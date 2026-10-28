Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör kim olacak? İşte listedeki adaylar

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray karşısında alınan kritik derbi mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de sabırlar taştı. Dev maçın son düdüğünün ardından kulüp binasında hareketli saatler yaşandı.

YÖNETİM TOPLANDI

Derbide alınan mağlubiyetin değerlendirmesini yapmak için başkan Aziz Yıldırım başta olmak üzere futbol şubesinden sorumlu Cihan Kamer ve Oğuz Çetin bir araya geldi.

İSMAİL KARTAL İLE YOLLAR AYRILDI

Gerçekleştirilen toplantıda sarı-lacivertli yöneticilerin büyük bir çoğunluğu, hoca değişikliğinin takımı yeniden şampiyonluk yolunda kenetleyeceği yönünde görüş bildirdi. Yönetimin ortak görüşü sonrası harekete geçen Aziz Yıldırım, radikal bir karara imza atarak teknik direktör İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

Tecrübeli çalıştırıcının vedasıyla tüm gözler yeni teknik direktör arayışına çevrildi. Sarı-lacivertli yönetimin vakit kaybetmeden harekete geçtiği öğrenilirken listedeki adaylar belli oldu.

Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimler ise şu şekilde:

Vincenzo Montella

Antonio Conte

Emre Belözoğlu

Abdullah Avcı

Volkan Demirel

Mattia Croci-Torti

PEP GUARDİOLA, JULİAN NAGELSMANN, ARNE SLOT GİBİ DÜNYA YILDIZLARI DA TAKİPTE

Sarı-lacivertli yönetimin listedeki ilk adaylar dışında, dünya futbolunda ses getirmiş serbest statüdeki yıldız teknik direktörleri de gündemine aldığı öğrenildi.

Güncel olarak bir takım çalıştırmayan teknik direktörler arasında şu isimler ön plana çıkıyor:

Didier Deschamps

Joachim Löw

Gareth Southgate

Pep Guardiola

Aykut Kocaman

Vitor Pereira

Ernesto Valverde

Steven Gerrard

Igor Tudor

Marcelo Bielsa

Sergio Conceiçao

Louis Van Gaal

Ronald Koeman

Domenico Tedesco

Rudi Garcia

Stefano Pioli

Rafael Benitez

Roberto Martinez

Robin van Persie

Arne Slot

Julian Nagelsmann

Fenerbahçe'de yönetimin kısa süre içerisinde yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor.