Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den Leao bombası

Fenerbahçe camiası haziran ayındaki seçime kilitlenmişken, başkanlık yarışı saha dışından transfer piyasasına taşındı. Mevcut adaylardan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki rekabet, bu kez İtalya semalarında yankılanıyor.
Her iki ismin de seçim vaadi olarak taraftara "dünya yıldızı" sözü verdiği süreçte, rotanın Milan forması giyen Rafael Leao’ya kırıldığı öğrenildi.
Gelen son bilgilere göre; her iki başkan adayı da 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu için düğmeye bastı. Seçim öncesi gövde gösterisi yapmak isteyen Yıldırım ve Safi cephesinin, Portekizli yıldızı kadroya katmak adına hem İtalyan kulübü Milan ile hem de oyuncunun menajeriyle dirsek temasına başladığı belirtiliyor.
İtalyan devi Milan’ın, bu sezon beklenen istikrarı yakalayamayan Leao ile yolları ayırmaya sıcak baktığı konuşuluyor. Çizme ekibinin, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için kapıyı 55-60 milyon euro bandında bir rakamla açacağı ifade ediliyor. Fenerbahçe’deki başkan adaylarının bu devasa bütçeyi nasıl bir finansmanla karşılayacağı ise şimdiden merak konusu.
Bu sezon Milan formasıyla dalgalı bir grafik çizen Portekizli futbolcu, sahaya çıktığı 29 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırırken, 3 de asist yaparak toplamda 13 gole doğrudan katkı sağladı. Kulübüyle zaman zaman sorunlar yaşadığı bilinen Leao’nun, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakabileceği sızan haberler arasında.