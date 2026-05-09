Trendyol Süper Lig'de 33. hafta, aynı anda oynanan 9 karşılaşmanın ardından sona erdi. Ligde haftanın şampiyonluk maçında Galatasaray ile Antalyaspor, RAMS Park'ta karşılaştı. Galatasaray, iki kez yenik duruma düştüğü maçta rakibini 4-2 yenerek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Okan Buruk şampiyonluğun ardından mesajı verdi! "Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk" Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime bir hafta kala 26. şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray, bu sonuçla üst üste 4. şampiyonluğunu elde etti. Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray ile üst üste 4. şampiyonluğunu yaşadı. Okan Buruk, Galatasaray taraftarına ve kulüpteki destek veren herkese teşekkür etti. Galatasaray, bu sezon Avrupa'da son 16 turuna kaldı. Okan Buruk, Galatasaray'da futbolcu olarak da 4 yıl üst üste şampiyonluk yaşamıştı. Galatasaray'ın hedefi önümüzdeki sezon 5. şampiyonluğunu kazanmak.

Galatasaray, böylece üst üste 4, toplamda ise 26. şampiyonluğunu elde etti. Galatasaray'ın başında üst üste 4. şampiyonluğunu yaşayan teknik direktör Okan Buruk, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

4. şampiyonluk için çok mücadele ettiklerini ve çok emek verdiklerini belirten Okan Buruk, "Geçen hafta bunu başarmak istemiştik. Bu hafta da maçın sonuna kaldı. Bizi her daim destekleyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Bazen üzüyoruz onları ama yüzde 90, bu dört yıllık dönemde onları hep sevindirdik hep mutlu ettik. Bu sene Avrupa'da son 16'ya kaldık. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Bu dönemi toplamda bir yıldız alarak tamamlamak istiyoruz." dedi.

Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Ben oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki başkanımız Dursun Özbek... Yine sportif anlamda bizi her zaman destekleyen Abdullah Kavukcu, Faruk Güneş burada hep bizle beraber oldular. Bu dönemde çok önemli bize destek veren insanlar oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Tesisteki çalışanlarımıza da teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'DA OLMANIN DEĞERİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM"

4 yıl üst üste futbolcuyken, 4 yıl üst üste teknik direktörken şampiyonluk yaşadığı hatırlatılan Okan Buruk, "Kendime çok açacak bir parantez yok. Ben buraya Galatasaray'a hizmet için geldim. Zorlu bir yılın ardından takımı devraldım ve 4 sene üst üste şampiyonluk bence inanılmaz. Galatasaray'da olmanın değerini çok iyi biliyorum, bizim de bu verdiğimiz emeğin değerini insanların çok iyi bir şekilde bilmesi gerektiğini de söylemek istiyorum. Burada gerçekten çok önemli bir iş çıkartıyoruz. Bu sene Avrupa'da da çok önemli bir iş çıkarttık. Uzun yıllar sonra bir Türk takımı Avrupa'da çok önemli yerlere geldi. İnşallah seneye 5. şampiyonluk diyelim." dedi.