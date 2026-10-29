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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:29

Ballon d'Or of All Time sahibini buldu! Messi mi, Ronaldo mu?

Futbol dünyasının iki dev ismi Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi’nin damga vurduğu oylamada, tarihin en ikonik Ballon d'Or sezonu taraftarların oylarıyla belirlendi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Ballon d'Or of All Time sahibini buldu! Messi mi, Ronaldo mu?
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
29.10.2026
saat ikonu 09:27
|
GÜNCELLEME:
29.10.2026
saat ikonu 09:29

France Football tarafından 'un 70. yıl dönümü kapsamında hayata geçirilen özel bir girişim olan B.O.A.T. (Ballon d'Or of All Time - Tüm Zamanların Ballon d'Or'u), futbolseverleri ekran başına kilitledi. 

Ballon d'Or of All Time sahibini buldu! Messi mi, Ronaldo mu?

HER OY 1 EURO

Oylama kapsamında, ödülü kariyerlerinde en az iki kez kazanan efsanevi futbolcuların en unutulmaz bireysel sezonları oylandı. Taraftarların oy kullanabilmek için 1 euro ödediği bu özel organizasyon, kısa sürede gündeminin zirvesine oturdu.

Ballon d'Or of All Time sahibini buldu! Messi mi, Ronaldo mu?

BALLON D'OR OF ALL TİME CRİSTİANO RONALDO!

Düzenlenen oylamanın ardından, resmi Ballon d'Or kupasından ve sık sık karıştırıldığı tarihi Super Ballon d'Or'dan tamamen ayrı bir girişim olduğu vurgulanan B.O.A.T. ödülünün sahibi 2008 yılındaki performansıyla oldu. 

Ballon d'Or of All Time sahibini buldu! Messi mi, Ronaldo mu?

Portekizli süperstar, unutulmaz 2008 sezonuyla oylamanın zirvesinde yer alırken; ezeli rakibi 'nin 2012'deki muazzam sezonu ise listenin ikinci basamağında kendine yer buldu.

Ballon d'Or of All Time sahibini buldu! Messi mi, Ronaldo mu?

Tarihi oylamada ilk 32 sıra şu şekilde oluştu:

  1. 08' Cristiano Ronaldo
  2. 12' Lionel Messi
  3. 17' Cristiano Ronaldo
  4. 23' Lionel Messi
  5. 16' Cristiano Ronaldo
  6. 14' Cristiano Ronaldo
  7. 15' Lionel Messi
  8. 13' Cristiano Ronaldo
  9. 11' Lionel Messi
  10. 09' Lionel Messi
  11. 19' Lionel Messi
  12. 21' Lionel Messi
  13. 02' Ronaldo (Nazario)
  14. 10' Lionel Messi
  15. 97' Ronaldo (Nazario)
  16. 79' Kevin Keegan
  17. 74' Johan Cruyff
  18. 84' Michel Platini
  19. 76' Franz Beckenbauer
  20. 88' Marco van Basten
  21. 71' Johan Cruyff
  22. 73' Johan Cruyff
  23. 72' Franz Beckenbauer
  24. 85' Michel Platini
  25. 89' Marco van Basten
  26. 57' Alfredo Di Stefano
  27. 78' Kevin Keegan
  28. 92' Marco van Basten
  29. 83' Michel Platini
  30. 81' Karl-Heinz Rummenigge
  31. 59' Alfredo Di Stefano
  32. 80' Karl-Heinz Rummenigge
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#Cristiano Ronaldo
#Ballon d'Or
#Futbol
#lionel messi
#France Football
#B.o.a.t.
#Spor
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