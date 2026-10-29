Ballon d'Or of All Time sahibini buldu! Messi mi, Ronaldo mu?

France Football tarafından Ballon d'Or'un 70. yıl dönümü kapsamında hayata geçirilen özel bir girişim olan B.O.A.T. (Ballon d'Or of All Time - Tüm Zamanların Ballon d'Or'u), futbolseverleri ekran başına kilitledi.

HER OY 1 EURO

Oylama kapsamında, ödülü kariyerlerinde en az iki kez kazanan efsanevi futbolcuların en unutulmaz bireysel sezonları oylandı. Taraftarların oy kullanabilmek için 1 euro ödediği bu özel organizasyon, kısa sürede futbol gündeminin zirvesine oturdu.

BALLON D'OR OF ALL TİME CRİSTİANO RONALDO!

Düzenlenen oylamanın ardından, resmi Ballon d'Or kupasından ve sık sık karıştırıldığı tarihi Super Ballon d'Or'dan tamamen ayrı bir girişim olduğu vurgulanan B.O.A.T. ödülünün sahibi 2008 yılındaki performansıyla Cristiano Ronaldo oldu.

Portekizli süperstar, unutulmaz 2008 sezonuyla oylamanın zirvesinde yer alırken; ezeli rakibi Lionel Messi'nin 2012'deki muazzam sezonu ise listenin ikinci basamağında kendine yer buldu.

Tarihi oylamada ilk 32 sıra şu şekilde oluştu: