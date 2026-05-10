Ukrayna'da şampiyon Shakhtar Donetsk! Arda Turan adını tarihe yazdırdı

Ukrayna Premier Lig'de 27. hafta maçlarının heyecanı tamamlandı. Ligde haftanın son maçında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı lider Shakhtar Donetsk, deplasmanda SK Poltava'ya konuk oldu. Mücadeleyi 4-0 kazanan Shakhtar Donetsk, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Arda Turan böylece Avrupa'da en üst seviyede lig şampiyonluğu yaşayan ilk Türk teknik direktör oldu.

Ukrayn Premier Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde 27. hafta maçları oynandı. Haftanın son maçında 'ın teknik direktörlüğünü yaptığı lider , deplasmanda SK Poltava ile karşı karşıya geldi.

HABERİN ÖZETİ

Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk, SK Poltava'yı 4-0 yenerek 20. galibiyetini aldı ve ligin bitimine 3 hafta kala Ukrayna'da şampiyonluğunu ilan etti.
Shakhtar Donetsk, bu sonuçla tarihindeki 16. şampiyonluğuna ulaştı ve 2023-2024 sezonunda da şampiyon olmuştu.
Arda Turan, Shakhtar Donetsk ile şampiyon olarak Avrupa'da en üst seviyede lig şampiyonluğu yaşayan ilk Türk teknik direktör oldu.
Arda Turan, 2023-2024 sezonunda Eyüpspor ile 1. Lig'i şampiyon tamamlamıştı ve bu, teknik direktörlük kariyerindeki 2. şampiyonluğu oldu.
Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi ve Crystal Palace'a elendi.
Shakhtar Donetsk, Ukrayna'nın Lviv kentindeki Arena Lviv Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kryskiv, Isaque Silva (2) ve Lassina Traore'nin golleriyle 4-0 kazanmayı başardı.

Shakhtar Donetsk, bu sonuçla ligdeki 20. galibiyetini alarak puanını 66 yaptı ve bitime 3 hafta kala Ukrayna'da şampiyonluğunu ilan etti.

Shakhtar Donetsk böylece tarihindeki 16. şampiyonluğuna ulaştı. Turuncu-siyahlılar son olarak 2023-2024 sezonunda ipi göğüslemişti.

ARDA TURAN ADINI TARİHE YAZDIRDI

Shakhtar Donetsk'in başında şampiyonluğa ulaşan Arda Turan böylece Avrupa'da en üst seviyede lig şampiyonluğu yaşayan ilk Türk teknik direktör oldu.

Sezon başında göreve gelen Arda Turan'ın ekibi ligde sadece 1 kez mağlup olarak mutlu sona ulaştı.

2023-2024 sezonunda 1. Lig'i Eyüpspor'la şampiyon tamamlayan Arda Turan bu sonuçla teknik direktörlük kariyerinde 2. kez yaşadı.

KONFERANS LİGİ'NDE YARI FİNAL OYNADI

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk, bu sezon UEFA Konferans Ligi'nde gösterdiği performansla da dikkatleri üzerine çekti.

Konferans Ligi'nde lig aşamasını topladığı 13 puanla 6. sırada tamamlayan Shakhtar Donetsk, adını doğrudan son 16 turuna yazdırmayı başarmıştı. Bu turda Lech Poznan'ı eleyen Ukrayna ekibi, çeyrek finalde de AZ Alkmaar'ı saf dışı bırakarak yarı finale yükselmişti. Shakhtar Donetsk, yarı finalde İngiltere temsilcisi Crystal Palace'a elenerek Konferans Ligi macerasını noktaladı.

