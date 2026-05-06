Fenerbahçe’de yaklaşan seçimli olağan genel kurul öncesi, eski başkan Aziz Yıldırım’ın adaylığını resmen ilan etmesi sarı-lacivertli camiada ses getirdi. Bu gelişmenin hemen ardından, mevcut başkan Ali Koç’un ismi yeniden ön plana çıktı.

Dinle Özetle

Fenerbahçe kulislerinde sıcak saatler! Ali Koç, başkan adaylığı için kararını verdi Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 67

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe kulislerinde sıcak saatler! Ali Koç, başkan adaylığı için kararını verdi Fenerbahçe'de yaklaşan seçimli olağan genel kurul öncesi Aziz Yıldırım'ın adaylığını ilan etmesinin ardından mevcut başkan Ali Koç'un yeniden aday olmayacağı netleşti. Aziz Yıldırım'ın adaylığını resmen ilan etmesi sarı-lacivertli camiada ses getirdi. Aziz Yıldırım'ın hamlesi sonrası Ali Koç'un eski yönetimlerinde görev almış pek çok kritik isim, Ali Koç'u yeniden aday olması yönünde yoğun bir baskı altına aldı. Anadolu Ajansı'na servis edilen bilgilere göre Ali Koç, gelen yoğun baskılara ve kurmaylarının taleplerine rağmen yeniden başkan adayı olmayı planlamıyor. Camiada şimdi tüm gözler, bu kararın ardından ortaya çıkabilecek yeni aday profillerine çevrilmiş durumda.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun ulaştığı bilgilere göre; Yıldırım’ın hamlesi sonrası Ali Koç’un eski yönetimlerinde görev almış pek çok kritik isim harekete geçti. Bu isimlerin, Koç’u telefon yağmuruna tutarak kulübün geleceği adına yeniden aday olması yönünde yoğun bir pres uyguladığı iddia edildi.

ALİ KOÇ'UN SEÇİM TAVRI NETLEŞTİ

Kulislerdeki bu hareketlilik ve "geri dön" çağrıları sonrası Ali Koç cephesinden beklenen cevap gecikmedi. Anadolu Ajansı tarafından servis edilen bilgilere göre, Ali Koç’un önümüzdeki seçimlerde izleyeceği yol haritası netlik kazandı.

ADAYLIK DÜŞÜNMÜYOR

Ali Koç, gelen yoğun baskılara ve kurmaylarının taleplerine rağmen yeniden başkan adayı olmayı planlamıyor. Camiada şimdi tüm gözler, bu kararın ardından ortaya çıkabilecek yeni aday profillerine çevrilmiş durumda.