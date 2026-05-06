Galatasaray'da büyük temizlik başladı! Yıldız isimler için karar verildi: Osimhen, Icardi, Uğurcan Çakır, Gabriel Sara...

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Trendyol Süper Lig’de üst üste 4. şampiyonluğuna dev adımlarla ilerleyen Galatasaray, rotayı Avrupa’nın zirvesine kırdı. 2027 yılında Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final hedefleyen sarı-kırmızılılarda dev operasyon için düğmeye basıldı. Gelenler, gidenler ve masadaki dünya yıldızları... İşte Cimbom'un yeni sezon yol haritası...
Galatasaray yönetimi ve teknik heyet, şampiyonluk kutlamalarına hazırlanırken bir yandan da gelecek sezonun kadro mühendisliğini tamamlıyor. Hedef sadece yerel başarı değil, Avrupa’da yeniden söz sahibi olmak. Bu doğrultuda hazırlanan strateji paketi, radikal kararları ve dudak uçuklatan transfer hedeflerini içeriyor.
Taraftarın sevgilisi Victor Osimhen için Galatasaray’ın tavrı net: Satmak akıllarının ucundan bile geçmiyor. Ancak sarı-kırmızılı yönetim, kapıyı tamamen kapatmış da değil. Eğer Nijeryalı golcü için üç haneli astronomik bir teklif masaya gelirse, kulüp menfaatleri doğrultusunda pazarlıklar başlayabilir.
Bu sezonun kazanılmasında büyük pay sahibi olan ve sergilediği performansla parmak ısırtan Uğurcan Çakır, yeni yapılanmanın da temel taşı olacak. Milli kalecinin kadroda tutulması kararlaştırılırken, başarılı eldivenin sözleşmesinde iyileştirmeye gidilecek ve maaşına zam yapılacak.
Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’nın radarında olan Gabriel Sara için Galatasaray yönetimi "tok satıcı" rolünde. Orta sahanın dinamosu için istenen bonservis bedeli tam 40 milyon Euro. Bu rakamın altındaki teklifler değerlendirmeye dahi alınmayacak.
Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran Mauro İcardi ile yol ayrımına gelindi. Sözleşmesi sona eren Arjantinli yıldızla yeni bir kontrat yapılmayacağı ve tecrübeli golcüye teşekkür edilerek veda edileceği öğrenildi.
Geçici transferle kadroya dahil edilen isimlerden beklenen verim alınamadı. Noa Lang, Asprilla ve eski dost Sacha Boey’in satın alma opsiyonları kullanılmayacak. Bu üç isim, sezon sonunda kulüplerine geri dönecek.
Sözleşmeleri devam etmesine rağmen teknik heyetin performansından memnun kalmadığı isimlerle vedalaşılacak. Savunmanın tecrübeli ismi Kaan Ayhan, forvet hattından Ahmed Kutucu ve yedek kaleci Günay Güvenç, yeni sezon planlamasında yer almıyor.
Galatasaray, kanat hattı için Leroy Sane profilinde, sözleşmesi elinde olan dünya yıldızlarını listesine ekledi. Ancak asıl büyük bomba orta saha için patlatılmak isteniyor. Manchester City’den ayrılması beklenen Bernardo Silva için tüm şartlar zorlanacak; Cimbom bu transferle Avrupa’ya gövde gösterisi yapmayı hedefliyor.
İcardi’nin gidişi sonrası gol yollarında strateji değişiyor. Osimhen’i yedekleyebilecek, aynı zamanda potansiyeli yüksek, daha genç ve enerjik bir forvet transferi için scout ekibi çalışmalarını hızlandırdı. Hedef, hücum hattını daha atletik bir yapıya kavuşturmak.