Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Fatih Terim'den Galatasaray'a kutlama mesajı! Efsane teknik direktörden Okan Buruk'a tebrik

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu şampiyonlukla tamamladı. Galatasaray'ın başında 8 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası kazanan sarı-kırmızılıların efsane teknik direktörü Fatih Terim, şampiyonluğun ardından kutlama mesajı yayımladı. Şampiyonluğun camiaya hayırlı olmasını dileyen Terim, "Galatasaray'ın dört sezonluk ilk şampiyonluk serisinin kilit oyuncularından, bugünün şampiyon hocası Okan Hoca'yı, değerli ekibini, futbolcularımızı ve kulüp emekçilerimizi canıgönülden kutluyorum, dört sene üst üste şampiyonluk kulübümüze yine çok yakıştı." dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Fatih Terim'den Galatasaray'a kutlama mesajı! Efsane teknik direktörden Okan Buruk'a tebrik
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.05.2026
saat ikonu 00:58
|
GÜNCELLEME:
10.05.2026
saat ikonu 00:58

'de lider , 33. hafta maçında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırladı. Rakibini 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılılar, ligin bitimine bir hafta kala üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan etti.

HABERİN ÖZETİ

Fatih Terim'den Galatasaray'a kutlama mesajı! Efsane teknik direktörden Okan Buruk'a tebrik

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray, sahasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-kırmızılılar, ligin bitimine bir hafta kala üst üste 4. şampiyonluğunu kazandı.
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından şampiyonlukla ilgili bir mesaj yayımladı.
Terim, şampiyonlukta emeği geçen herkesi tebrik ederek, Okan Buruk, ekibini, futbolcuları ve kulüp emekçilerini kutladı.
Fatih Terim, Galatasaray taraftarının bu mutluluğu sonuna kadar yaşaması gerektiğini belirtti.
Terim, Galatasaray'ın yeni hedefinin kendi rekorunu geliştirmek olması gerektiğini vurguladı.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Fatih Terim'den Galatasaray'a kutlama mesajı! Efsane teknik direktörden Okan Buruk'a tebrik

Galatasaray'ın başında 8 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan sarı-kırmızılıların efsane teknik direktörü , 26. şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Fatih Terim'den Galatasaray'a kutlama mesajı! Efsane teknik direktörden Okan Buruk'a tebrik

Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili kutlama mesajı yayımlayan Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu camiamıza hayırlı olsun. Dört senelik istikrar ve başarı, bugün yepyeni bir zaferle taçlanmıştır. Daha büyüklerinin yolda olduğuna ve Galatasaray bayrağının her zaman zirvede kalacağına inanıyorum.

Sayın Başkan Dursun Özbek başta olmak üzere, bu büyük başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, kulübümüzün bir Divan üyesi olarak her birine teşekkürlerimi sunuyorum.

Galatasaray'ın dört sezonluk ilk serisinin kilit oyuncularından, bugünün şampiyon hocası Okan Hoca'yı, değerli ekibini, futbolcularımızı ve kulüp emekçilerimizi canıgönülden kutluyorum, dört sene üst üste şampiyonluk kulübümüze yine çok yakıştı.

Galatasaray taraftarı, bu mutluluğu sonuna kadar yaşamalı, şampiyonluğu doyasıya kutlamalıdır…

Galatasaray'ın yeni hedefi, yarın sabahtan itibaren kendi rekorunu daha da geliştirmek adına çalışmak olmalıdır çünkü Galatasaray, tarihinden güç alarak her zaman ileri bakar ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin var olma amacı budur."

https://x.com/fatihterim/status/2053192716247540086

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Okan Buruk şampiyonluğun ardından mesajı verdi! "Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk"
Okan Buruk'un basın toplantısında sulu kutlama! Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk coşkusu
ETİKETLER
#galatasaray
#fatih terim
#okan buruk
#Şampiyonluk
#Futbol
#trendyol süper lig
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.