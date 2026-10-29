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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 11:38

Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi şoku! Yönetim kararını verdi

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken kadro yapılanması hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetim, büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentilerin uzağında kalan Matteo Guendouzi için sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi şoku! Yönetim kararını verdi
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 11:38

’de şampiyonluk yarışını sürdüren ve kadrosunda revizyona gitmeye hazırlanan ’de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. 

Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi şoku! Yönetim kararını verdi

MATTEO GUENDOUZİ YOLCU

Son haftalarda üst üste alınan istikrarsız sonuçların ardından teknik heyet ve yönetim kadro planlamasını masaya yatırırken, takımdaki büyük form düşüklüğüyle dikkat çeken 'nin biletinin kesildiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi şoku! Yönetim kararını verdi

27 MİLYONA GELMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun devre arasında İtalyan ekibi ’dan 27.3 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeliyle kadroya katılan 27 yaşındaki Fransız orta saha, sarı-lacivertli formayla bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı oldu. Beklentilerin altında kalan tecrübeli futbolcunun takımdaki geleceği şimdiden büyük bir merak konusu haline gelirken, yönetimden ayrılık kararı çıktı.

Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi şoku! Yönetim kararını verdi

YÖNETİM KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Edinilen bilgilere göre sarı-lacivertli kurmaylar, ocak ayında Matteo Guendouzi için gelecek transfer tekliflerini değerlendirmeye alma kararı aldı. Yönetimin, Fransız yıldızı kadroda tutmak istemediği ve devre arasında talip olan kulüplere kolaylık sağlamaya hazır olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi şoku! Yönetim kararını verdi

Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar uzun süreli bir sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında bu sezon tüm kulvarda çıktığı 17 karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle skora katkı sağladı. Güncel piyasa değeri 27 milyon euro civarında gösterilen milli futbolcunun, kariyerine hangi ligde devam edeceği önümüzdeki haftalarda netleşecek.

Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi şoku! Yönetim kararını verdi
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ETİKETLER
#fenerbahçe
#Süper Lig
#Futbol
#lazio
#Matteo Guendouzi
#Sarı Lacivertli
#Spor
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