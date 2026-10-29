TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 10:13

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman bombası! Göreve gelmek için tek şart koştu: 'O giderse gelirim'

İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe’de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerin kulislerinde birçok yerli ve yabancı aday konuşulurken, camianın deneyimli ismi Aykut Kocaman gündemin ilk sıralarına oturdu. İstanbul’a gelen tecrübeli çalıştırıcının, görevi kabul etmek için yönetime sürpriz bir şart sunduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Fenerbahçe’de Aykut Kocaman bombası! Göreve gelmek için tek şart koştu: 'O giderse gelirim'
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 10:13

derbisinin ardından ile vedalaşan ve takımı geçici olarak Dirk Kuyt’a emanet eden yönetimi, yeni sezondaki teknik patronunu belirlemek adına yoğun bir mesai harcıyor. 

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman bombası! Göreve gelmek için tek şart koştu: 'O giderse gelirim'

Yönetim kurulundaki bazı isimlerin, kulübü ve camiayı yakından tanıyan ismini masaya getirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman bombası! Göreve gelmek için tek şart koştu: 'O giderse gelirim'

İSTANBUL’A GELDİ, İLK TEMAS KURULDU

Gelişmeler üzerine Bodrum’daki evinden ayrılarak apar topar İstanbul’a gelen Aykut Kocaman ile ilk görüşmenin gerçekleştirildiği belirtildi. Elde edilen kulis bilgisine göre; tecrübeli teknik adamın, sarı-lacivertli yönetimin teklifine olumlu yaklaşsa da göreve başlamak için net bir çizgi çektiği ifade edildi.

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman bombası! Göreve gelmek için tek şart koştu: 'O giderse gelirim'

"OĞUZ ÇETİN YOKSA GELİRİM"

Yapılan ilk temaslarda şartını açıkça dile getiren Kocaman’ın, " yoksa gelirim" cevabını verdiği öğrenildi. İki deneyimli adamı arasında geçmişe dayanan bu durum, sarı-lacivertlilerin teknik direktör arayışındaki en dikkat çekici ayrıntılardan biri haline geldi.

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman bombası! Göreve gelmek için tek şart koştu: 'O giderse gelirim'

GEÇMİŞTE YAŞANAN SÜREÇ YENİDEN GÜNDEMDE

Aykut Kocaman’ın adı daha önce de Fenerbahçe’nin teknik direktörlük koltuğu için geçmişti. Aziz Yıldırım’ın başkan seçildiği dönemde Kocaman ile prensip anlaşmasına varıldığı iddia edilmiş, ancak ilerleyen süreçte takımın başına İsmail Kartal getirilmişti. Seçim sürecinde Oğuz Çetin ile birlikte yeni sezon planlamasında yer alan Kocaman, yaşanan bu krizin ardından süreçten çekilmek durumunda kalmıştı.

Fenerbahçe’de Aykut Kocaman bombası! Göreve gelmek için tek şart koştu: 'O giderse gelirim'

Gelişmelerin ardından yazılı bir açıklama yapan Aykut Kocaman, yaşanan iletişim kopukluğunu şu sözlerle özetlemişti:

"16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir. Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
A Milli Takım'da şok iddia: Yıldız futbolcular Sergen Yalçın'ın telefonlarını açmıyor!
Ballon d'Or of All Time sahibini buldu! Messi mi, Ronaldo mu?
ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Futbol
#ismail kartal
#aykut kocaman
#Oğuz Çetin
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.