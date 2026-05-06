Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı! Barış Göktürk çağrıya karşılık verdi

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurul öncesi beklenen hamle geldi. Kulübün eski başkanlarından Aziz Yıldırım, camianın geleceğine yön vermek ve tarihi bir dönemeçte sorumluluk almak adına başkanlık yarışına resmen dahil olduğunu duyurdu.
Adaylık açıklamasında camianın bütünlüğüne dikkat çeken Yıldırım, kulübün yaklaşan kuruluş yıl dönümünü hedef göstererek şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım."
Aziz Yıldırım, sadece adaylığını açıklamakla kalmayıp, seçim sürecindeki diğer muhtemel isimlere de kapısını açtı. Yarışın bir ayrışma değil, birleşme vesilesi olması gerektiğini savunan Yıldırım, isim vererek şu çağrıda bulundu: "Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum."
A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın iddiasına göre, Aziz Yıldırım'ın bu açıklamasının ardından başkan adaylarından Barış Göktürk'ün Aziz Yıldırım lehine çekileceğini açıkladı.