Galatasaray'da Aleksey Batrakov şoku! Avrupa devleri peşine düştü

Trendyol Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi RAMS Park'ta 2-1 mağlup ederek liderliğini perçinleyen Galatasaray'da, bir yandan şampiyonluk yarışının heyecanı yaşanırken diğer yandan transfer gündemi sarsılıyor.

Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna katarak adeta piyango vurduğu Aleksey Batrakov, sergilediği göz kamaştıran performansla Avrupa'nın da radarına girdi.

DEV DERBİDE ZAFER CİMBOM'UN

Süper Lig'in 9. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, maçın ilk yarısında Victor Osimhen'in 29. ve 44. dakikalardaki golleriyle soyunma odasına 2-0 önde girdi. İkinci yarıda sarı-lacivertliler İrfan Can Kahveci'nin 62. dakikadaki şık golüyle farkı bire indirse de, kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Aslan sahadan 3 puanla ayrıldı.

Bu galibiyetle puanını 22'ye yükselten sarı-kırmızılılar, maç fazlasıyla liderliği kaptırdığı rakibinden zirveyi geri alarak haftayı lider kapattı. Fenerbahçe ise bu mağlubiyetle 16 puanda kaldı.

KAPALI KUTUYDU, TAKIMIN YILDIZI OLDU

Galatasaray'a transfer olduğunda futbol kamuoyunda soru işaretlerine sebep olan ve 25 milyon Euro'luk maliyetiyle büyük bir beklenti oluşturan 21 yaşındaki Aleksey Batrakov, bu baskıyı sahada adeta silip süpürdü. Gün geçtikçe takıma uyum sağlayan ve vites yükselten genç hücumcu, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona ve Lille maçlarında attığı kritik gollerle taraftarları mest etti.

Sahadaki hırsı, mücadelesi ve oyun zekasıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Rus orta saha, kısa süre içinde Avrupa devlerinin de transfer listesinin ilk sırasına yerleşti.

İNGİLTERE VE FRANSA'DAN YAKIN TAKİP

Elde edilen kulis bilgisine göre; dış basında da geniş yankı uyandıran bu gelişmeyle birlikte Batrakov için Avrupa'nın dört bir yanından kancalar atıldı. Premier Lig'den Newcastle United, Tottenham ve Brighton, Ligue 1'den ise Lille'in genç yeteneği yakından takip ettiği ve scout ekiplerini RAMS Park'a gönderdiği öğrenildi.

BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 10 maça çıkan 21 yaşındaki maestro, skora katkı vermeyi de ihmal etmedi. Batrakov, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 2 de asist üreterek takımının hücumdaki en büyük kozlarından biri olduğunu kanıtladı.