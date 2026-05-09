Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'den Leao bombası

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran’da yapılacak tarihi kongre öncesi adaylar kozlarını transfer hamleleriyle paylaşıyor. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi’nin listesindeki ortak ismin Milan’ın dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Rafael Leao olduğu iddia edildi.

camiası haziran ayındaki seçime kilitlenmişken, başkanlık yarışı saha dışından piyasasına taşındı. Mevcut adaylardan Aziz Yıldırım ve Hakan Safi arasındaki rekabet, bu kez İtalya semalarında yankılanıyor.

Fenerbahçe başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, seçim vaatleri kapsamında Milan'ın yıldız oyuncusu Rafael Leao'yu transfer etmek için harekete geçti.
Başkan adayları, taraftarlara 'dünya yıldızı' sözü vermişti ve hedeflerine Milan forması giyen Rafael Leao'yu koydu.
Her iki aday da Leao'yu kadroya katmak için hem Milan kulübüyle hem de oyuncunun menajeriyle temas kurdu.
Milan'ın, sözleşmesi 2028'e kadar süren Leao için 55-60 milyon Euro bonservis bedeli beklediği belirtiliyor.
Bu sezon 29 maçta 10 gol ve 3 asist yapan Leao'nun, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakabileceği iddia ediliyor.
HEDEF: RAFAEL LEAO

Her iki ismin de seçim vaadi olarak taraftara "dünya yıldızı" sözü verdiği süreçte, rotanın forması giyen Rafael Leao’ya kırıldığı öğrenildi.

DEV OPERASYON: HEM MİLAN HEM MENAJERLE İLK TEMAS

Gelen son bilgilere göre; her iki başkan adayı da 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu için düğmeye bastı. Seçim öncesi gövde gösterisi yapmak isteyen Yıldırım ve Safi cephesinin, Portekizli yıldızı kadroya katmak adına hem İtalyan kulübü Milan ile hem de oyuncunun menajeriyle dirsek temasına başladığı belirtiliyor.

BEKLENEN BONSERVİS BEDELİ: 55-60 MİLYON EURO

İtalyan devi Milan’ın, bu sezon beklenen istikrarı yakalayamayan Leao ile yolları ayırmaya sıcak baktığı konuşuluyor. Çizme ekibinin, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu için kapıyı 55-60 milyon euro bandında bir rakamla açacağı ifade ediliyor. Fenerbahçe’deki başkan adaylarının bu devasa bütçeyi nasıl bir finansmanla karşılayacağı ise şimdiden merak konusu.

SEZON KARNESİ: 29 MAÇTA 13 SKORA KATKI

Bu sezon Milan formasıyla dalgalı bir grafik çizen Portekizli futbolcu, sahaya çıktığı 29 maçta rakip fileleri 10 kez havalandırırken, 3 de asist yaparak toplamda 13 gole doğrudan katkı sağladı. Kulübüyle zaman zaman sorunlar yaşadığı bilinen Leao’nun, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakabileceği sızan haberler arasında.

