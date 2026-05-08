Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe dernekleri ve taraftarına çağrı yaptı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan taraftara çağrı! Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, kulüp dernekleri ve taraftarlara yönelik bir çağrıda bulunarak geçmişteki kırgınlıkları bir kenara bırakıp camia içinde birlik ve beraberlik mesajı verdi. Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de uzun yıllar yöneticilik ve başkanlık yaptığını belirtti. Fenerbahçe için her şeyini verdiğini ve mücadele ettiğini vurguladı. Arkadaşlarıyla birlikte şirketler kurduklarını, tesisler yaptıklarını ve şampiyonluklar kazandırdıklarını söyledi. Geçmişteki kırgınlıkları onarma vaktinin geldiğini ifade etti. Tüm Fenerbahçelileri sevdiğini ve hep birlikte başaracaklarına inandığını dile getirdi.

AZİZ YILDIRIM'DAN ÇAĞRI

"Değerli Fenerbahçeliler,

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde uzun yıllar yöneticilik ve başkanlık yaptım. İyi ve kötü günlerimiz oldu. Büyük mücadeleleri birlikte verdik. Birçok engeli birlikte aştık.

Fenerbahçe düşmanlarıyla birlikte mücadele ettik. İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla, bütün ömrümü Fenerbahçe'ye verdim. Fenerbahçe'yi her şeyden çok sevdim ve her şeyden çok Fenerbahçe için mücadele ettim.

Arkadaşlarımla birlikte şirketler kurduk, tesisler yaptık ve şampiyonluklar kazandırdık. Bunları yaparken bazı kırgınlıklar yaşamış olabiliriz. Şimdi bu kırgınlıkları onarmanın vakti geldi. Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var.

Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak, mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim. Tüm Fenerbahçelileri seviyorum. Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum."