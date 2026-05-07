Fenerbahçe’de yaklaşan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi sıcak saatler yaşanıyor. Mevcut adaylardan Hakan Safi, seçim stratejisini "dünya çapında teknik adam" vizyonu üzerine kurarak taraftarı heyecanlandıracak isimleri gündemine aldı. Aziz Yıldırım’ın birlik çağrısına rağmen adaylık iddiasını sürdüren Safi, kongreye elinde güçlü bir teknik direktör anlaşmasıyla girmeyi hedefliyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin teknik direktör adayları belli oldu: 2 yabancı 1 Türk! Fenerbahçe'nin yaklaşan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesinde başkan adayı Hakan Safi, teknik direktör adayları listesini kamuoyuyla paylaştı. Hakan Safi'nin teknik direktör listesinin başında Xabi Alonso yer alıyor. Diğer yabancı adaylar arasında Flamengo'yu başarıyla çalıştıran Filipe Luis bulunuyor. Yerli teknik direktör tercihinde ise İsmail Kartal tek isim olarak öne çıkıyor. Safi, Aziz Yıldırım'ın birlik çağrısına rağmen adaylık iddiasını sürdürüyor ve kongreye güçlü bir teknik direktör anlaşmasıyla girmeyi hedefliyor.

LİSTENİN BAŞINDA BİR DÜNYA YILDIZI: XABİ ALONSO

Hakan Safi’nin teknik direktör listesinin ilk sırasında, futbol dünyasının son dönemdeki en popüler ismi Xabi Alonso yer alıyor. Bayer Leverkusen’i unutulmaz bir şampiyonluğa taşıdıktan sonra Real Madrid’in başına geçen 44 yaşındaki İspanyol teknik adamla ilk temasların kurulduğu öğrenildi. Safi’nin, vizyon projesi olarak gördüğü Alonso için tüm imkanları zorladığı belirtiliyor.

BREZİLYA’NIN YÜKSELEN DEĞERİ: FİLİPE LUİS

Yabancı adaylar arasında öne çıkan bir diğer isim ise Latin Amerika futboluna damga vuran Filipe Luis. Flamengo’nun başında sadece iki yılda müzesine tam 7 kupa götüren 40 yaşındaki genç çalıştırıcı, modern futbol anlayışı ve başarı odaklı kariyeriyle Safi’nin ekibinden tam not aldı. Genç yaşına rağmen kazandığı kupalarla "kazanan hoca" profilini çizen Luis, listedeki en güçlü alternatiflerden biri.

"YERLİ OLURSA TEK İSİM İSMAİL KARTAL"

Hakan Safi ve kurmaylarının yerli teknik adam konusundaki duruşu ise oldukça net. Yabancı adaylarla yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması durumunda ibre tamamen kulübün sembol isimlerinden İsmail Kartal’a dönecek. Safi’nin ekibi, yerli tercihinde Kartal dışında herhangi bir isimle çalışmayı düşünmüyor.

"GERİ ADIM YOK, PLANLAR HAZIR"

Aziz Yıldırım’ın camiaya yönelik çağrısına rağmen adaylık sürecine tam gaz devam eden Hakan Safi, transfer ve teknik ekip planlamasını aksatmadan sürdürüyor. Safi'nin hedefi, 6-7 Haziran’daki kongre kürsüsüne yeni teknik direktörünü netleştirmiş bir başkan adayı olarak çıkmak.