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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:30

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör kim olacak? İşte listedeki adaylar

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a karşı alınan mağlubiyetin baş sorumlusu olarak gösterilen İsmail Kartal, dün akşam saatlerinde yönetimle bir araya geldi. Toplantının sona ermesiyle sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör İsmail Kartal ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını açıkladı. Fenerbahçe'de tüm gözler takımın yeni emanet edileceği teknik adama çevrilirken, listedeki hoca adayları belli oldu. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör kim olacak? İşte listedeki adaylar
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:30

'de karşısında alınan kritik derbi mağlubiyeti sonrası 'de sabırlar taştı. Dev maçın son düdüğünün ardından kulüp binasında hareketli saatler yaşandı. 

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör kim olacak? İşte listedeki adaylar

YÖNETİM TOPLANDI

Derbide alınan mağlubiyetin değerlendirmesini yapmak için başkan başta olmak üzere şubesinden sorumlu Cihan Kamer ve Oğuz Çetin bir araya geldi. 

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör kim olacak? İşte listedeki adaylar

İSMAİL KARTAL İLE YOLLAR AYRILDI

Gerçekleştirilen toplantıda sarı-lacivertli yöneticilerin büyük bir çoğunluğu, hoca değişikliğinin takımı yeniden şampiyonluk yolunda kenetleyeceği yönünde görüş bildirdi. Yönetimin ortak görüşü sonrası harekete geçen Aziz Yıldırım, radikal bir karara imza atarak teknik direktör ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör kim olacak? İşte listedeki adaylar

İŞTE FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI

Tecrübeli çalıştırıcının vedasıyla tüm gözler yeni teknik direktör arayışına çevrildi. Sarı-lacivertli yönetimin vakit kaybetmeden harekete geçtiği öğrenilirken listedeki adaylar belli oldu. 

Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimler ise şu şekilde:

  • Vincenzo Montella
  • Antonio Conte
  • Emre Belözoğlu
  • Abdullah Avcı
  • Volkan Demirel
  • Mattia Croci-Torti
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör kim olacak? İşte listedeki adaylar

PEP GUARDİOLA, JULİAN NAGELSMANN, ARNE SLOT GİBİ DÜNYA YILDIZLARI DA TAKİPTE

Sarı-lacivertli yönetimin listedeki ilk adaylar dışında, dünya futbolunda ses getirmiş serbest statüdeki yıldız teknik direktörleri de gündemine aldığı öğrenildi. 

Güncel olarak bir takım çalıştırmayan teknik direktörler arasında şu isimler ön plana çıkıyor:

  • Didier Deschamps
  • Joachim Löw
  • Gareth Southgate
  • Pep Guardiola
  • Aykut Kocaman
  • Vitor Pereira
  • Ernesto Valverde
  • Steven Gerrard
  • Igor Tudor
  • Marcelo Bielsa
  • Sergio Conceiçao
  • Louis Van Gaal
  • Ronald Koeman
  • Domenico Tedesco
  • Rudi Garcia
  • Stefano Pioli
  • Rafael Benitez
  • Roberto Martinez
  • Robin van Persie
  • Arne Slot
  • Julian Nagelsmann
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör kim olacak? İşte listedeki adaylar

Fenerbahçe'de yönetimin kısa süre içerisinde yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor.

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#galatasaray
#fenerbahçe
#Aziz Yıldırım
#Futbol
#trendyol süper lig
#ismail kartal
#Spor
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