Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan taraftara çağrı!

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe dernekleri ve taraftarına çağrı yaptı. İşte o paylaşım...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan taraftara çağrı!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.05.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
08.05.2026
saat ikonu 16:32

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe dernekleri ve taraftarına çağrı yaptı.

HABERİN ÖZETİ

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan taraftara çağrı!

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, kulüp dernekleri ve taraftarlara yönelik bir çağrıda bulunarak geçmişteki kırgınlıkları bir kenara bırakıp camia içinde birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de uzun yıllar yöneticilik ve başkanlık yaptığını belirtti.
Fenerbahçe için her şeyini verdiğini ve mücadele ettiğini vurguladı.
Arkadaşlarıyla birlikte şirketler kurduklarını, tesisler yaptıklarını ve şampiyonluklar kazandırdıklarını söyledi.
Geçmişteki kırgınlıkları onarma vaktinin geldiğini ifade etti.
Tüm Fenerbahçelileri sevdiğini ve hep birlikte başaracaklarına inandığını dile getirdi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan taraftara çağrı!

AZİZ YILDIRIM'DAN ÇAĞRI

"Değerli Fenerbahçeliler,

Fenerbahçe Kulübü'nde uzun yıllar yöneticilik ve başkanlık yaptım. İyi ve kötü günlerimiz oldu. Büyük mücadeleleri birlikte verdik. Birçok engeli birlikte aştık.

Fenerbahçe düşmanlarıyla birlikte mücadele ettik. İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla, bütün ömrümü Fenerbahçe'ye verdim. Fenerbahçe'yi her şeyden çok sevdim ve her şeyden çok Fenerbahçe için mücadele ettim.

Arkadaşlarımla birlikte şirketler kurduk, tesisler yaptık ve şampiyonluklar kazandırdık. Bunları yaparken bazı kırgınlıklar yaşamış olabiliriz. Şimdi bu kırgınlıkları onarmanın vakti geldi. Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var.

Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak, mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim. Tüm Fenerbahçelileri seviyorum. Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum."

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım'dan taraftara çağrı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe’de teknik direktör için kollar sıvandı: Hakan Safi’den sürpriz İtalyan hamlesi!
Fenerbahçe’de seçim hareketliliği transfer hattına sıçradı: Hedef Benfica’nın Yunan golcüsü Pavlidis!
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.