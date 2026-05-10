Trendyol Süper Lig'de 33. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde 33. haftadaki tüm karşılaşmalar aynı gün ve aynı saatte oynandı. Ligde haftanın şampiyonluk maçında Galatasaray ile Antalyaspor, RAMS Park'ta karşılaştı. Galatasaray, iki kez yenik duruma düştüğü maçta rakibini 4-2'lik skorla mağlup ederek ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

HABERİN ÖZETİ Okan Buruk'un basın toplantısında sulu kutlama! Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk coşkusu Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 yenerek bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray, tarihinde ikinci kez üst üste 4 kez şampiyonluk yaşayarak toplamda 26. kez mutlu sona ulaştı. Teknik direktör Okan Buruk, 4. senesinde 4. lig şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçti. Okan Buruk, oyuncularını tebrik ederek sezonun yoğun geçtiğini ve Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olduklarını belirtti. Buruk, gelecek sezonki hedeflerinin 5 sene üst üste şampiyon olmak olduğunu açıkladı. Basın toplantısı sırasında sahneye çıkan futbolcular, Okan Buruk'u su ile kutladı.

Galatasaray, böylece tarihinde ikinci kez üst üste 4 kez şampiyonluk yaşarken toplamda 26. kez mutlu sona ulaşmanın sevincini yaşadı. Galatasaray'ın başındaki 4. senesinde 4. lig şampiyonluğunu kazanan teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Stresli bir maç oynadıklarını aktaran Okan Buruk, "Çok fazla gol pozisyonuna girdik ama dakika olarak moralimizi bozacak, seyirciyi düşürecek 2 gol yedik. Devamında ayağa kalktık, pozisyonlara girdik, goller atmayı başardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Başkanımız sayın Dursun Özbek her zaman bize destek oldu. Bugün seyircimizle birlikte çok güzel bir ortam yarattık. Daha erken bitirip daha rahat bir şampiyonluk alabilirdik ama yine heyecanlandırıp maçın sonunda iki tane golle bitirdik. Çok yoğun sezon geçirdik. Şampiyonlar Ligi'nde oynadık, son 16'ya kaldık, çok sayıda maç yaptık. Ülke adına iyi işler yaptığımız çok uzun bir sezon oldu. Şampiyonlar Ligi ile birlikte sezonu geçirmek kolay değil." diye konuştu.

"OYUNCULARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu sezon Avrupa'da da başarılı olduklarına değinen Buruk, "Dört sene üst üste şampiyonluktan dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum. En iyisini hep yapmaya çalıştılar. Sezon içinde hatalarımız, yanlışlarımız oldu. Galatasaray taraftarını üzdüğümüz dönemler de oldu ama Allah'a şükür dört senelik periyotta onların hep yüzünü güldürdük, dört tane şampiyonluk yaşattık. Bu sene Avrupa'da önemli galibiyetler aldık. Galatasaray'ın artık dünya çapında bir takım olduğunu, tekrar o arenaya girdiğini, orada iddialı olduğunu net gösterdik. Gelecek sezon Türkiye Ligi'nde şampiyonluk çok önemli ama en büyük isteğim Şampiyonlar Ligi'ndeki başarı. Orada ulaştığımız oyun ve sonuçlar, taraftarımızla birlikte Avrupa'ya verdiğimiz mesajlar farklı ülkelerde de çok konuşuldu. Bence en önemli şeylerden biri de bu. Bunu konuşturduğumuz için tabii ki çok mutluyum. Bunun yanında şampiyonluğu yakalamamızdan dolayı ayrıca mutluyum." ifadelerini kullandı.

"İLK HEDEFİMİZ 5 SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLMAK"

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, gelecek sezonki hedeflerinin sorulması üzerine "Galatasaray daha önce dört sene üst üste şampiyon oldu ama beş sene üst üste şampiyonluk yaşamadı. İlk hedefimiz beş sene üst üste şampiyon olmak." dedi.

Okan Buruk'un açıklaması sürerken basın toplantısı odasına giren futbolcular, su ile kutlama yaptı. Buruk, toplantıyı bitirerek oyuncularına katıldı.