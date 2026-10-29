Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi şoku! Yönetim kararını verdi

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren ve kadrosunda revizyona gitmeye hazırlanan Fenerbahçe’de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

MATTEO GUENDOUZİ YOLCU

Son haftalarda üst üste alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik heyet ve yönetim kadro planlamasını masaya yatırırken, takımdaki büyük form düşüklüğüyle dikkat çeken Matteo Guendouzi'nin biletinin kesildiği öğrenildi.

27 MİLYONA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalyan ekibi Lazio’dan 27.3 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle kadroya katılan 27 yaşındaki Fransız orta saha, sarı-lacivertli formayla bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı oldu. Beklentilerin altında kalan tecrübeli futbolcunun takımdaki geleceği şimdiden büyük bir merak konusu haline gelirken, yönetimden ayrılık kararı çıktı.

YÖNETİM KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Edinilen bilgilere göre sarı-lacivertli kurmaylar, ocak ayında Matteo Guendouzi için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alma kararı aldı. Yönetimin, Fransız yıldızı kadroda tutmak istemediği ve devre arasında talip olan kulüplere kolaylık sağlamaya hazır olduğu belirtildi.

Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar uzun süreli bir sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında bu sezon tüm kulvarda çıktığı 17 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle skora katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 27 milyon euro civarında gösterilen milli futbolcunun, kariyerine hangi ligde devam edeceği önümüzdeki haftalarda netleşecek.