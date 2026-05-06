Galatasaray'da büyük temizlik başladı! Yıldız isimler için karar verildi: Osimhen, Icardi, Uğurcan Çakır, Gabriel Sara...

OSİMHEN İÇİN "ASTRONOMİK" ŞART

Taraftarın sevgilisi Victor Osimhen için Galatasaray’ın tavrı net: Satmak akıllarının ucundan bile geçmiyor. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, kapıyı tamamen kapatmış da değil. Eğer Nijeryalı golcü için üç haneli astronomik bir teklif masaya gelirse, kulüp menfaatleri doğrultusunda pazarlıklar başlayabilir.