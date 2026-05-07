Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin teknik direktör adayları belli oldu: 2 yabancı 1 Türk!

Süper Lig devi Fenerbahçe'de, gözler 6-7 Haziran’daki kongreye çevrilirken, başkan adayı Hakan Safi hoca hamlesiyle dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Domenico Tedesco sonrası koltuğu devralacak isim için devlerle temas kuruldu. İşte o isimler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin teknik direktör adayları belli oldu: 2 yabancı 1 Türk!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.05.2026
saat ikonu 08:58
|
GÜNCELLEME:
07.05.2026
saat ikonu 08:58

Fenerbahçe’de yaklaşan Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi sıcak saatler yaşanıyor. Mevcut adaylardan Hakan Safi, seçim stratejisini "dünya çapında teknik adam" vizyonu üzerine kurarak taraftarı heyecanlandıracak isimleri gündemine aldı. Aziz Yıldırım’ın birlik çağrısına rağmen adaylık iddiasını sürdüren Safi, kongreye elinde güçlü bir teknik direktör anlaşmasıyla girmeyi hedefliyor.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin teknik direktör adayları belli oldu: 2 yabancı 1 Türk!

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'nin yaklaşan Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu öncesinde başkan adayı Hakan Safi, teknik direktör adayları listesini kamuoyuyla paylaştı.
Hakan Safi'nin teknik direktör listesinin başında Xabi Alonso yer alıyor.
Diğer yabancı adaylar arasında Flamengo'yu başarıyla çalıştıran Filipe Luis bulunuyor.
Yerli teknik direktör tercihinde ise İsmail Kartal tek isim olarak öne çıkıyor.
Safi, Aziz Yıldırım'ın birlik çağrısına rağmen adaylık iddiasını sürdürüyor ve kongreye güçlü bir teknik direktör anlaşmasıyla girmeyi hedefliyor.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin teknik direktör adayları belli oldu: 2 yabancı 1 Türk!

LİSTENİN BAŞINDA BİR DÜNYA YILDIZI: XABİ ALONSO

Hakan Safi’nin teknik direktör listesinin ilk sırasında, dünyasının son dönemdeki en popüler ismi yer alıyor. Bayer Leverkusen’i unutulmaz bir şampiyonluğa taşıdıktan sonra Real Madrid’in başına geçen 44 yaşındaki İspanyol teknik adamla ilk temasların kurulduğu öğrenildi. Safi’nin, vizyon projesi olarak gördüğü Alonso için tüm imkanları zorladığı belirtiliyor.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin teknik direktör adayları belli oldu: 2 yabancı 1 Türk!

BREZİLYA’NIN YÜKSELEN DEĞERİ: FİLİPE LUİS

Yabancı adaylar arasında öne çıkan bir diğer isim ise Latin Amerika futboluna damga vuran Filipe Luis. Flamengo’nun başında sadece iki yılda müzesine tam 7 kupa götüren 40 yaşındaki genç çalıştırıcı, modern futbol anlayışı ve başarı odaklı kariyeriyle Safi’nin ekibinden tam not aldı. Genç yaşına rağmen kazandığı kupalarla "kazanan hoca" profilini çizen Luis, listedeki en güçlü alternatiflerden biri.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin teknik direktör adayları belli oldu: 2 yabancı 1 Türk!

"YERLİ OLURSA TEK İSİM İSMAİL KARTAL"

Hakan Safi ve kurmaylarının yerli teknik adam konusundaki duruşu ise oldukça net. Yabancı adaylarla yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması durumunda ibre tamamen kulübün sembol isimlerinden ’a dönecek. Safi’nin ekibi, yerli tercihinde Kartal dışında herhangi bir isimle çalışmayı düşünmüyor.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin teknik direktör adayları belli oldu: 2 yabancı 1 Türk!

"GERİ ADIM YOK, PLANLAR HAZIR"

Aziz Yıldırım’ın camiaya yönelik çağrısına rağmen adaylık sürecine tam gaz devam eden Hakan Safi, transfer ve teknik ekip planlamasını aksatmadan sürdürüyor. Safi'nin hedefi, 6-7 Haziran’daki kongre kürsüsüne yeni teknik direktörünü netleştirmiş bir başkan adayı olarak çıkmak.

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi'nin teknik direktör adayları belli oldu: 2 yabancı 1 Türk!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe kulislerinde sıcak saatler! Ali Koç, başkan adaylığı için kararını verdi
Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı! Barış Göktürk çağrıya karşılık verdi
ETİKETLER
#Futbol
#ismail kartal
#xabi alonso
#filipe luis
#Hakan Safi
#Fenerbahçe Olağanüstü Seçim
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.