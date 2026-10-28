Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi! Yeni teknik direktör kim olacak? İşte listedeki adaylar

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İstanbul
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray karşısında alınan kritik derbi mağlubiyeti sonrası Fenerbahçe'de sabırlar taştı. Dev maçın son düdüğünün ardından kulüp binasında hareketli saatler yaşandı.
Derbide alınan mağlubiyetin değerlendirmesini yapmak için başkan Aziz Yıldırım başta olmak üzere futbol şubesinden sorumlu Cihan Kamer ve Oğuz Çetin bir araya geldi.
Gerçekleştirilen toplantıda sarı-lacivertli yöneticilerin büyük bir çoğunluğu, hoca değişikliğinin takımı yeniden şampiyonluk yolunda kenetleyeceği yönünde görüş bildirdi. Yönetimin ortak görüşü sonrası harekete geçen Aziz Yıldırım, radikal bir karara imza atarak teknik direktör İsmail Kartal ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.
Tecrübeli çalıştırıcının vedasıyla tüm gözler yeni teknik direktör arayışına çevrildi. Sarı-lacivertli yönetimin vakit kaybetmeden harekete geçtiği öğrenilirken listedeki adaylar belli oldu.
Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimler ise şu şekilde:
Sarı-lacivertli yönetimin listedeki ilk adaylar dışında, dünya futbolunda ses getirmiş serbest statüdeki yıldız teknik direktörleri de gündemine aldığı öğrenildi.
Güncel olarak bir takım çalıştırmayan teknik direktörler arasında şu isimler ön plana çıkıyor:
Fenerbahçe'de yönetimin kısa süre içerisinde yeni teknik direktörünü açıklaması bekleniyor.