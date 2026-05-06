Aziz Yıldırım Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu açıkladı! Barış Göktürk çağrıya karşılık verdi

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, 120. yıl vurgusuyla adaylığını ilan ederken, diğer adaylara da sürpriz bir çağrıda bulundu. Başkan adaylarından Barış Göktürk'ün çekileceği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 11:55
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 12:32

Fenerbahçe Kulübü’nde yapılacak olan seçimli olağanüstü genel kurul öncesi beklenen hamle geldi. Kulübün eski başkanlarından Aziz Yıldırım, camianın geleceğine yön vermek ve tarihi bir dönemeçte sorumluluk almak adına başkanlık yarışına resmen dahil olduğunu duyurdu.

"DESTANSI 120. YIL İÇİN BURADAYIM"

Adaylık açıklamasında camianın bütünlüğüne dikkat çeken Yıldırım, kulübün yaklaşan kuruluş yıl dönümünü hedef göstererek şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe camiasının bir ve beraber olduğunu göstereceğimiz destansı 120. yıl için Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'na adayım."

RAKİPLERİNE "BİRLİK" ÇAĞRISI YAPTI

Aziz Yıldırım, sadece adaylığını açıklamakla kalmayıp, seçim sürecindeki diğer muhtemel isimlere de kapısını açtı. Yarışın bir ayrışma değil, birleşme vesilesi olması gerektiğini savunan Yıldırım, isim vererek şu çağrıda bulundu: "Sayın Barış Göktürk ve Sayın Hakan Safi başta olmak üzere, adaylığı söz konusu olan tüm adaylara, benimle beraber olmayı teklif ediyorum."

BARIŞ GÖKTÜRK'DEN CEVAP GELDİ

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın iddiasına göre, Aziz Yıldırım'ın bu açıklamasının ardından başkan adaylarından Barış Göktürk'ün Aziz Yıldırım lehine çekileceğini açıkladı.

