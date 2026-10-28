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Spor
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 08:26
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:11

Derbinin faturası kesildi: Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı dahil 4 isim PFDK'ya sevk edildi

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi savaş filmlerini aratmadı. Maçın son düdüğü sonrası çıkan kavgada kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı ile Archie Brown için karar verildi. Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Abdülkerim Bardakcı ve Archie Brown dahil 4 kişinin sevkini duyurdu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Derbinin faturası kesildi: Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı dahil 4 isim PFDK'ya sevk edildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 08:26
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 09:11

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, - derbisinin sevklerini duyurdu. PFDK, iki takımdan toplam 4 kişinin sevk edildiğini açıkladı. 

HABERİN ÖZETİ

Derbinin faturası kesildi: Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı dahil 4 isim PFDK'ya sevk edildi

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından her iki takımdan toplam 4 kişinin ve Galatasaray Kulübü'nün sevk edildiğini duyurdu.
Galatasaray A.Ş. Kulübü, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı, aynı müsabakadaki saldırısı nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray Kulübü görevlisi Serhat Doğan, saldırısı ve talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçe A.Ş. Kulübü, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ve talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçeli futbolcu Archibald Norman Brown, aynı müsabakadaki saldırısı nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçe Kulübü görevlisi Ahmet Ayta, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ya sevk edildi.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Derbinin faturası kesildi: Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı dahil 4 isim PFDK'ya sevk edildi

GALATASARAY'DAN İKİ İSİM

TFF'nin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada Galatasaray için şu ifadeler kullanıldı, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 26.10.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi, Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı’nın 16. maddesi, Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi ve 2026-2027 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/1 ve 9/8 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu ’nın aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi SERHAT DOĞAN’ın aynı müsabakadaki saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Derbinin faturası kesildi: Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı dahil 4 isim PFDK'ya sevk edildi

FENERBAHÇE'DEN SEVK EDİLEN İSİMLER

TFF'nin Fenerbahçe'den sevk edilen isimlerle ilgili yaptığı açıklama ise şöyle, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 26.10.2026 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, “5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Süper Lig ve 1. Lig Yayın Talimatı’nın 16. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu ARCHIBALD NORMAN BROWN’un aynı müsabakadaki “saldırısı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. maddesi uyarınca 27.10.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi AHMET AYTAR’ın aynı müsabakadaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Derbinin faturası kesildi: Archie Brown ve Abdülkerim Bardakcı dahil 4 isim PFDK'ya sevk edildi
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ETİKETLER
#galatasaray
#fenerbahçe
#Abdülkerim Bardakcı
#türkiye futbol federasyonu
#Archibald Norman Brown
#Spor
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