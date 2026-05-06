Fenerbahçe kulislerinde sıcak saatler! Ali Koç, başkan adaylığı için kararını verdi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fenerbahçe’de yaklaşan seçimli olağan genel kurul öncesi, eski başkan Aziz Yıldırım’ın adaylığını resmen ilan etmesi sarı-lacivertli camiada ses getirdi. Bu gelişmenin hemen ardından, mevcut başkan Ali Koç’un ismi yeniden ön plana çıktı.
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun ulaştığı bilgilere göre; Yıldırım’ın hamlesi sonrası Ali Koç’un eski yönetimlerinde görev almış pek çok kritik isim harekete geçti. Bu isimlerin, Koç’u telefon yağmuruna tutarak kulübün geleceği adına yeniden aday olması yönünde yoğun bir pres uyguladığı iddia edildi.
Kulislerdeki bu hareketlilik ve "geri dön" çağrıları sonrası Ali Koç cephesinden beklenen cevap gecikmedi. Anadolu Ajansı tarafından servis edilen bilgilere göre, Ali Koç’un önümüzdeki seçimlerde izleyeceği yol haritası netlik kazandı.
Ali Koç, gelen yoğun baskılara ve kurmaylarının taleplerine rağmen yeniden başkan adayı olmayı planlamıyor. Camiada şimdi tüm gözler, bu kararın ardından ortaya çıkabilecek yeni aday profillerine çevrilmiş durumda.