Geçmiş transfer dönemlerinde de oyuncuyla ilgilenen yönetimin, Fernandes’in menajerlik şirketi ve çevresiyle yeniden temas kurmak için harekete geçeceği ifade ediliyor.

TRANSFERİN ÖNÜNDEKİ ENGEL: KIRMIZI ŞEYTANLAR'IN FORMU

Ancak bu dev transferin gerçekleşmesi önünde ciddi zorluklar bulunuyor. Manchester United’ın bu sezon sergilediği başarılı grafik ve Şampiyonlar Ligi potasında yer alması, Fernandes’in takımdan ayrılma ihtimalini zorlaştırıyor. İngiliz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro bandında seyrediyor.

