Fenerbahçe’de Aykut Kocaman bombası! Göreve gelmek için tek şart koştu: 'O giderse gelirim'

Galatasaray derbisinin ardından İsmail Kartal ile vedalaşan ve takımı geçici olarak Dirk Kuyt’a emanet eden Fenerbahçe yönetimi, yeni sezondaki teknik patronunu belirlemek adına yoğun bir mesai harcıyor.

Yönetim kurulundaki bazı isimlerin, kulübü ve camiayı yakından tanıyan Aykut Kocaman ismini masaya getirdiği öğrenildi.

İSTANBUL’A GELDİ, İLK TEMAS KURULDU

Gelişmeler üzerine Bodrum’daki evinden ayrılarak apar topar İstanbul’a gelen Aykut Kocaman ile ilk görüşmenin gerçekleştirildiği belirtildi. Elde edilen kulis bilgisine göre; tecrübeli teknik adamın, sarı-lacivertli yönetimin teklifine olumlu yaklaşsa da göreve başlamak için net bir çizgi çektiği ifade edildi.

"OĞUZ ÇETİN YOKSA GELİRİM"

Yapılan ilk temaslarda şartını açıkça dile getiren Kocaman’ın, "Oğuz Çetin yoksa gelirim" cevabını verdiği öğrenildi. İki deneyimli futbol adamı arasında geçmişe dayanan bu durum, sarı-lacivertlilerin teknik direktör arayışındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri haline geldi.

GEÇMİŞTE YAŞANAN SÜREÇ YENİDEN GÜNDEMDE

Aykut Kocaman’ın adı daha önce de Fenerbahçe’nin teknik direktörlük koltuğu için geçmişti. Aziz Yıldırım’ın başkan seçildiği dönemde Kocaman ile prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilmiş, ancak ilerleyen süreçte takımın başına İsmail Kartal getirilmişti. Seçim sürecinde Oğuz Çetin ile birlikte yeni sezon planlamasında yer alan Kocaman, yaşanan bu krizin ardından süreçten çekilmek durumunda kalmıştı.

Gelişmelerin ardından yazılı bir açıklama yapan Aykut Kocaman, yaşanan iletişim kopukluğunu şu sözlerle özetlemişti:

"16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur."