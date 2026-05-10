Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, 33. hafta maçında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırladı. Rakibini 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılılar, ligin bitimine bir hafta kala üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fatih Terim'den Galatasaray'a kutlama mesajı! Efsane teknik direktörden Okan Buruk'a tebrik Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine bir hafta kala üst üste 4. şampiyonluğunu kazandı. Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından şampiyonlukla ilgili bir mesaj yayımladı. Terim, şampiyonlukta emeği geçen herkesi tebrik ederek, Okan Buruk, ekibini, futbolcuları ve kulüp emekçilerini kutladı. Fatih Terim, Galatasaray taraftarının bu mutluluğu sonuna kadar yaşaması gerektiğini belirtti. Terim, Galatasaray'ın yeni hedefinin kendi rekorunu geliştirmek olması gerektiğini vurguladı.

Galatasaray'ın başında 8 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan sarı-kırmızılıların efsane teknik direktörü Fatih Terim, 26. şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili kutlama mesajı yayımlayan Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu camiamıza hayırlı olsun. Dört senelik istikrar ve başarı, bugün yepyeni bir zaferle taçlanmıştır. Daha büyüklerinin yolda olduğuna ve Galatasaray bayrağının her zaman zirvede kalacağına inanıyorum.

Sayın Başkan Dursun Özbek başta olmak üzere, bu büyük başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, kulübümüzün bir Divan üyesi olarak her birine teşekkürlerimi sunuyorum.

Galatasaray'ın dört sezonluk ilk şampiyonluk serisinin kilit oyuncularından, bugünün şampiyon hocası Okan Hoca'yı, değerli ekibini, futbolcularımızı ve kulüp emekçilerimizi canıgönülden kutluyorum, dört sene üst üste şampiyonluk kulübümüze yine çok yakıştı.

Galatasaray taraftarı, bu mutluluğu sonuna kadar yaşamalı, şampiyonluğu doyasıya kutlamalıdır…

Galatasaray'ın yeni hedefi, yarın sabahtan itibaren kendi rekorunu daha da geliştirmek adına çalışmak olmalıdır çünkü Galatasaray, tarihinden güç alarak her zaman ileri bakar ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin var olma amacı budur."

https://x.com/fatihterim/status/2053192716247540086