Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe kulislerinde sıcak saatler! Ali Koç, başkan adaylığı için kararını verdi

Aziz Yıldırım’ın adaylık kararını vermesiyle hareketlenen Fenerbahçe camiasında gözler Ali Koç’a çevrilmişti. Eski kurmaylarından gelen "Aday ol" baskılarına rağmen Koç, nihai kararını verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fenerbahçe kulislerinde sıcak saatler! Ali Koç, başkan adaylığı için kararını verdi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 16:34

Fenerbahçe’de yaklaşan seçimli olağan genel kurul öncesi, eski başkan Aziz Yıldırım’ın adaylığını resmen ilan etmesi sarı-lacivertli camiada ses getirdi. Bu gelişmenin hemen ardından, mevcut başkan Ali Koç’un ismi yeniden ön plana çıktı.

Fenerbahçe kulislerinde sıcak saatler! Ali Koç, başkan adaylığı için kararını verdi

0:00 67
HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe kulislerinde sıcak saatler! Ali Koç, başkan adaylığı için kararını verdi

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe'de yaklaşan seçimli olağan genel kurul öncesi Aziz Yıldırım'ın adaylığını ilan etmesinin ardından mevcut başkan Ali Koç'un yeniden aday olmayacağı netleşti.
Aziz Yıldırım'ın adaylığını resmen ilan etmesi sarı-lacivertli camiada ses getirdi.
Aziz Yıldırım'ın hamlesi sonrası Ali Koç'un eski yönetimlerinde görev almış pek çok kritik isim, Ali Koç'u yeniden aday olması yönünde yoğun bir baskı altına aldı.
Anadolu Ajansı'na servis edilen bilgilere göre Ali Koç, gelen yoğun baskılara ve kurmaylarının taleplerine rağmen yeniden başkan adayı olmayı planlamıyor.
Camiada şimdi tüm gözler, bu kararın ardından ortaya çıkabilecek yeni aday profillerine çevrilmiş durumda.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe kulislerinde sıcak saatler! Ali Koç, başkan adaylığı için kararını verdi

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun ulaştığı bilgilere göre; Yıldırım’ın hamlesi sonrası Ali Koç’un eski yönetimlerinde görev almış pek çok kritik isim harekete geçti. Bu isimlerin, Koç’u telefon yağmuruna tutarak kulübün geleceği adına yeniden aday olması yönünde yoğun bir pres uyguladığı iddia edildi.

Fenerbahçe kulislerinde sıcak saatler! Ali Koç, başkan adaylığı için kararını verdi

ALİ KOÇ'UN SEÇİM TAVRI NETLEŞTİ

Kulislerdeki bu hareketlilik ve "geri dön" çağrıları sonrası Ali Koç cephesinden beklenen cevap gecikmedi. Anadolu Ajansı tarafından servis edilen bilgilere göre, Ali Koç’un önümüzdeki seçimlerde izleyeceği yol haritası netlik kazandı.

Fenerbahçe kulislerinde sıcak saatler! Ali Koç, başkan adaylığı için kararını verdi

ADAYLIK DÜŞÜNMÜYOR

Ali Koç, gelen yoğun baskılara ve kurmaylarının taleplerine rağmen yeniden başkan adayı olmayı planlamıyor. Camiada şimdi tüm gözler, bu kararın ardından ortaya çıkabilecek yeni aday profillerine çevrilmiş durumda.

Fenerbahçe kulislerinde sıcak saatler! Ali Koç, başkan adaylığı için kararını verdi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı! Barış Göktürk çağrıya karşılık verdi
Hakan Safi'den üç transfer müjdesi! Fenerbahçe için kesenin ağzını açtı: Yıldız isimle anlaşma tamam
Fenerbahçe’de ayrılık rüzgarı: Üç isimle vedalaşılıyor, rota dünya yıldızına çevrildi!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.