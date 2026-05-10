Fatih Terim'den Galatasaray'a kutlama mesajı! Efsane teknik direktörden Okan Buruk'a tebrik

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray, 33. hafta maçında sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırladı. Rakibini 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılılar, ligin bitimine bir hafta kala üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu ilan etti.
Galatasaray'ın başında 8 lig şampiyonluğu ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan sarı-kırmızılıların efsane teknik direktörü Fatih Terim, 26. şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili kutlama mesajı yayımlayan Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray'ın 26. şampiyonluğu camiamıza hayırlı olsun. Dört senelik istikrar ve başarı, bugün yepyeni bir zaferle taçlanmıştır. Daha büyüklerinin yolda olduğuna ve Galatasaray bayrağının her zaman zirvede kalacağına inanıyorum.
Sayın Başkan Dursun Özbek başta olmak üzere, bu büyük başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum, kulübümüzün bir Divan üyesi olarak her birine teşekkürlerimi sunuyorum.
Galatasaray'ın dört sezonluk ilk şampiyonluk serisinin kilit oyuncularından, bugünün şampiyon hocası Okan Hoca'yı, değerli ekibini, futbolcularımızı ve kulüp emekçilerimizi canıgönülden kutluyorum, dört sene üst üste şampiyonluk kulübümüze yine çok yakıştı.
Galatasaray taraftarı, bu mutluluğu sonuna kadar yaşamalı, şampiyonluğu doyasıya kutlamalıdır…
Galatasaray'ın yeni hedefi, yarın sabahtan itibaren kendi rekorunu daha da geliştirmek adına çalışmak olmalıdır çünkü Galatasaray, tarihinden güç alarak her zaman ileri bakar ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin var olma amacı budur."